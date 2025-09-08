Google define por fin qué puedes hacer gratis con Gemini: 100 imágenes por día y hasta 5 prompts con su mejor IA

El nuevo modelo de generación de imágenes de Gemini está sorprendiendo por su capacidad para mantener la foto original, y ha generado que algunas de sus experiencias se conviertan en virales. Un uso que ha dado rienda suelta a la creatividad al no fijarse un límite exacto de prompts o tokens como sí sucede con otras IA.

Ahora Google lo acaba de definir para dejar clara la cantidad de prompts que podrás usar diariamente, ya sea a través de una cuenta gratuita o de los planes que tiene disponibles.

Y es que el uso de Gemini transmitía la sensación de que la línea que delimitaba lo gratuito de la suscripción de pago era algo borrosa. Ahora ya sabemos que podremos usar cinco prompts al día con Gemini 2.5 Pro, la mejor IA de Google.

Desde su página de soporte o ayuda se detallan los límites y actualizaciones de las apps Gemini para los suscriptores de Google AI.

Ahora, aparte de los 5 prompts de Gemini 2.5 Pro en una cuenta gratuita, se pueden usar 100 en el plan AI Pro y hasta 500 con AI Ultra.

Gemini gratis Gemini en Google AI Pro Gemini en Google AI Ultra 2.5 Pro Hasta 5 al día Hasta 100 al día Hasta 500 al día 2.5 Flash Acceso general Acceso general Acceso general Tamaño del contexto 32.000 1 millón 1 millón Resúmenes de audio Hasta 20 al día Hasta 20 al día Hasta 20 al día Deep Think - - Hasta 10 al día (192.000 tokens) Generación y edición imágenes Hasta 100 al día Hasta 1000 Hasta 1000 Acciones programadas - Acceso limitado con 2.5 Deep Think Acceso limitado con 2.5 Deep Think Generación de vídeos - Hasta 3 vídeos al día con Veo 3 Fast Hasta 5 vídeos al día con Veo 3 Acceso anticipado Prioritario a algunas funciones nuevas Prioritario a algunas funciones nuevas

Las cuentas gratuitas se limitan a cinco reportes de Investigación Profunda y 100 imágenes generadas por día (lo que no está nada mal comparado a los límites que ponen otras IA como ChatGPT o Claude).

Pasar al plan Pro o Ultra nos permitirá generar hasta 1.000 imágenes. Y cabría preguntarse por qué se necesitan tantas, pero ¿quién sabe si en cuestión de días o semanas su modelo de imagen será capaz de generar gráficas, diagramas o pósteres enteros?

Queda mucho camino por recorrer en la inteligencia artificial generativa, así que Google ya, al menos, define el uso que podemos hacer de Gemini sin pasar por caja o cuando pagamos por algunos de sus planes.

Gemini AI Pro se queda en los 21,99 euros al mes y Google AI Ultra alcanza los 274,99 euros con todos esos extras que hacen que la experiencia de pago sume enteros cuando podemos usar Whisk o NoteBookLM (con más resúmenes de audio de una app de IA simplemente apasionante).

Ahora sí que podemos decir adiós, según The Verge, a esa vaga información con definiciones como "acceso limitado" o que en ciertos momentos se podría reducir el uso de prompts debido al alto consumo. Ahora sí que se puede evaluar si interesa pagar por Gemini o pasarnos a los planes de sus competidores como ChatGPT o Claude.