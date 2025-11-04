Android Auto lo tiene difícil para sobrevivir, pero hay una manera: los fabricantes de coches ya la están probando

El sistema Pleos Connect basado en Android Automotive que se usará en los nuevos Hyundai Hyundai El Androide Libre

La tendencia del mercado está clara: cada vez más marcas de coches están jugando con la idea de abandonar Android Auto y Apple CarPlay completamente, para obligar a los conductores a usar sus propios sistemas.

Pero los fabricantes tienen un as en la manga, que puede convencer a los conductores de abandonar Android Auto para obtener una experiencia similar, o incluso mejor: Android Automotive.

Cada vez más fabricantes están dando el salto a Android Automotive; el último es Hyundai, cuyo nuevo sistema Pleos Connect ya está siendo probado en el nuevo Ioniq 3 que llegará al mercado el año que viene.

Recordemos que Android Automotive es la versión de Android diseñada para coches; a diferencia de Android Auto, no se ejecuta en el smartphone del usuario sino directamente en el coche y en sus pantallas táctiles.

Android Automotive ha permanecido a la sombra de Android Auto por una sencilla razón: es necesario que el fabricante lo instale en sus coches, y hasta ahora pocos han dado ese paso. Eso está cambiando, gracias a la naturaleza abierta de Android.

Google Maps en Android Automotive en un Polestar

Muchos fabricantes como Hyundai (y su marca hermana Kia) están desarrollando nuevos sistemas para el coche basados en Android Automotive, modificándolo a su gusto pero manteniendo la compatibilidad con apps y en algunos casos, con la plataforma de Google.

De esta manera, los conductores tienen acceso a una experiencia muy parecida a la de Android Auto, pero sin necesidad de conectar el móvil; algunas marcas como Polestar incluso ofrecen acceso a la Play Store para instalar apps directamente en el coche, con una experiencia diseñada por Google.

Otras marcas prefieren usar Android Automotive como base para ofrecer una experiencia propia; eso es lo que hará General Motors, que oficialmente ha confirmado el fin de Android Auto y Apple CarPlay en sus futuros coches, pero prometiendo mantener la compatibilidad con apps como Google Maps y Gemini.

Sistema Pleos Connect de Hyundai basado en Android Automotive

A juzgar por las primeras imágenes filtradas de Pleos Connect, el sistema de Hyundai, la compañía ha optado por una interfaz propia pero que será capaz de ejecutar apps de Android adaptadas.

El nuevo Ioniq 3, el coche eléctrico más pequeño de la marca hasta la fecha, será el primer modelo en estrenar Pleos Connect cuando sea lanzado al mercado a lo largo de 2026; y las primeras fotos espía (vía Carscoops) confirman un sistema operativo muy familiar.

Hyundai claramente se ha inspirado en el sistema de Tesla, con una enorme pantalla táctil central que podrá ser dividida en varias apps de navegación, control de sistemas del vehículo, y reproducción de música.

Hyundai Ioniq 3 con el nuevo sistema Pleos Connect basado en Android Automotive

Aquí es donde se demuestra el potencial de Android Automotive, ya que la interfaz de Hyundai es diferente a la de otros sistemas como el de Polestar, ofreciendo una experiencia propia que es muy importante para las marcas.

Para las compañías, es un cambio que tiene mucho sentido. Con Android Auto, los conductores obtienen la misma experiencia sin importar la marca de coche, y Google es la gran beneficiada de los datos de uso.

Al desarrollar su propio sistema, los fabricantes pueden usar los datos de uso de sus coches para ofrecer experiencias más personalizadas y únicas frente a la competencia; eso incluye, por supuesto, meter anuncios en los coches como ya han patentado algunas compañías.

Sin embargo, para los conductores este puede ser un cambio difícil de aceptar, ahora que están acostumbrados a usar apps como Google Maps, Spotify y Waze en el coche; y la vuelta de los botones a los coches demuestra que los consumidores tienen las de ganar.

Android Automotive puede ser la solución para contentar tanto a los fabricantes como a los usuarios, ofreciendo un nivel muy elevado de personalización al mismo tiempo que ofrece acceso a una plataforma, Android, con miles de apps adaptadas para coches.