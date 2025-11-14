He probado el portátil premium de Acer para los usuarios más avanzados: ligero y un gran rendimiento gracias a Nvidia

Acer se atreve también con otro tipo de productos como un dongle con Google TV para sorprendernos, cuando lo conocemos muy bien por portátiles como el que he probado: el Acer Swift X 14 AI con una fabulosa GeForce RTX 5070 de NVIDIA.

Lo que significa que estamos ante un portátil ideal para creadores de contenido en todas sus vertientes al igual que para el gaming. La sensación que da es la de llevar una workstation en un formato bien compacto. Todo por 1.999 euros.

Para todo lo que tenga que ver con la productividad al máximo nivel, el Acer Swift X 14 AI es un poderoso portátil para renderizado 3D complejo, edición de vídeo 8K, gaming a máxima calidad y cargas de trabajo de IA avanzadas.

Mi experiencia ha pasado por Blender, Adobe Substance y Photoshop en la creación de contenido como 3D, al igual que en el gaming con GTA V Enhanced, la nueva versión potenciada con trazado de rayos e iluminación global del apasionante mundo abierto de Rockstar Games.

Un juego para poner a prueba la gráfica NVIDIA RTX 5070 (versión laptop) y con la que ir más que sobrado para disfrutar de una experiencia al máximo nivel del estudio que lanzará el GTA VI en 2026. Una experiencia que se puede trasladar a los juegos más actuales.

Acer Swift X 14 AI con Adobe Photoshop Manuel Ramírez

Antes de dar algunos detalles de lo que ha sido conectarlo a una pantalla externa o probar la configuración ultra del juego de Rockstar Games, primero vamos con sus especificaciones para entender mejor al portátil que tenemos enfrente.

Y por cierto, hay otra perspectiva fundamental en el portátil de Acer: su IA local para experiencias de Gen AI centradas en la privacidad.

Sus especificaciones

Cuenta con el chip AMD Ryzen AI 9 365 con arquitectura Zen 5 "Strix Point" diseñado en 4 nm TSMC y con 8 núcleos híbridos con frecuencias de hasta 5,0 GHz y de 3,5 GHz.

Una CPU ideada para portátiles delgados y ligeros que destaca por su eficiencia energética y capacidades para IA. Es ideal para un equipo como el de Acer.

Acer Swift X 14 AI con GTA V Enhanced en el modo online Manuel Ramírez

A la CPU hay que sumar una memoria de 32 GB (LPDDR5X soldada) y un almacenamiento interno SSD NVMe M2. PCIe 4.0 de 1 TB para acceder a los archivos de inmediato o mover algunos de gran tamaño.

Pero si hay una estrella rutilante en el portátil de Acer, esta es la gráfica NVIDIA 5070 RTX (arquitectura Blackwell) con mayor rendimiento para Ray Tracing, DLSS4 y capacidades de IA mejoradas.

Acer Swift X 14 AI con las opciones gráficas del GTA V Enhanced Manuel Ramírez

Una GPU móvil brutal orientada al gaming en 1080p / 1440p y a la creación de contenido con 8 GB de memoria GDDR6 que se distingue por su arquitectura Blackwell, la primera con DLSS 4 Multi Frame Generator.

Tecnología que permite generar más fotogramas por segundo gracias a capacidades de IA mejoradas, usa menos memoria y ofrece incluso mejor calidad de imagen.

En juegos como Borderlands 4, donde escasea la optimización, DLSS 4 Multi Frame Generator puede ser el salvavidas que nos ahorre más que un disgusto en el rendimiento.

Da soporte a funciones especiales de creación y estudio con Studio Drivers, codificador NVENC de última generación, AV1 y aceleración para programas como Adobe, DaVinci, Blender y motores 3D con mejoras importantes frente a gamas inferiores (4050 / 4060).

AcerSense en el Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

De hecho, y relacionado con el sistema optimus de Acer, la RTX 5070 cuenta con conmutación híbrida compatible con tecnologías Optimus/Advanced Optimus para alternar entre la iGPU y dGPU (mejorar la eficiencia energética).

Es otra de las ventajas del portátil de Acer: su tarjeta integrada AMD Radeon 860M que se encarga de las tareas más básicas y consigue mejorar la eficiencia energética general del portátil al evitar el uso de la RTX 5070 (deja esta para cargas mayores).

En este aspecto es sobresaliente, y estamos frente a uno de los portátiles de mayor calibre del mercado en España. En su conectividad no está falto de nada con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos USB-C, USB-A, HDMI 2.1, lector microSD y combo de audio.

