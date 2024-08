Cómo conocer las funciones exclusivas de los Pixel de Google no disponibles en España antes de comprar uno

Ni todos los Google Pixel son lanzados a la vez en todos los países e incluso el primer reloj inteligente Pixel Watch se quedó fuera de España cuando fue lanzado. Lo que significa que tampoco están disponibles todas las mejores funciones especiales de los teléfonos móviles de Google en todos los países, así que a veces es un buen lío saber a cuales se puede acceder.

Si ya se mete en la ecuación a las dedicadas a la inteligencia artificial o una app como Pixel Weather, el lío puede ser mayúsculo para casi tener que estar probando una y otra para saber de cuales se dispone. Ahora hay una nueva herramienta no oficial que muestra todas las no disponibles con un filtro que incluso permite elegir el país para que de un vistazo rápido se pueda saber cuáles son.

El usuario darcon134 en Reddit ha lanzado una web que ahorra mucho tiempo según Android Police. La herramienta web se llama Where is Enabled y ofrece un vistazo rápido de todas las funciones de software no disponibles en el país.

La web de Where is Enabled El Androide Libre

Una experiencia muy satisfactoria a la que todavía le queda bastante trabajo por delante, ya que de momento no se puede seleccionar un filtro con la lista de funciones no disponibles por modelo de móvil o idioma. Es decir, que puede estar, pero a lo mejor solo para los nuevos Pixel 9.

Y como no, cuando se echa un vistazo a mucha de ellas, hay un buen montón que solamente están disponibles en Estados Unidos; algunas basadas en la IA que impide utilizarlas, sobre todo por la exigente regulación actual en la Unión Europea que está poniendo muchos baches al proteger la privacidad y seguridad del usuario. Y no es que no acaben llegando, que lo hacen, lo único que un poco más tarde.

Where is Enabled ofrece un acceso gratuito a un selector en la parte superior que permite elegir un país como España para mostrar todas las funciones especiales disponibles por estos lares cuando se pulsa sobre el botón "Filter".

Primeramente, según Android Authority, aparecen las funciones que no están disponibles como son Smart Compose, Proofread o incluso Gemini Live que sí aparece en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Pasadas un buen montón de las funciones, y son unas cuantas, se pasa a todos los servicios disponibles para así constatar que en España se puede acceder a Call Screen (asistente en llamada) o detección de caídas entre otras.

Lo mejor de Where is Enabled es que aparece la disponibilidad de los países en los que se puede disfrutar de experiencias como la temperatura corporal o Pixel Studio, otra de las novedades importantes de Google para la edición de fotografías en los nuevos Pixel 9; actualmente solo en Australia, Canadá, India, Irlanda, Malasia, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.