Cuidado si has bloqueado a gente en X (Twitter): Elon Musk la vuelve a liar con un cambio que nadie ha pedido

Elon Musk entró con fuerza en Twitter, con promesas de convertirla en una "app para todo", en algo más que una red social. En la práctica, los cambios sólo han sido de nombre y de reglas; la ahora conocida como X sigue siendo una red social, sólo que Elon Musk la ha empeorado, ahuyentando a los anunciantes y llegando a ser bloqueada en Brasil por enfrentarse a la justicia.

Muchos de los cambios aplicados a X durante los dos últimos años no tienen mucho sentido, más allá de agradar a Musk; como por ejemplo, cuando hizo los 'Me gusta' privados aunque ya había una función que hacía eso, los marcadores. El último cambio es igual de incomprensible: a partir de ahora, el botón de bloquear no cumple su función. En una decisión que afectará directamente a la privacidad de los usuarios, la función de bloquear ya no bloquea a los usuarios, sólo evitará que puedan interactuar con nuestras publicaciones, pero podrán seguir viéndolas.

En efecto, eso significa que los usuarios que habías bloqueado hasta ahora, de repente pueden volver a ver lo que has publicado; bloquear a un usuario ya no lo bloquea del contenido, sólo lo bloquea de las interacciones. Si un usuario bloqueado intenta entrar en nuestro perfil, ya no verá el mensaje de que ha sido bloqueado, y podrá ver todos los 'tuits', siempre y cuando sean públicos, como los de cualquier otro usuario.

Los usuarios bloqueados seguirán teniendo algunas limitaciones; Musk afirma que no podrán "interactuar" con nosotros, pero no ha aclarado exactamente qué significa eso. Todo indica que los usuarios bloqueados no podrán hacer 'retuit', no podrán citar la publicación, no podrán pulsar en 'Me gusta', no podrán responder a la publicación, y no podrán enviarnos mensajes directos. No está claro si los usuarios bloqueados podrán ver las publicaciones en su 'timeline', ni cuándo exactamente se aplicará la actualización. Aunque Musk haya confirmado el cambio, como es habitual, la compañía no parece estar lista para anunciarlo de manera oficial, por lo que puede tardar aún algunos días en aplicarse.

En otras palabras, este cambio sólo beneficia a usuarios que hayan sido bloqueados por muchas cuentas, porque ahora podrán volver a ver las publicaciones de los usuarios que les han bloqueado. Siendo una de las personalidades más polémicas de la plataforma, uno de los máximos beneficiarios es el propio Elon Musk, que ya no tendrá que usar cuentas alternativas o acceso exclusivo para ver el contenido de cuentas que le han bloqueado; Musk se ha quejado en multitud de ocasiones de los bloqueos, y finalmente parece haber ordenado el cambio a sus empleados.

Sin embargo, este cambio también beneficia a los acosadores, que ahora podrán ver las publicaciones de sus víctimas sin ningún tipo de limitación; de hecho, el botón de bloqueo nació originalmente en Twitter como parte de un conjunto de herramientas para mejorar la seguridad personal en la plataforma y personalizar la experiencia.