Bombazo en Decathlon, un reloj inteligente con llamadas por menos de 30 euros

El nivel está cada vez más alto para los fabricantes de relojes inteligentes. Hoy en día, hasta los modelos más baratos son capaces de hacer cosas que, hasta no hace mucho, eran exclusivas de los modelos más caros.

La oferta que traemos hoy de Decathlon es un buen ejemplo. Se trata de un reloj inteligente de la marca MyKronoz, que podemos conseguir por menos de 30 euros; y pese a eso, presume de tener funciones como llamadas de teléfono y registro de la salud.

En definitiva, hay pocas excusas para comprar un reloj 'tonto', si por esa cantidad de dinero ya podemos conseguir uno que se conecta a nuestro móvil y nos ayudará no sólo a hacer ejercicio, sino también a mantenernos conectados con nuestras apps y llamadas.

Reloj barato en Decathlon

En concreto, la oferta es del MyKronoz ZeRound 3 Lite, por 29,95 euros en Decathlon. La oferta está disponible sólo a través de la página web oficial, y no en tiendas; de hecho, el dispositivo no se vende directamente a través de Decathlon, sino por la distribuidora Innov8 Iberia que hace envíos exclusivamente a domicilio. Por lo tanto, no tenemos recogida ni devoluciones en tiendas Decathlon, un aspecto negativo pero que no debería importarnos si sólo queremos recibir el reloj en casa.

El ZeRound 3 Lite es un reloj inteligente con una pantalla de 1,22 pulgadas que destaca por las funciones integradas. La más llamativa es la conectividad completa con nuestro móvil Android (o iPhone), que permite recibir notificaciones de apps como WhatsApp en el reloj; y gracias al altavoz y micrófono incorporados, podemos hacer y recibir llamadas de teléfono por Bluetooth. Así que no tenemos que sacar el móvil del bolsillo o el bolso para leer los mensajes que hemos recibido o para responder una llamada que nos estén haciendo. También es compatible con los asistentes de voz de Google y de Apple.

El reloj de oferta en Decathlon

Sobre la salud, la función más destacable es el monitor de frecuencia cardíaca y el seguimiento de la actividad, ideal para registrar nuestros ejercicios. Entre esos ejercicios, puede estar la natación, ya que presume de tener resistencia al agua IP67. También puede monitorizar el sueño, las calorías y los pasos. La batería dura hasta 3 días en reposo.

