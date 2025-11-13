Un mes con el Xiaomi Watch S4 de 41 mm: un reloj muy elegante y con buena autonomía que es ideal para muñecas pequeñas

A finales del mes de septiembre Xiaomi sorprendió con un aluvión de novedades, como sus teléfonos de la serie 15T, sus auriculares de diseño abierto Open Wear Stereo Pro y su reloj inteligente Xiaomi Watch S4 de 41 milímetros, pensado para muñecas pequeñas.

Xiaomi lanzó el Xiaomi Watch S4 de 41 mm (159,99 euros) con el objetivo de transformar la vida cotidiana. Y lo hace sorprendiendo con un diseño pequeño pero muy elegante y refinado que combina con potentes funciones de salud, una pantalla brillante y una buena autonomía.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos estado probando durante un mes el Xiaomi Watch S4 de 41 mm, en la versión Sunset Gold (219,99 euros), dejándonos una buena experiencia, aunque con un 'pero'. Un smartwatch que supone una nueva y más compacta versión del Xiaomi Watch S4 de 47 mm de diámetro.

Elegante y compacto

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm es un reloj muy estiloso que queda bien en la muñeca, especialmente la edición Sunset Gold, que apuesta por un diseño más lujoso que forma parte de 'The Gold Collection', por lo que mantiene el toque dorado del Xiaomi 15T Pro y los auriculares Xiaomi Open Wear Stereo Pro.

La edición Sunset Gold atrae las miradas con una correa milanesa dorada y un diamante cultivado en laboratorio que se aloja en su corona. El Xiaomi Watch S4 de 41 mm viene con un cuerpo de acero inoxidable de calidad y, debido a su tamaño, está pensado para muñecas pequeñas.

El diamante en la corona del Xiaomi Watch S4 de 41 mm. Nacho Castañón Omicrono

Alguien con una muñeca grande —como es nuestro caso— puede llevar perfectamente el reloj, pero se ve algo pequeño. La correa no engancha los pelos, a pesar de ser tipo milanesa, y cuenta con una pieza inferior de ajuste tipo imán que permite poner y quitar con facilidad el reloj de la muñeca.

Y aquí se encuentra el punto que menos nos ha gustado del reloj: la correa del reloj se quita tan fácilmente que nos ha pasado que el Xiaomi Watch S4 de 41 mm se nos ha caído en un par de ocasiones al ponernos una sudadera o al meter el brazo por el asa de una mochila.

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm. Nacho Castañón Omicrono

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm resulta muy cómodo en la muñeca, esto se debe a que tiene un perfil delgado de solo 9,5 mm, sin incluir las protuberancias, y un peso de apenas 32 gramos sin correa; por lo que se puede llevar durante todo el día tranquilamente, incluso para entrenar.

Otro de los puntos más destacados es la pantalla. El Xiaomi Watch S4 de 41 mm cuenta con un panel AMOLED de 1,32 pulgadas —frente a la de 1,43 pulgadas del modelo de 47 mm—, una resolución de 466 x 466 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 1.500 nits.

Una pantalla que es muy brillante, pudiendo ver imágenes claras y nítidas, las notificaciones o estadísticas de entrenamiento sin ningún tipo de problema en plena calle en días soleados sin tener que forzar la vista. En cuanto al manejo del reloj, la pantalla es táctil y la corona sirve para desplazarse por los menús.

El sistema operativo del reloj es HyperOS 3, que ofrece una buena disposición de los widgets y un acceso a las funciones y a los ajustes intuitivo y sencillo. Además, se puede emparejar tanto con Android como con iPhone a través de la aplicación Mi Fitness, que sirve mejor para las configuraciones y personalización del reloj.

Rendimiento y autonomía

La salud y el bienestar también son factores clave para el último reloj del fabricante. El Xiaomi Watch S4 de 41 mm, que rinde realmente bien, viene con un módulo de frecuencia cardíaca que se ha mejorado para proporcionar un seguimiento más preciso durante el ejercicio para que el usuario pueda entender sus entrenamientos y progresar.

También ofrece monitorización continua, como un modo inteligente cada 8 minutos, mide el ritmo cardíaco mínimo y máximo durante el ejercicio y hace un seguimiento del sueño más completo, incluyendo un análisis multidimensional y un plan de mejora guiado de 21 días.

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm. Nacho Castañón Omicrono

Gracias a esto el reloj ofrece información práctica tanto para mejorar el descanso como para establecer rutinas más saludables. El reloj viene igualmente con posicionamiento GNSS de doble banda para un seguimiento más fiable de la ruta para aquellos que salen a correr, a montar en bici o a andar.

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm también mide la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y la temperatura corporal, alertando si es elevada, y el nivel de estrés, entre otros. A la hora de hacer deporte, el reloj es compatible con más de 150 modos, entre los que se incluyen natación, esquí, balón prisionero o, incluso, ajedrez.

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm. Nacho Castañón Omicrono

La autonomía es otro factor a tener en cuenta del reloj. Viene con una batería de 320 mAh que, con un uso normal, dura hasta ocho días; mientras que si se utiliza en exceso, aguanta tres días.

Por lo general, en nuestras pruebas llevándolo siempre puesto hemos tenido que cargar el smartwatch a los seis u ocho días, pero estas cifras siempre variarán en función del uso que se le dé al dispositivo.

Cabe señalar que hay esferas que consumen más batería y que el reloj solamente permite ver y leer notificaciones, no contestarlas. Sí se pueden hacer y coger llamadas. El Xiaomi Watch S4 de 41 mm también dispone de NFC para uso de tarjetas.

¿Me lo compro?

El Xiaomi Watch S4 de 41 mm es un reloj muy completo, que combina un elegante diseño con funciones avanzadas de seguimiento de salud y estado físico. Un dispositivo que está pensando para aquellos usuarios que busquen estilo sin renunciar a rendimiento.

Al ser compacto, también está ideado para muñecas finas, donde luce más. Entre sus características que más nos han gustado se encuentra el seguimiento de la actividad, su lujoso diseño en la edición Sunset Gold, su pantalla y su autonomía.

Su precio de 159,99 euros también juega a su favor, ya que no es un smartwatch caro. Sin embargo, la correa nos ha parecido su punto débil, en el sentido de que su enganche de imán se abre con facilidad, haciendo que el reloj se caiga y, si no te das cuenta, puedas llegar a perderlo.