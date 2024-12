Así he montado mi propio 'Google Fotos' en casa: fácil de compartir, totalmente privado, y con mucho almacenamiento

A medida que los móviles han empezado a tomar mejores fotografías, se han convertido en un dispositivo que mucha gente utiliza para capturar imágenes y vídeos en España. Esta es una de las mayores ventajas del concepto de smartphone que los fabricantes manejan actualmente, y hace que mucha gente ni siquiera piense en llevar una cámara compacta de vacaciones.

Eso sí, también hace que sea necesario un mayor almacenamiento en estos dispositivos, algo que no siempre es posible ampliar después de haberlo comprado, ya que no todos cuentan con espacio para tarjetas micro SD. Aquí es donde entran en juego servicios como Google Fotos o Dropbox, que ofrecen almacenamiento en la nube.

Estas plataformas ofrecen al usuario una cantidad limitada de espacio para guardar imágenes y vídeos y que estos no colapsen la memoria interna del terminal. Además, tienen otras ventajas, como por ejemplo podrá acceder a la copia de seguridad de estos elementos desde cualquier dispositivo, con el único requisito de que esté conectado a Internet. Estas plataformas tienen un precio mensual en función del espacio que ofrecen, ya que es cierto que no todos los usuarios son iguales en este sentido.

De hecho, también hay gente que no suele hacer muchas fotografías y que se apaña con los 15 GB que ofrece Google de forma gratuita. Sin embargo, no es la única opción para tener una nube. Y es que, si se suelen capturar bastantes imágenes en el día a día, comprar un NAS puede ser una gran opción.

Durante el último mes he estado probando el Synolgy DS923+ como mi nube personal para sustituir a Google Fotos, y lo cierto es que es una alternativa que me ha sorprendido gratamente, no solo por su buen funcionamiento, sino por su sencillez a la hora de gestionar estas copias de seguridad. De hecho, incluso tiene una app para Android independiente que funciona muy bien.

Almacenamiento a raudales

Antes de nada, conviene recordar que un NAS es un dispositivo de almacenamiento en red que puede funcionar como una nube totalmente privada y personal. Estos dispositivos cuentan con su propio procesador y memoria RAM, y deben estar conectados a Internet para funcionar.

Estos dispositivos cuentan con ranuras para discos duros, este Synolgy DS923+, concretamente, cuenta con cuatro bahías en las cuales se puede introducir discos duros de 3,5 pulgadas, SSDs de 2,5 pulgadas o incluso almacenamiento M2. Su procesador es el AMD Ryzen R1600, y viene junto a 4 GB RAM, aunque esta cantidad se puede ampliar hasta 32 GB. Esto hace que se pueda mejorar ligeramente su rendimiento si con el paso del tiempo vemos que se queda corto.

NAS Synolgy DS923+ con una bahía abierto Jacinto Araque El Androide Libre

Lo cierto es que aunque lo comparemos con Google Fotos o Dropbox, su alcance es mucho mayor que el de estas plataformas, puesto que ofrece un mayor tamaño de almacenamiento. La unidad que hemos analizado en EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha llegado junto con cuatro discos duros de 4 TB cada uno, y en función de la configuración que se aplique en el NAS, se puede disfrutar de todo este almacenamiento al completo o bien de la mitad del mismo.

Esta reducción de la capacidad hará que la mitad del espacio se utilice como copia de seguridad para no perder nunca información. En este sentido, se trata de un dispositivo capaz de ofrecer un mayor almacenamiento que los servicios en la nube y a un precio bastante menor. En este sentido, el almacenamiento depende un poco de lo que el usuario quiera gastarse en cada momento, por lo que se adopta perfectamente a las necesidades del mismo.

Synology Jacinto Araque El Androide Libre

Una de las grandes ventajas de este dispositivo frente a un servicio en la nube convencional es que en este caso solo hay que pagar una vez para adquirir este almacenamiento, mientras que en plataformas como Google fotos es necesario un pago mensual para mantener y poder seguir utilizando la copia de seguridad. Aunque el desembolso inicial no sea especialmente barato, a la larga, el NAS es una gran opción para ahorrar.

Infinitas posibilidades

Hay que tener en cuenta que este dispositivo no funciona como un disco duro. No lo vamos a encontrar en el explorador de archivos del ordenador, sino que hay que acceder a él desde el navegador de Internet, configurando un usuario y una contraseña para que sea totalmente seguro y nadie que nosotros no queramos pueda acceder a él.

