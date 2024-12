Es oficial: los millones de usuarios que está perdiendo X de Elon Musk se están pasando al 'Twitter de siempre'

Ya ha pasado más de un mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y por lo tanto, ha pasado un mes desde el inicio de la "gran migración": uno de los eventos más llamativos que han ocurrido en la historia de las redes sociales. De manera repentina, millones de usuarios han abandonado X y se han creado una cuenta en Bluesky, y por buenos motivos.

Bluesky es una de las muchas redes sociales que nacieron hace años, cuando Twitter empezó su deriva particular que terminó con la venta a Elon Musk; aunque en la práctica, sólo estuvo disponible para todo el mundo a partir del año pasado. Desde entonces, Bluesky sólo consiguió atraer a 14 millones de usuarios, muy lejos de cualquier aspiración a convertirse en la 'nueva Twitter'.

La cosa cambió hace un mes, y ahora tenemos una idea clara de cómo ha cambiado. Según datos de Similarweb publicados por The Guardian, el número de usuarios activos en X ha caído en un 8,4% en sólo un mes, que se traduce en aproximadamente 2,7 millones de usuarios menos usando la red social. Aunque no todos estos usuarios han borrado su cuenta de X, han dejado de usarla, y de ahí la importancia del término "usuarios activos".

Mientras tanto, la cantidad de usuarios activos de Bluesky ha crecido un 1.067%, desde apenas 254.000 personas a aproximadamente 2,5 millones, en sólo un mes; a eso hay que sumar que la plataforma ha ganado más de 10 millones de usuarios registrados en el último mes.

No es coincidencia que X haya perdido 2,7 millones de usuarios activos, y al mismo tiempo, Bluesky haya alcanzado los 2,5 millones de usuarios activos; la migración de usuarios es más que evidente. Aunque no es menos cierto que Threads, la alternativa creada por Meta, también está creciendo, Bluesky lo está haciendo más rápidamente, al menos durante el último mes. El motivo es simple: está haciendo lo contrario que Elon Musk.

El papel de Elon Musk en la victoria de Donald Trump ha sido recompensado con un puesto de gobierno, pero también con la marcha de millones de usuarios que sintieron que esa fue la gota que colmó el vaso. Sin embargo, no podemos achacar el crecimiento de Bluesky únicamente a motivos políticos; al fin y al cabo, aunque el crecimiento de Bluesky inicialmente se disparó en los Estados Unidos, usuarios de otras regiones como Europa también se están sumando a la plataforma.

Decisiones como entrenar a la IA de Grok con las publicaciones de los usuarios sin su permiso, y cambiar funciones básicas como el botón de bloqueo y el de 'Me gusta' no ayudaron. La experiencia de Bluesky es muy parecida a la de Twitter, antes de Elon Musk, antes de los problemas de dinero que obligaron a la compañía a meter cada vez más anuncios, y antes de la llegada de algoritmos que decidían lo que teníamos que leer. Bluesky es simple al lado de X, pero ese es un punto positivo y no negativo para cada vez más usuarios.