La pantalla es OLED de 14 pulgadas con resolución 2.8 K (2880 x 1800) con tasa de refresco de 90 HZ, 100 % DCI-P3 para ofrecer una experiencia de visualización ideal y disfrutar de esos negros absolutos.

Blender en el Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Sobre todo para el diseño con NVIDIA Studio y la edición de vídeo al máximo nivel o al igual que en el gaming. Es una maravilla poder diseñar con Blender y pintar texturas PBR en Adobe Substance 3D.

Quizás la pantalla se quede pequeña a la hora de diseñar, y por eso la prueba hecha durante días ha sido con el portátil conectado a un monitor de 23 pulgadas.

No hay que olvidarse de que la pantalla OLED es táctil, aunque todavía me sigue costando encontrarle el punto. Supongo que en algún momento daré el salto acostumbrado siempre a los monitores estándar de los PCs.

Conectado a una pantalla externa y el gaming con GTA V Enhanced

Su bestial rendimiento nos lleva directo a exprimirlo al conectarlo con un monitor externo conectado como pantalla principal y la del portátil como la secundaria para tener un setup de altura.

Jugando con el Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Lo único, que el cable HDMI desaprovecha la capacidad de la gráfica de NVIDIA (lo que da bastante rabia), así que la solución es simple: cable USB tipo-C a DisplayPort.

Su misión es "decirle" al portátil que utilice la gráfica dedicada de NVIDIA para el monitor externo conectado. Si se usa un cable HDMI tirará de la integrada, y la experiencia no será para nada la misma.

Juegos como GTA V Enhanced, incluso en el online que exige un mayor uso de recursos, el rendimiento es perfecto con todo configurado a ultra. Lo único, que los ventiladores estarán todo el tiempo al 100 % de uso (una experiencia conocida en este tipo de portátiles potentes).

La única solución es reducir las prestaciones gráficas, pero sabiendo que en sus entrañas corre una GeForce RTX 5070, es como sentir que nuestro pie derecho está tocando el pie del acelerador de un Ferrari y solo podemos ir a 60 km/h por la vía.

Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

En el gaming nos ha ido de maravilla, e incluso su sonido es bien potente gracias al sonido espacial DTS: X Ultra, aunque no llega a la altura del portátil ASUS ROG Zephyrus G14 con sus 6 altavoces y Dolby Atmos. Pero incluso así, es una experiencia de audio superior.

Como puede suceder con la edición de vídeo profesional, que exige el uso de todos para exprimir al máximo la CPU con una línea de tiempo en Premiere bien completa con distintas pistas de vídeo, transiciones y de audio.

La creación gráfica con el portátil de Acer

Hay dos detalles muy importantes de su pantalla táctil OLED QHD+: verificada por Calman (certificación desarrollada por Portrait Displays) y su excelente precisión de color con cobertura del 100 % DCI-P3.

Se convierte en una herramienta magnífica para trabajar con Photoshop o Illustrator al igual que con programas de 3D como Blender. Y soy de los que puedo llegar a tener 30 pestañas abiertas de Chrome, Blender, Photoshop y Adobe Substance 3D a la vez.

Blender, el programa de creación de 3D, en el Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Su chip AMD Ryzen AI 9 y los 32 GB de RAM amplían sus posibilidades para la multitarea a nivel avanzado y así saltar de uno a otro sin despeinarse para que el portátil de ACER nos lleve en volandas sin falta de rendimiento.

Como la descarga de un activo en .FBX para pasarlo a Blender y luego continuar pintando las texturas PBR en Adobe Substance Painter, todo mientras seguimos editando en Illustrator o Photoshop.

Editando en Adobe Photoshop con Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Toda esta carga la mueve sin problemas. Sucede lo mismo con Premiere si tenemos varías líneas de tiempo de vídeo y sonido para generar vídeos de 20 minutos o más.

Es poderío en toda regla lo que ofrece Acer Swift X 14 AI, que lo convierte en un caramelo en dulce para la creación de contenidos en todas sus formas.

Sobre la pantalla táctil, es todo un acierto para el profesional que la use en su carga diaria, pero en mi caso no he podido llegar a usarla mucho. Y eso que me gusta dibujar con la tablet.

Se debe por el formato de portátil. Si fuera un 3 en 1 para convertirla en una tablet, sí que se hubiera prestado a que tomase el Stylus para aprovechar su tecnología de touchpad háptico de precisión para dibujar con ella, pero no ha sido así.

Mi experiencia diaria ha sido con el trackpad, que ciertamente funciona a las mil maravillas con un tacto suave. Y lo digo porque, aunque uso ratón y teclado con una torre PC, con los portátiles prescindo de ambos periféricos.

