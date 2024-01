Golpe contra las IPTV: se filtra la lista de páginas pirata que quieren cerrar este año

El 2023 pasará a la historia como el año en el que las IPTV pirata pasaron de ser algo relativamente desconocido, al enemigo número uno de la policía y las grandes empresas propietarias de derechos como el fútbol o las últimas películas y series. Aunque las IPTV no son ni mucho menos nuevas, no ha sido hasta ahora que su verdadero impacto en la distribución de contenido pirata ha quedado en evidencia.

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia de los estados europeos se han puesto las pilas, con varios arrestos y sentencias de prisión y multa contra los creadores de servicios de IPTV; y por supuesto, con el consecuente cierre de los servidores. Pero esto es sólo el principio, y todo indica que el 2024 va a estar repleto de noticias semejantes.

De hecho, la siguiente ofensiva contra los piratas ya ha comenzado, de la mano de la MPA (Motion Picture Association) y la ACE (Alliance for Creativity and Enternainment). Estas organizaciones estadounidenses han conseguido cerrar ya varias páginas web que ofrecían acceso a series en alta definición, que ahora muestran un mensaje muy claro: “No te pongas en riesgo usando o suscribiéndote a servicios de streaming ilegales”. Es una táctica ya conocida, la de usurpar la página web pirata para mostrar contenido contra la piratería; en otras ocasiones, se muestran logotipos y escudos de la policía o del juzgado que dio permiso para cerrar la página. Sin embargo, ese último detalle no debería hacernos creer que estas acciones se realizan sólo contra páginas estadounidenses; de hecho, las páginas cerradas operaban principalmente en Tailandia, y eso será sólo el comienzo.

Las páginas pirata cerradas muestran un mensaje de advertencia a los usuarios ACE

Y es que ya se conoce la lista de los aproximadamente 40 servicios pirata que serán el siguiente objetivo de la MPA y la ACE; y se encuentran todo tipo de páginas, de una variedad de países. Desde páginas de descarga directa a páginas de torrents, pasando también por servicios de IPTV, la lista publicada por TorrentFreak no deja lugar a dudas: se acerca un auténtico ‘apocalípsis’ para las páginas pirata. También es importante destacar que no parece importar el tamaño de la comunidad de cada página; en la lista hay entradas con millones de visitas, pero también algunas con sólo unos miles.

En lo que respecta a las IPTV, destaca la presencia de dos importantes servicios que usan esta tecnología para retransmitir contenido con copyright. Un detalle curioso es que las organizaciones piden la retirada de una lista IPTV, que se puede usar en conjunción con un programa como VLC para ver contenido sin necesidad de conectarse a una página web; estas listas IPTV son muy populares y se distribuyen en archivos en formato M3U.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan