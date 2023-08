Las IPTV tienen los días contados: el nuevo y "loco" sistema de bloqueo que quiere acabar con la piratería

Las IPTV piratas no dejan de recibir golpes. El inicio de la temporada de fútbol 2023-24 ha motivado a los propietarios de los derechos a reiniciar sus ataques contra estos servicios que ofrecen acceso más barato a los partidos. Además, nuevas leyes están apareciendo que endurecen y amplían las penas, no sólo por la venta, también por el consumo de IPTV pirata.

Todos los ojos están puestos en Italia, donde este verano se aprobó la ley más dura del territorio europeo con diferencia. La parte más polémica está en la que afecta al usuario medio, ya que el nuevo texto contempla multas de hasta 5.000 euros sólo por usar servicios IPTV; una medida que, de aplicarse a rajatabla, podría afectar al 25% de la población adulta del país.

Pero las multas no son el único método que la ley italiana establece para evitar el acceso a estos servicios; también ha ampliado una de las técnicas más usadas, el bloqueo de IPTV, que también se usa en España.

Bloqueo de IPTV

De hecho, ya tendrían que haberse notado los efectos de la nueva ley italiana en el panorama IPTV; la ley fue aprobada el pasado 14 de julio, y menos de un mes después, el 8 de agosto, el sistema identificó inmediatamente 100 "violaciones" de la ley, en páginas web que ofrecían acceso a servicios IPTV piratas. Y, sin embargo, ninguna ha sido bloqueada.

¿Se ha quedado la ley italiana en agua de borrajas? Eso parecía inicialmente, con uno de los principales diarios del país, la Repubblica, afirmando que la ley había sufrido un "comienzo amargo" y que los sitios pirata aún no podían ser parados. No sería la primera vez que una ambiciosa ley contra la piratería no tiene efecto, ya sea por la ignorancia de los legisladores en la manera en la que funciona Internet, o por cambios en el modus operandi de los piratas.

Sin embargo, los defensores de la ley aseguran que el problema es otro. Antes hemos explicado lo rápido que se desarrolló la ley; de hecho, ha sido una ley tan rápida que aún no existe la tecnología necesaria para aplicarla. En otras palabras, el sistema para bloquear páginas web no ha sido terminado a tiempo, por lo que las notificaciones de bloqueo ahora mismo no sirven para nada.

Cabe preguntarse si los políticos italianos no se han dado demasiada prisa en aprobar una ley que no sabían cómo iban a aplicar; parte de esa prisa se explica por los mensajes de los propietarios de los derechos de fútbol, como DAZN, que aseguró que cada día pierde 800.000 euros por la piratería IPTV. Sin embargo, establecer un sistema para bloquear webs es algo más complicado de lo que parece; especialmente si no se quiere correr el peligro de bloquear páginas legales o provocar daños colaterales que afectarían a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

Sin embargo, fuentes internas ahora afirman que todo está en marcha para que los primeros resultados se vean para principios del mes de octubre. Todo empezará con una reunión técnica en la primera semana de septiembre, que establecerá los requisitos técnicos y las necesidades de este sistema; por ejemplo, la agencia de ciberseguridad nacional teme que los piratas inicien ataques contra el sistema de bloqueo para evitar que este funcione correctamente, así que quiere mejorar la protección.

Cuando termine este proceso, afirman las fuentes, el resultado será una plataforma que será una "locura" por su potencia, e incluso llegan a presumir que "acabará con la piratería digital". Sólo el tiempo dirá si tienen razón, o si los piratas encontrarán una manera de 'sobrevivir'.