La IA local del portátil de Acer

Quiero hacer mención al chatbot de IA Local Acer Assist que usa un modelo LLM Local optimizado con Intel Open-Vino que hace que podamos usar nuestros datos de una forma más privada

Sumado al chip que tiene en sus entrañas, como es el AMD Ryzen AI 9 365 con una potente NPU (Unidad de Procesamiento Neural) con rendimiento de hasta 50 TOPS, lo hace especialmente capaz para tareas de IA local.

Es importante, porque nuestros datos, consultas y más, siempre residen en el almacenamiento del portátil sin salir fuera, al contrario de lo que sucede cuando usamos ChatGPT, Claude y otras IA.

Y hay otro factor a tomar muy en cuenta: la IA local del portátil puede utilizar el contenido local del disco duro para realizar consultas sobre los archivos que queramos.

La tecla Copilot en el teclado del Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Me hubiera gustado entrar más en esta experiencia, pero tener en sus entrañas una RTX 5070 me ha llevado más a la productividad con programas como Photoshop o Blender al igual que el gaming.

Quiero mencionar un detalle sobre la tecla Copilot, como una de las importantes novedades de Microsoft que apenas he notado su presencia.

El problema yace en que Copilot no es una IA tan atractiva como ChatGPT, Gemini o Claude. Si el botón Copilot del teclado pudiese ser personalizado para iniciar otro chatbot con IA, seguro que lo hubiera incorporado a mi rutina diaria.

Esperemos que con la llegada de Nico a Windows 11, el asistente virtual potenciado por Copilot, nos anime en este sentido, aunque no estaría nada mal que Microsoft diera la opción de personalizar esa tecla.

Autonomía y sus detalles

En la autonomía va bastante bien: pasa del 89 % al 72 % en 46 minutos con un uso continuo conectado a la pantalla externa conectada. Cerrado pasó al 66 % en 2 horas y 41 minutos.

Dos horas y media de batería de uso prolongado conectado a una pantalla externa es lo que ofrece el Acer Swift X 14 AI gracias a su batería de 76 Wh.

AcerSense en el Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Del rendimiento ya he comentado en sus distintos apartados que ofrece una experiencia del máximo nivel en todas sus formas. Y si ya contamos con sus opciones de configuración del chip y más, lo borda.

Por ejemplo, AcerSense es el panel de control para controlar el rendimiento de nuestro portátil, que nos permite reducir las prestaciones del chip para que no consuma tanto cuando no tenemos la opción de conectarlo a la fuente eléctrica.

Configurando Physx con la gráfica dedicada NVIDIA RTX 5070 Manuel Ramírez

O al revés, llevarlo al máximo, y como he mencionado, cuando la carga de trabajo lo exige. Las opciones que da es modo silencioso, normal, rendimiento y turbo (estos dos últimos ha de estar conectado a la fuente eléctrica).

El panel nos da una visión general del rendimiento del Acer Swift X 14 AI (uso de RAM, CPU/GPU y temperatura del sistema) o lo que queda de la batería incluso con la información de la salud de la batería.

Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Permite configurar funciones para reducir la fatiga visual con Acer OLED Care (modo oscuro, efectos de transparencia y más), o el modo de funcionamiento de la GPU, Optimus para combinar ambas o que solo use la RTX 5070.

Viene equipado con sonido espacial DTS: X Ultra y tecnología Acer PurifiedVoice 2.0 para cancelación de ruido en llamadas. Al igual que Wi-Fi 6E y un conjunto de puertos USB-tipo C.

¿Me lo compro?

Es un portátil extremadamente potente en todas sus vertientes mencionadas para la creación de contenidos, el gaming o el detalle que significa su IA local.

Diseño unibody de aluminio, con calidad de construcción y rigidez excepcionales, compacto con un peso de 1,63 kg, pantalla OLED QHD+ de Alta Calidad y todo lo mencionado sobre su chip AMD y la gráfica RTX 5070 de NVIDIA.

Acer Swift X 14 AI Manuel Ramírez

Y frente a la competencia, con un precio de 1.999 euros en España, es significativamente más bajo que el resto de competidores directos como el ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403WP-QS002W), que se queda en los 2.499 euros con una configuración Ryzen AI 9 365, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y la RTX 5070 (8GB).

Lo único que se puede echar de menos en los próximos años, es que utiliza Wi-Fi 6E, mientras que sus competidores ya han adoptado Wi-Fi 7.

Por lo demás, es toda una maravilla poder trabajar con él, echar unas partidas o simplemente realizar tareas más básicas como explorar la web gracias a su magnífica pantalla OLED.