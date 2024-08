Se acerca una revolución a los portátiles baratos: Qualcomm adelanta nuevos chips para competir contra Intel y AMD

Este es el año en el que el mercado de los ordenadores puede cambiar para siempre. El año en el que, por fin, los procesadores ARM son tan potentes como los chips de Intel y AMD, pero manteniendo sus ventajas en eficiencia energética. Es el año, en definitiva, de los Copilot+ PCs, como los nuevos Surface de Microsoft basados en procesadores Snapdragon Elite X.

A Qualcomm aún le queda mucho camino por delante si quiere hacerse un sitio en el mercado de los ordenadores personales. Para empezar, los nuevos procesadores de AMD y de Intel ya están a la altura, e incluso superan en algunos aspectos, a los Snapdragon Elite X. Pero sobre todo, estas dos marcas aún dominan el mercado de los portátiles de menos de 1.000 euros.

Al fin y al cabo, el Surface Laptop con procesador Snapdragon parte de los 1.199 euros, un precio que no es elevado para lo que ofrece, pero que no está al alcance de todo el mundo. Tanto estudiantes como trabajadores y usuarios casuales de ordenador no están dispuestos a gastar más de 800 euros en un ordenador; y en España es perfectamente posible encontrarse ofertas de menos de 500 euros muy competentes.

Por todo esto, las palabras de Cristiano Amon, CEO y presidente de Qualcomm, generan optimismo; lejos de dormirse en los laureles, parece que en la compañía saben que tienen que seguir golpeando si quieren seguir siendo relevantes. Según ha adelantado Amon, en el 2025 Qualcomm expandirá la gama de procesadores Snapdragon Elite X con modelos más baratos, dirigidos a un rango de precios inferior.

En concreto, el objetivo está en bajar de los 700 dólares, por lo que no serían portátiles muy baratos, pero sí mucho más accesibles que los actuales. Un detalle interesante es que estos nuevos procesadores no sacrificarán el rendimiento de la NPU, la unidad de procesamiento neuronal encargada de ejecutar funciones de IA de manera local. Por lo tanto, los portátiles basados en estos nuevos chips deberían recibir también el distintivo 'Copilot+ PC' y usar las mismas funciones de Windows 11 que los portátiles lanzados este año con Snapdragon.

Además, Amon ha confirmado que ya está trabajando con las marcas para la siguiente horneada de ordenadores Copilot+ PC, lo que indica que Qualcomm está contenta con el recibimiento que ha tenido; aunque la compañía ha optado por no publicar cifras exactas por ser "demasiado pronto" para tener un indicador claro del éxito (o fracaso) de la plataforma.

Qualcomm no lo va a tener fácil. Los primeros portátiles basados en procesadores Ryzen para Copilot+ PC ya están llegando al mercado, y las primeras pruebas apuntan a que tienen un rendimiento superior con una batería sorprendente. Y en un mes y medio, Intel, que está en medio de un escándalo por sus procesadores de escritorio, también debería empezar a ofrecer sus nuevos procesadores para portátiles.