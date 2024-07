Se filtran del Pixel Watch 3 más imágenes y detalles: así medirá la salud y el deporte el nuevo reloj de Google

En los dos últimos meses las filtraciones del Pixel 3 han sido bastantes e incluso una indicó el precio con el que será lanzado el siguiente reloj inteligente de Google. Si estos días atrás aparecieron los colores en los que podrá ser adquirido, ahora una filtración nueva da más detalles y las imágenes promocionales que estarán disponibles en la tienda online de Google.

De los dos Pixel 3 que se esperan, hay uno que contará con una batería mayor y así pueda mejorar una de las peores experiencias del Pixel Watch 2 que fue lanzado en España. Se espera que Google mejore la eficiencia energética aparte de incluir una batería con más miliamperios.

El Pixel Watch 3 llegará en dos tamaños por primera vez: 41 mm y 45 mm. La pantalla 'Actua' tendrá la capacidad de llegar a los 2.000 nits de pico de brillo y, al igual que el anterior Watch 2, ofrecerá todo tipo de métricas avanzadas para el running y otros deportes.

Google Pixel Watch 3 Android Headlines El Androide Libre

El modelo de 41 mm contará con una carga rápida un 20 % mayor que el primer Pixel Watch, justo el que no llegó a España y fue el estreno de esta serie de accesorios del gigante tecnológico. En las imágenes promocionales aparece citada la autonomía: "24 horas con el modo AoD (always on display)" y con el modo de ahorro de batería se alcanzarían las 36 horas.

En las mismas aparecen más detalles sobre algunas experiencias en el software del Pixel Watch 3: desde la posibilidad de controlar la cámara del móvil Pixel con el reloj hasta la habilidad de contemplar el vídeo en directo de Nest Cam o Nest Doorbell. Otra de sus magníficas experiencias serán el acceso a Google Maps sin conexión y el uso de Google Wallet para los pagos móviles.

Pixel Watch 3 Android Headlines El Androide Libre

Queda bien claro que Google le está dando mucha importancia a todas las mediciones de salud y de deporte con las imágenes promocionales filtradas según GSMArena desde Android Headlines.

Pero hay más. Otras características incluyen la puntuación del estado físico que avisa sobre la posibilidad de seguir haciendo ejercicios o simplemente esperarse un poco para volver a realizarlos.

Pixel Watch 3 Android Headlines El Androide Libre

También cuenta con la medición de la carga de cardio según el ritmo cardíaco para ver si se está haciendo un sobreesfuerzo o se está bajo la media que se suele realizar diariamente. Por la mañana Fitbit se encargará de dar un resumen con los datos de salud y de ejercicios más importantes.