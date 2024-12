ChatGPT cambia para siempre: llega la nueva versión Pro y un nuevo modelo capaz de razonar, el "más inteligente del mundo"

OpenAI no se encuentra en su mejor momento; es probablemente la primera vez desde el lanzamiento de ChatGPT hace dos años que la organización se encuentra con el pie cambiado. Tiene más competencia que nunca con las nuevas versiones de Google Gemini, y la propia Google se le ha adelantado lanzando una IA para crear vídeos.

A partir de hoy, vamos a ver la respuesta de OpenAI. Sam Altman anunció nada menos que 12 días de anuncios, imitando al Calendario de Adviento; y el primer día ha hecho 'trampa', ya que en vez de un anuncio, ha realizado dos y son de los importantes, hasta el punto de que pueden cambiar completamente la posición de OpenAI en el sector de la IA generativa.

Para empezar, un golpe en la mesa con el lanzamiento de o1, el nuevo modelo de lenguaje para ChatGPT que se presenta como el "más inteligente del mundo", en palabras del propio Altman. En realidad, o1 ya fue presentado el pasado mes de septiembre, pero por fin está disponible para el público general. Es un paso importante para ChatGPT, que por fin tendrá la capacidad de "razonar".

En efecto, ChatGPT será capaz de razonar por sí misma y llegar a conclusiones que otros modelos ni siquiera son capaces de imaginar. A efectos prácticos, la IA comprueba los resultados ella misma, en busca de posibles errores y especialmente, los fallos más comunes asociados con la generación de contenido con IA.

De esta manera, OpenAI quiere responder a las estudios que revelan que ChatGPT se está volviendo tonto, al especializarse tanto en tareas concretas que se olvida de cómo se realizan las tareas más simples. Según la organización, o1 reduce estos errores en "cuestiones del mundo real" en un 34% respecto a la versión anterior.

ChatGPT Pro con o1 OpenAI El Androide Libre

Todo esto implica que o1 es mejor en tareas que requieren cierto razonamiento, como matemáticas o programación. Por supuesto, también se prometen las mejoras habituales en velocidad y precisión que han llegado con cada nuevo modelo. Una gran novedad, especialmente respecto a la versión inicial de o1, es que esta IA es multimodal; es decir, puede razonar a partir de una imagen que el usuario haya subido.

Este nuevo modelo llega con otra gran novedad bajo el brazo, que se venía rumoreando desde hace unos días: ChatGPT Pro. Tras este nombre tan impactante no se oculta más que un modelo de suscripción que cuesta nada menos que 200 dólares al mes; aunque OpenAI aclara que no hace falta pagar esta suscripción para usar el nuevo modelo, que irá llegando poco a poco a todos los usuarios de ChatGPT Plus y el resto de versiones de pago.

Sin embargo, sí que ofrecerá una versión "pro" de o1 que será exclusiva para los usuarios de ChatGPT Pro, pero cuya única diferencia es la potencia de computación disponible para resolver los problemas más difíciles. Por lo tanto, los usuarios de ChatGPT Pro deberían obtener mejores respuestas o1, pero todos los usuarios de pago podrán usar el nuevo modelo.

El motivo del lanzamiento de ChaGPT Pro en realidad no tiene que ver con el nuevo o1, sino para ofrecer una opción para los usuarios más entusiastas y profesionales, que elimina todas las limitaciones. Los usuarios de ChatGPT Pro tendrán acceso a todos los modelos lanzados por OpenAI de manera ilimitada, incluyendo el nuevo o1 además de GPT-4o y el modo de voz avanzado.