El genial invento que protege tu móvil con una VPN cuando usas el WiFi público ideal para las vacaciones

El ExpressVPN Aircove Go

El gran problema de vivir en una zona con mal WiFi es que nos podemos ver obligados a usar alternativas inseguras y que pueden darnos más quebraderos de cabeza. Por ejemplo, si tenemos que usar un WiFi público, nos pueden hackear y robar nuestros datos si no tomamos ciertas precauciones.

El nuevo producto de ExpressVPN pretende solucionar eso. Puede que al lector le suene ese nombre por su programa para ordenador, que permite conectarse a una VPN de manera segura y privada; pero lo que tal vez no sabía es que la compañía también se metió en el sector del ‘hardware’, con el router Aircove.

Ahora, ExpressVPN acaba de anunciar el segundo modelo de su gama de routers, y este es incluso más interesante; se trata del Aircove Go, un router portátil, diseñado para ser transportado a cualquier sitio gracias a su reducido tamaño y peso.

El router que nos protege

Lo interesante del Aircove Go, aparte de su tamaño, está en la cantidad de protecciones integradas directamente en el router; de esta manera, no tenemos que preocuparnos de usar una VPN en nuestro móvil, porque la conexión ya está protegida de esa manera si usamos este router.

Las VPN son redes privadas que ofrecen una función de enrutamiento de tráfico; en otras palabras, nuestra conexión pasa por sus servidores, en vez de conectarse directamente con la página web o el servicio que queramos. La gran ventaja es que, de esa manera, ponemos más difícil que un atacante pueda conocer datos como nuestra dirección IP, que pueden servir para rastrearnos; además, algunos servicios como ExpressVPN también encriptan la conexión para evitar que un atacante pueda espiarnos y bloquean contenido peligroso como páginas falsas de phishing.

El ExpressVPN Aircove Go

El Aircove Go cuenta con esas protecciones ya integradas, aunque para usarlas necesitaremos una suscripción a ExpressVPN que se vende aparte. Además de conectarnos por una VPN, el router bloqueará amenazas y nos permitirá configurar controles parentales.

La idea del Aircove Go es que nos lo llevemos a aquellos sitios en los que vayamos a usar una conexión insegura; como por ejemplo, la habitación de un hotel o un Airbnb. Usando la función Wi-Fi Link, el Aircove Go se puede conectar a Internet a través de una red WiFi ya existente (como una Wifi pública), sin necesidad de usar un cable Ethernet. No tiene baterías, pero funciona con un cable USB-C como el del cargador del móvil.

Además, este router también está recomendado para pisos pequeños (cubre 70 metros cuadrados). Una vez que configuramos nuestros dispositivos, se conectarán automáticamente al router incluso si lo cambiamos de localización.

El Aircove Go tiene un precio de 169,90 dólares, por confirmar en España; si necesitamos algo más potente, el Aircove es más recomendable y también tiene ExpressVPN integrado, pero es mucho más caro, costando 300 euros en Amazon España.