He probado el robot aspirador definitivo: un diseño elegante y compacto pero muy capaz para dejar la casa impecable

En la IFA 2025 celebrada en Berlín, hemos visto numerosos lanzamientos, entre los que estaba la nueva propuesta de Roborock, el aspirador Qrevo Curv 2 Pro.

Se trata de un producto de gama alta, con un diseño muy llamativo, como sus antecesores, y unas prestaciones que hacen que rivalice directamente con Roomba, Dyson o Dreame.

Esta aspiradora no sólo está diseñada para limpiar en profundidad y de manera cómoda, sino que sirve como sistema de vigilancia o de comunicación, como explicaremos luego.

Al ser una aspiradora de gama alta, como hemos dicho, tiene un precio acorde. En España llega por 1.299 euros, como el resto de modelos con los que se enfrenta.

Tras unas semanas probándola en casa, vamos a contaros en qué destaca, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Un diseño diferente

Las aspiradoras más potentes, como es el caso de esta Qrevo Curv 2 Pro, suelen ser bastante grandes y voluminosas. Esto es algo en lo que ha trabajado mucho Roborock.

Este modelo incluye un seguimiento y mapeado por láser, navegación avanzada y mucho más, pero pese a eso no llega a los 8 cm de altura y no tiene un saliente fijo, por lo que es perfecta para poder aspirar bajo los muebles.

Sí que tiene un elemento periscópico que sube y baja en función de las necesidades, para mejorar la navegación sin dar problemas a la hora de pasar por espacios estrechos.

Limpieza a fondo

El aspecto más importante de cualquier dispositivo de este tipo es la limpieza. La Roborock Qrevo Curv 2 Pro incluye HyperForce, un sistema de succión de nada menos que 25.000 Pa, lo que garantiza limpieza en cualquier circunstancia, incluso en alfombras gruesas.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

De hecho, su chasis elevable es capaz de subir pequeños escalones o elevarse para aspirar las alfombras sin por ello mojarlas.

Obviamente, es capaz de fregar el suelo con el sistema de mopas imantadas que se ponen, recogen, quitan y limpian sin intervención humana.

En este apartado destacan los brazos móviles del cepillo de limpieza y de una de las mopas, para llegar a todos los rincones llamado FlexiArm Arc. Además, el cepillo central, cilíndrico, está partido en dos.

Lo que evita esto son los enredos de los pelos largos, algo que suele ser el punto débil de muchas de estas aspiradoras.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La única pega que le hemos visto es que, al igual que el resto de aspiradoras que hemos probado, se sigue enredando si tenemos cortinas muy largas que arrastren por el suelo. Aún no son capaces de identificar y evitar estos elementos.

La base también tiene novedades, como el mantener la higiene de la misma gracias a un nuevo flujo de aire en la bolsa del polvo y a limpiar las mopas húmedas con agua a temperaturas de hasta 100 ºC y aire a 55 ºC.

Aplicación

La aplicación de Roborock para esta aspiradora es la misma que para otros productos, e incluye la detección de más de 200 objetos que el robot es capaz de identificar.

De esta manera, puede esquivarlos y los marca en el plano en el caso de que los tenga que esquivar.

Aplicación de Roborock El Androide Libre

Por supuesto, podemos configurar el tipo de limpieza que queramos, si queremos programar una rutina o limpiar específicamente en un sitio. También podemos poner los muebles en la habitación para tener un mapa más completo.

La integración con Alexa y Gemini está presente, pero también tenemos disponible un control por voz que no requiere de internet, útil si no tenemos altavoces en la casa y no solemos usar los asistentes de Google o Amazon.

Aplicación de Roborock El Androide Libre

Y, como novedad, se ha implementado la integración con Matter, algo que facilita la interconexión de este robot con otros dispositivos domóticos que tengamos en casa.

¿Y esta cámara?

Uno de los aspectos más curiosos es que podemos usar la cámara como sistema de videovigilancia, mandando al robot a donde queramos para ver qué sucede en una parte de la casa.

Esto nos permite, por ejemplo, controlar y vigilar a nuestras mascotas. Pero es que Roborock va más allá, porque ha integrado un altavoz y un micrófono, y podemos hacer videollamadas con la aspiradora.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la página web se publicita como una función para usar con tus mascotas, y sabemos que es algo que mucha gente hace, pero nada impide poder usarlo también con otros integrantes de la familia si, por ejemplo, no nos cogen el teléfono y tenemos una urgencia.

Dentro de la misma función, podemos pedirle a la aspiradora que nos busque la mascota por casa. Se pondrá a rodar y, cuando la localice, nos mandará la ubicación y una foto de la misma.

¿Me la compro?

Los aspiradores inteligentes se han convertido en España en parte de nuestras casas. Ya no son una excentricidad, sino un complemento útil, como lo es la freidora de aire o la cafetera.

Con todo, hay muchos modelos de diferentes gamas, y aquí estamos ante uno de gama alta. Es el equivalente a tener una cafetera de 500 euros.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es para todo el mundo por su precio, pero el funcionamiento, el uso y la comodidad que aportan son más que buenos, incluso costando lo que cuesta.

Si el precio no es un problema, valoramos mucho el diseño y queremos que pueda aspirar bajo muebles con poco espacio bajo ellos, la Roborock Qrevo Curv 2 Pro es una opción que hay que considerar sí o sí.