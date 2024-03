La genial novedad de los Google Pixel para cuando te pierdas y no tengas cobertura

La seguridad personal es uno de los aspectos en los que más se ha centrado Google en las últimas versiones de Android y sus móviles Pixel. La detección de accidentes es un buen ejemplo, una función que avisa automáticamente a emergencias si detecta un impacto cuando vamos en el coche; ahora, otra función se suma a la lista, que nos puede ayudar si nos encontramos en una situación igual de peliaguda.

Hablamos de la comunicación por satélite, una tecnología que algunos de los últimos móviles lanzados en el último año ya tienen; aunque su adopción está aún en sus inicios, tiene el potencial de ser un auténtico salvavidas en muchas situaciones en las que los usuarios no tienen cobertura telefónica.

Ahora, esta tecnología llega por sorpresa en los móviles Pixel, posiblemente por error. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL – El Androide Libre, una nueva función llamada “Satellite SOS” ha aparecido de repente entre el resto de funciones de seguridad de los móviles Pixel. Lo curioso es que la función parece estar presente en todos los dispositivos de la gama, sin importar si realmente tienen el ‘hardware’ necesario para usarla.

Conexión por satélite con Pixel

Todo indica que en Google se han equivocado, porque la nueva opción de comunicación por satélite no funciona en absoluto, al menos por el momento. Para encontrarla, sólo tenemos que entrar en la Configuración del móvil, y en la sección “Seguridad y emergencias”; ahí, justo debajo de “Emergencia SOS”, encontraremos un nuevo botón llamado “Satellite SOS”.

Sin embargo, si tocamos este nuevo botón, comprobaremos que no hace nada; no se abre una nueva pantalla ni aparecen más opciones. En 9to5Google han podido usar un móvil Pixel con ‘root’ para forzar la ejecución de esta función, y han encontrado una nueva pantalla dedicada a la comunicación por satélite, que ofrece más información.

Función Satellite SOS presente en los móviles Pixel El Androide Libre

Esta página explica que el móvil Pixel permitirá hacer llamadas por satélite, además de enviar mensajes de texto e incluso compartir nuestra localización usando Google Maps; esto último será especialmente útil para encontrar a personas perdidas en zonas sin cobertura, como bosques o zonas montañosas.

Al usar esta función, Google automáticamente compartirá el nombre y el número de teléfono asociados con nuestra cuenta de Google, además de información relacionada con el móvil, como el IMEI y el nivel de batería que le queda. También incluirá los datos de los tres usuarios que hayamos configurado como ‘contactos de emergencia’. Por lo tanto, esta función está diseñada en exclusiva para emergencias, y en ningún caso se podrá usar para enviar un WhatsApp a un amigo, por ejemplo.

El gran misterio es por qué Google ha activado esta sección si no se puede usar aún. Todo indica que en Google han cometido un error, y no sólo la han activado antes de tiempo, también lo han hecho en dispositivos que no serían compatibles. Para la comunicación por satélite son necesarios componentes adicionales para el módem 5G de nuestro móvil. Algunos de los chips que ya serían compatibles son los nuevos Snapdragon de Qualcomm y el nuevo Exynos 2400 de Samsung; también se rumoreó que los Tensor G usados por los Pixel 7 y Pixel 8 tenían funciones de satélite ‘ocultas’, pero eso no fue confirmado por Google.

