Adiós a la IPTV: los televisores de Samsung y LG reciben series y películas gratis en España

No hace falta piratear ni usar IPTV pirata para ver contenido de calidad; tampoco hace falta comprar una suscripción a Netflix o a otro servicio de streaming. Algo que mucha gente no sabe es que existen servicios gratuitos que ofrecen series y películas por las que no hay que pagar ni un euro.

Este tipo de servicios se conocen como FAST, acrónimo de “Free, Ad Supported TV”, o televisión gratuita y mantenida con anuncios. En otras palabras, es algo parecido a los canales de televisión tradicionales, que emiten en abierto y ofrecen contenido gratuito a cambio de mostrar anuncios, pero adaptado a la tecnología actual.

Muchos televisores inteligentes ya tienen estos servicios preinstalados. Los televisores de Samsung, LG y Xiaomi ya vienen con servicios gratuitos como Samsung TV Plus y LG Channels, y no son los únicos.

Series gratis de Sony Pictures

Hoy, Sony Pictures ha anunciado el lanzamiento en Europa de Sony One, su nuevo servicio de televisión gratuita que ofrece acceso a contenido con licencia. España está entre los países que recibirán este servicio, que primero estará disponible en televisores Samsung y LG como parte de Samsung TV Plus y LG Channels respectivamente. Llama la atención que los televisores de Sony no vayan a recibir por el momento esta plataforma, aunque Sony Pictures sea una compañía independiente.

Lo más llamativo de Sony One es que ofrecerá acceso a nada menos que 54 canales, cada uno dirigido a una audiencia diferente; de esta manera, da igual lo que queramos ver en cada momento, seguro que encontraremos algo. Los canales agruparán contenido por géneros y temáticas, algo que se reflejará en el nombre de cada uno.

En el lanzamiento, estos serán los canales de Sony One disponibles en España:

Sony One Comedy TV : Comedias ligeras para ver con la familia y amigos, como Seinfeld, La Niñera y Los Goldberg.

: Comedias ligeras para ver con la familia y amigos, como Seinfeld, La Niñera y Los Goldberg. Sony One Thriller TV : Series de acción y emoción como Breaking Bad, Better Call Saul y Justified.

: Series de acción y emoción como Breaking Bad, Better Call Saul y Justified. Sony One Faves : Clásicos atemporales como Bewitched (Embrujada), Community y Dawson's Creek (Dawson Crece).

: Clásicos atemporales como Bewitched (Embrujada), Community y Dawson's Creek (Dawson Crece). Sony One Comedy HITS : Películas de comedia clásicas con escenas icónicas como Jerry Maguire y Step Brothers (Hermanos por pelotas).

: Películas de comedia clásicas con escenas icónicas como Jerry Maguire y Step Brothers (Hermanos por pelotas). Sony One Action HITS : Películas de acción taquilleras como District 9, y las sagas Men in Black y Zombieland.

: Películas de acción taquilleras como District 9, y las sagas Men in Black y Zombieland. Sony One Shark Tank : Canal dedicado en exclusiva al programa Shark Tank (Negociando con tiburones) y sus adaptaciones a diversos países.

: Canal dedicado en exclusiva al programa Shark Tank (Negociando con tiburones) y sus adaptaciones a diversos países. Sony One Dragon's Den : Canal dedicado en exclusiva al programa Dragon's Den (Tu oportunidad).

: Canal dedicado en exclusiva al programa Dragon's Den (Tu oportunidad). Sony One Blacklist: Canal dedicado en exclusiva a la serie The Blacklist.

Además de estos canales, que serán compartidos entre todas las regiones, Sony One también ofrecerá contenido adaptado para cada territorio; y eso significa que ofrecerá contenido en español en España y en los idiomas de cada país en sus respectivas regiones, incluyendo Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia.

Canales disponibles en Sony One en televisores Samsung y LG Sony Pictures Entertainment

Sony One estará disponible en España a partir del mes de abril, aunque por el momento no se ha especificado el día concreto en el que los canales estarán disponibles.