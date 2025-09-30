Nothing reinventa por completo su sistema operativo para móviles centrándolo en la IA: así es el nuevo Essential OS

Nothing, que recientemente ha presentado nuevos auriculares, es una de las marcas con una imagen y un diseño más diferentes en Android, y eso hace que muchos la valoren.

Hoy la compañía ha anunciado Essential, su nueva plataforma de inteligencia artificial y lo que será la base de un nuevo sistema operativo personal que la diferencia, aún más, de sus competidores.

La idea de Nothing es evolucionar su actual sistema operativo, Nothing OS, y convertirlo en Essential OS, un sistema operativo nativo de esta era en la que la inteligencia artificial es clave.

El primer paso, que se da hoy, se basa en dos apuestas, Essential Apps y Playground, aunque poco a poco veremos nuevas ideas y funciones siendo implementadas.

Lo que busca Nothing es personalizar al extremo la experiencia de cada uno de sus usuarios partiendo de una misma base pero con muchas opciones modificables.

Essential Apps

La primera de las novedades, Essential Apps, son aplicaciones personalizadas que se pueden crear al instante mediante lenguaje natural.

La idea de esta función es poder generar acciones incluso sin tener ciertas aplicaciones instaladas. Por ejemplo, como indica la empresa, podremos decirle al móvil “captura los recibos de la galería y genera cada viernes un PDF listo para finanzas”.

Essential Apps de Nothing Alvarez del Vayo

Lo mejor es que la IA generará al instante una Essential App que se puede añadir a la pantalla de inicio. Es lo más parecido a programar aplicaciones sin saber hacerlo.

Se basa en la idea del vibe coding, una forma de crear código sin saber programar que habilita la inteligencia artificial.

Playground

Y no, no tendremos que crear nuestras apps si no queremos, también podremos usar las de los demás. Para ello Nothing ha creado Playground.

Se trata de un nuevo espacio para crear, remezclar, compartir y descargar aplicaciones diseñadas por la comunidad alrededor de la marca.

Apps de Essential en Playground El Androide Libre

Playground es una nueva plataforma impulsada por la comunidad para descargar, compartir aplicaciones y otras creaciones.

Según Carl Pei, CEO de Nothing, “el futuro del software vendrá definido por el acceso sin restricciones, la innovación colectiva y la hiperpersonalización”.

Mucha ambición

La propuesta de Nothing es enorme, con un gran potencial, pero también requiere de una aceptación masiva para que tenga tracción, ya que en teoría se limitará solo a los móviles de la marca.

Este desarrollo se encuentra actualmente en fase alfa, y la comunidad de Nothing ya ha creado cientos de Essential Apps creadas para necesidades específicas.

Por el momento son funciones menores, como widgets o pequeños juegos, pero hay potencial para hacer mucho más.