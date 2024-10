Google Fotos cambia para siempre: ya detecta imágenes alteradas o generadas con inteligencia artificial

A mediados de septiembre se desveló el plan de Google para ayudar a la identificación de imágenes generadas con IA en un momento en el que Internet se puede inundar de este tipo de fotos. La línea que divide lo que es una imagen real de una generada por IA se está difuminando, y Google Fotos se va a convertir en la herramienta perfecta para determinar si una es falsa o ha sido alterada de alguna forma.

El mayor problema de la generación de este tipo de imágenes es que va a dar la sensación de que cualquiera ha podido ser generada por IA con algunas de las plataformas más conocidas. Así que se crea un espacio de inseguridad y de duda en el usuario que puede ser bastante dañino para la propia sociedad en sí misma.

Google ha anunciado que Fotos incluirá una nueva sección de información de IA en las imágenes que han sido manipuladas. Comenzará a desplegarse la semana que viene, tal como ha anunciado el gigante tecnológico desde su blog.

Google Fotos El Androide Libre

De esta forma, Google va por el mismo camino que Adobe, que también está lanzando herramientas para ayudar en este sentido. Una app como Google Fotos, que también se vale de ciertas funciones IA para mejorar fotos como son Borrador mágico, ahora incluirá los metadatos IPTC para indicar que la imagen se ha editado utilizando IA generativa.

Para acceder a esta información se hace a través del panel en el que suele aparece el nombre del archivo, localización y otros datos. Un poco más abajo aparece la sección de IA en la que se puede leer la herramienta con la que se editó, el tipo de fuente digital y si los metadatos son modificables.

Hay un punto bien importante en este despliegue según Android Authority. Google ha dejado bien claro que esta sección muestra la información de las imágenes que han sido editadas con IA, pero según las pruebas del medio, también muestra los metadatos IPTC para las imágenes generadas con IA.

También, Google, desde su blog, aclara que utiliza los metadatos IPTC para las imágenes capturadas con algunas de sus últimas herramientas para los Pixel como son Best Take o Add me; que utilizan también funciones no generativas para combinar distintos elementos de varias fotos para generar una última, pero que igualmente es una imagen que no es totalmente real, sino alterada por software. Se desconoce si Google Fotos incluirá este tipo de metadatos para informar al usuario de esta modificación.

Google Fotos se puede convertir en la mejor herramienta para revisar si cualquier imagen descargada al móvil ha sido editada o alterada de alguna forma, o simplemente se ha generado en su totalidad con inteligencia artificial generativa.