En este sentido, la compañía ofrece diferentes medidas de seguridad en el dispositivo que hacen que sea totalmente privado, lo cual se agradece teniendo en cuenta que se va a utilizar para guardar archivos. Una vez se haya configurado esto, acceder a los elementos que contiene y a su configuración es tan fácil como introducir una dirección en el navegador, que abrirá una interfaz visual en esa misma pestaña.

Conexiones del NAS Synolgy DS923+ Jacinto Araque El Androide Libre

Desde esta se podrá acceder tanto a los archivos como a sus diferentes utilidades, ya que cuenta con software especializado creado por la compañía que le da una gran cantidad de posibilidades. Por un lado, se puede utilizar como el propio almacenamiento del ordenador, para copiar y pegar carpetas con archivos y guardar ahí todo tipo de cosas, desde recuerdos hasta documentos para el trabajo.

Otra de las grandes virtudes del software de Synology es que permite crear diferentes usuarios con diferentes privilegios, de forma que se puede crear uno para cada persona que vaya a utilizar el almacenamiento del que dispone el dispositivo. Así, los datos de todos estarán separados para que no se mezclen sus archivos. Más allá de esto, cuentan con una tienda con diferentes extensiones gracias a las cuales se puede llevar un paso más allá sus utilidades.

App para Android

Sin duda, el dispositivo como tal y lo que es capaz de hacer ya son cosas bastante interesantes, pero lo mejor de esto es que la compañía cuenta con su propia aplicación para la sincronización y copia de seguridad de las imágenes y los vídeos.

Esto va a hacer que el proceso de sustituir Google Fotos no sea lento y manual, teniendo que copiar nuestras imágenes y vídeos manualmente desde el smartphone cada vez que queremos subirlo a nuestra propia nube.

App de Synology para Android Jacinto Araque El Androide Libre

Gracias a esta aplicación, que se llama Synology Photos, el proceso es tan sencillo como en la alternativa de Google. Bastará con que iniciemos sesión en nuestra cuenta para que se conecte con nuestro servidor y muestre todas las imágenes que tenemos en este apartado.

En el NAS, tan solo habrá que acceder al panel de control de Synology y allí hacer la configuración inicial de su apartado dedicado a las fotografías y vídeos. Básicamente, es necesario elegir una carpeta para hacer la copia de seguridad y establecer algunas preferencias sobre esta. Lo bueno es que el dispositivo cuenta con su propio software de gestión, por lo que la interfaz es muy amigable y es posible llevar a cabo todo este proceso desde el ordenador sin mayor dificultad.

¿Me lo compro?

Pese a que las plataformas de copia de seguridad en la nube son una gran opción y que además es muy cómoda, a la larga son servicios que pueden acabar saliendo bastante caros. Especialmente en aquellos casos en los que se necesita bastante almacenamiento por motivos laborales y familiares.

Lo mejor de haber utilizado este NAS para sustituir a Google Fotos y a Google Drive es que cuenta también con una gran cantidad de opciones que pueden venir bien tanto en el ámbito del trabajo como en el personal. El Synology DS923+ tiene un precio de salida de 659 euros, aunque es posible encontrarlo más barato en algunas tiendas. Hay que tenerlo en cuenta, puesto que si se utiliza una de las suscripciones de mayor precio de Google, quizá se tarde poco más de un año en rentabilizarlo.

NAS Synolgy DS923+ Jacinto Araque El Androide Libre

La copia de seguridad de las imágenes y los vídeos que toma la cámara se puede realizar de forma totalmente automática desde Synology Photos, por lo que el usuario no tiene que hacer nada más aparte de la primera configuración. Esto hace que sea un sustituto perfecto en términos de usabilidad, ya que no añade al usuario una carga de trabajo extra.

Desde luego, es una opción extremadamente recomendable si no se quiere depender de Google para guardar y conservar nuestras fotografías. Además, ofrece una gran independencia en cuanto a la gestión de los discos, puesto que los NAS tienen diferentes opciones de configuración que permiten crear una copia de seguridad en varios de estos discos a cambio de utilizar un mayor almacenamiento.

Este tipo de características hacen que sea bastante seguro guardar ahí los archivos, puesto que se ocurre cualquier problema, será posible recurrir a una de estas copias de seguridad. Quizá, lo único que haya echado de menos de Google fotos es la posibilidad de crear álbumes conjuntos o de utilizar el editor de fotos de la compañía, pero desde luego merece la pena teniendo en cuenta el ahorro que puede suponer con el paso de los años.