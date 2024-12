Google la lía con Android Auto: el sonido no funciona desde la última actualización, pero ya habría una solución

Hace pocos días Google sorprendió con una gran actualización para móviles Pixel, que también incluía algunas novedades para todos los dispositivos Android en general. Siempre es una buena noticia que llegue una actualización para nuestro móvil, porque suelen traer mejoras y soluciones a problemas comunes; pero en esta ocasión, esta actualización también trae algunos problemas bajo el brazo.

En concreto, los usuarios de Android Auto se están quejando de serias dificultades para reproducir sonido desde su móvil cuando usan el sistema; y no parece un problema aislado, ya que cada vez más gente lo está sufriendo, conforme les llega la última actualización de Android a su móvil. Aunque por el momento Google no ha realizado declaraciones públicas al respecto, los usuarios ya han encontrado algunos trucos para recuperar el sonido en Android Auto.

El problema es muy frustrante. Cuando el usuario conecta su móvil Android a la pantalla del coche usando Android Auto, el sonido desaparece completamente; apps de streaming de música como Spotify ya no pueden reproducir nada, y Google Maps ya no reproduce las indicaciones durante las rutas. Evidentemente, la experiencia se ve muy afectada y puede ser peligroso seguir usando Android Auto; el sonido es el principal método de interacción con Android Auto para no tener que apartar la vista de la carretera, y por culpa de este 'bug', ya no podemos depender de él. En este contexto, las críticas de algunos fabricantes que no quieren usar Android Auto tienen más sentido.

En estos momentos, todo indica que los usuarios con móviles Pixel 9, Pixel 8 y Pixel 6 son los más afectados; por lo tanto, si tenemos un dispositivo Pixel y necesitamos usar Android Auto, puede ser recomendable no instalar la actualización de diciembre en nuestros dispositivos, al menos hasta que se confirme que el problema se ha solucionado. Por otra parte, muchos usuarios con esos móviles no han reportado ningún fallo semejante, por lo que puede que haya otro factor que está provocando estos problemas con el sonido.

Sea como sea, algunos de los usuarios afectados han usado la plataforma de Reddit para compartir algunos trucos que les han servido para recuperar el sonido en Android Auto. A continuación, repasamos la lista; lo recomendable es seguir todos los pasos, que básicamente reinician la conexión entre la pantalla del coche y nuestro móvil, y volver a intentar el uso de una app con sonido:

Actualiza las apps y el sistema operativo de tu Pixel: asegúrate de que entrar en la Play Store y comprobar si hay actualizaciones, y entra en la configuración y fuerza la búsqueda de actualizaciones de sistema. Conecta el móvil a Android Auto: no importa si el sonido no funciona, mantén la conexión activa. Deshabilita Bluetooth y vuélvelo a habilitar: deja que pasen unos segundos entre que desactivas Bluetooth y lo vuelves a activar. Recuerda esperar a que el coche se vuelva a conectar con el móvil. Reinicia el móvil: una vez que Bluetooth se ha vuelto a conectar con el coche, reinicia tu Pixel. Algunos usuarios afirman que, una vez que se reinicia y se reconecta con el coche, el problema con el audio desaparece.

Por el momento, Google no ha confirmado si el problema realmente se encuentra en la última actualización para los móviles Pixel, pero no sería de extrañar. Esta no es la primera vez que Android Auto sufre por culpa de un desarrollo muy acelerado.

Las versiones beta de Android Auto apenas duran unos días hasta que son lanzadas en su versión final, un periodo de tiempo insuficiente para que los usuarios de las betas puedan probar si existen problemas. Como resultado, muchas de las versiones de Android Auto del último año han sido lanzadas con 'bugs' de variada gravedad.