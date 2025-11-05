Sora llega a Android y se expande a más países: la app de OpenAI para crear y compartir vídeos IA con tu propia imagen

Tras la actualización de hace días, que permite crear cameos de mascotas u objetos inanimados, Sora llega a Android y amplía su disponibilidad a otros países.

Sora ya se puede instalar tanto en Android como en iOS en Taiwán, Tailandia y Vietnam (sumándose a Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea), así que se asoma la posibilidad de que se acerque a España.

La versión en Android llega con todas las funciones de la app de iOS, así que los cameos, que permiten generar vídeos de nosotros mismos, también están disponibles.

La red social de OpenAI incluso ha sido capaz de sobrepasar a ChatGPT en el número de descargas que recibió en las primeras semanas de disponibilidad.

Se debe a su gran capacidad para generar vídeos desde texto basado en la imagen de una persona, o como ahora, en la de un objeto inanimado o mascota.

The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025

Se crea ese "cameo", y con prompts se pueden generar multitud de ellos, siempre partiendo de la base del uso limitado que se ofrece desde la versión gratuita.

Actualmente, Sora ofrece 30 generaciones de vídeo por día y en la nueva versión incluye la posibilidad de añadir 10 más por 4 dólares. Otra de las vías de monetización para OpenAI y que necesita como agua de mayo.

Lo mejor de todo es que si agregamos amigos a la red social de vídeos AI Slop, podemos dar permisos para que remezclen el 'cameo', al igual que se puede hacer en Instagram con los vídeos de otros.

Ahí está el gancho, remezclar vídeos de amigos y que ellos hagan lo mismo con los nuestros. De hecho, OpenAI anima a hacerlo para que alguno de nuestros vídeos o cameos sean los más populares.

Personaje ficticio creado con Sora Sora

Justamente en la última actualización se incluyeron los rankings de vídeos más populares, al igual que los cameos más remezclados.

Es una de las mayores apuestas de los creadores de ChatGPT para introducirse en un espacio tan competitivo como el de los vídeos cortos en el que se enfrenta a TikTok, YouTube Shorts y Reels de Instagram.

Al igual que en el panorama de la Gen AI, tiene como competidor a Vibes de Meta, aunque con la diferencia que significa que Sora utiliza personas, mascotas u objetos inanimados reales frente a la generación de vídeo desde texto sin imagen como base en Vibes.

El gran problema al que se enfrenta Sora, según TechCrunch, es con los vídeos fakes, y que le está provocando bastantes dolores de cabeza, tras la subida de varios usuarios de vídeos ofensivos de figuras históricas como Martin Luther King Jr.

Aunque el uso de cameos de figuras públicas y personajes ficticios populares, como los de Pokémon, puede traer importantes beneficios a las arcas de OpenAI como otra de las vías de monetización de Sora.