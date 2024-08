Adiós a los anuncios: lo nuevo de Google Chrome permitirá apoyar a las páginas web haciendo pequeños pagos

La apuesta de Google por acabar con las cookies de terceros ha fallado. Finalmente, Chrome no las eliminará como estaba previsto, porque el sistema de anuncios personalizados sin rastreo inventado por Google no ha recibido los apoyos necesarios. Pero puede que la solución sea, simplemente, no ver anuncios nunca más.

Páginas web como EL ESPAÑOL - El Androide Libre se mantienen en pie gracias a los ingresos por publicidad. En los últimos años, las suscripciones están ganando popularidad como una alternativa para apoyar a los creadores y ganar ventajas respecto al resto de la audiencia. Sin embargo, las suscripciones tampoco son la panacea; mucha gente no quiere tener que realizar un pago mensual sólo para acceder a un contenido de manera puntual.

Aquí es donde entra Web Monetization, 'monetización web', una nueva funcionalidad que Google ya está integrando en el navegador Chrome; aunque no ha sido anunciada oficialmente aún, ya hay referencias a esta tecnología en los documentos de soporte de Chrome, y han sido descubiertas por Bleeping Computer.

La monetización web es una tecnología que permite que los creadores de una página web reciban micropagos de los usuarios mientras interactúan con el contenido. Google lo presenta como una nueva manera para que los creadores de contenido y propietarios de webs sean compensados por su trabajo sin tener que depender de anuncios o de suscripciones, al menos, no de manera exclusiva.

El sistema funcionaría de manera sencilla. El creador de la web sólo tendría que incluir un enlace especial que Chrome sería capaz de detectar; el navegador automáticamente obtendría la información del pago, como la plataforma encargada de la transferencia (ya sea Google Pay, PayPal u otra) y la cantidad a pagar. Los pagos podrían ser automatizados, es decir, que se realizasen sólo con entrar en el contenido; los usuarios podrían configurar si quieren realizar el pago en esa página y cuánto quieren pagar.

Un sistema como este tiene mucho potencial. Podría permitir a los medios el cobro por acceso a una única noticia sin necesidad de obtener una suscripción mensual. También podría ser una alternativa a Patreon y otras plataformas de mecenazgo, ya que los creadores de contenido podrían publicar vídeos, fotos, enlaces y textos que serían accesibles sólo con un pago; con la ventaja de que no sería un sistema centralizado que puede cerrar, fallar o cambiar de política en cualquier momento.

Aún falta mucho para que la monetización llegue a Chrome. El objetivo de Google es que se convierta en un estándar abierto para que otros navegadores como Firefox también lo puedan implementar, pero para que eso ocurra primero tendrá que ser aprobado por la W3C, la máxima autoridad en estándares web.