Adiós a Adobe Reader: con lo nuevo de Google Chrome puedes leer y editar archivos PDF y así lo puedes activar

Aunque Google Chrome ha pasado por muchas polémicas a lo largo de este 2024, como la eliminación de extensiones populares y la vuelta de las cookies de terceros, nadie duda que sigue siendo el navegador web más usado en todo el mundo; hay muchos motivos que explican su éxito, y no sólo tiene que ver con que venga instalado por defecto en la mayoría de los móviles vendidos en España.

Por mucho que le pese a la competencia, Chrome sigue estando por delante en aspectos vitales para los usuarios, como la velocidad, la compatibilidad y la facilidad de uso; además, los usuarios más entusiastas pueden experimentar con funciones avanzadas que multiplican las posibilidades del navegador. Ahora, vamos a hablar de una de esas funciones 'secretas', que pronto llegará a todo el mundo pero que ya podemos probar de manera anticipada.

Hablamos de la compatibilidad con archivos PDF, incluyendo la posibilidad de mostrarlos e incluso de editarlos directamente en la pantalla del móvil. La verdad es que no es tan sorprendente como parece, porque la mayoría de los navegadores web ya tiene al menos un lector de PDFs integrado; de hecho, la versión de escritorio de Chrome ya hace años que puede mostrar archivos de extensión pdf sin problemas.

Por algún motivo, la compatibilidad con PDF se ha retrasado en la versión móvil de Chrome, obligando a los usuarios a descargar el archivo en la memoria del móvil e instalar una app de terceros como el clásico Adobe Acrobat Reader o usar el lector de Google Drive. La buena noticia es que eso va a cambiar muy pronto. En una futura actualización, Google Chrome recibirá compatibilidad con archivos PDF, y lo hará de una manera muy inteligente: en vez de desarrollar su propio lector, usará el lector integrado en Android.

Google no ha confirmado cuándo lanzará la actualización que activará este lector; la buena noticia es que no hace falta esperar. En realidad, el lector ya está integrado en Chrome, pero no está activado por defecto; no está claro qué es lo que está esperando Google, y puede que la función aún no esté terminada del todo. Sea como sea, podemos empezar a usarlo con un sencillo truco.

El nuevo lector de PDF integrado de Chrome El Androide Libre

Para empezar, tenemos que asegurarnos de actualizar Google Chrome a la última versión que tengamos disponible. Una vez hecho, abrimos una pestaña del navegador e introducimos la dirección chrome://flags para entrar en la configuración avanzada de la app. En el buscador de esta página, escribimos "PDF" sin las comillas, y encontraremos una opción que se llama "Open PDF Inline on Android".

La activamos pulsando en el control que pone "Default" y la cambiamos por "Enabled". En la parte inferior saltará un aviso de que tenemos que reiniciar la app para que los cambios surtan efecto, así que pulsamos el botón para ello.

De esta manera, cuando nos encontremos con un archivo PDF mientras estamos navegando, este se abrirá en una pestaña nueva de Chrome; en esta vista, sólo podremos leer el documento, ampliándolo como si fuese una imagen. Pero si nos fijamos en la esquina inferior derecha, veremos un botón de editar, que al pulsarlo abrirá el editor de Android y nos permitirá dibujar o resaltar elementos del documento, y guardar una copia modificada.