He probado el reloj inteligente que también es un tensiómetro: así puedo controlar mi presión arterial en un minuto

Justo hace 7 días tuvimos ocasión en EL ESPAÑOL - El Androide Libre de analizar el nuevo Huawei Watch D2 que, aparte de destacar por su función de ECG (electrocardiograma), se caracteriza también por la monitorización de la presión arterial en tiempo real.

Un smartwatch único para medir las constantes vitales en España que ha sido aprobado por el MDR (Medical Device Regulation de la Unión Europea) y la NMPA (National Medical Products Administration en China), como resultado de la cooperación con distintos expertos mundiales autorizados.

El Huawei Watch D2 está diponible desde la web de Huawei en España a un precio de 399 euros y se convierte en un reloj que no solamente sirve para medir la salud de una forma precisa, sino que también cuenta con una gran pantalla AMOLED, 7 días de autonomía y funciones de llamada o para la medición de un gran conjunto de prácticas deportivas.

El día que Huawei mostró las mejores especificaciones de su nuevo reloj tuvimos oportunidad asistir a una charla del Dr. José Antonio Donaire, presidente de la Asociación Española de Hipertensión (SEH-LELHA), en la que citó que una de las mayores dificultades a las que se han enfrentado desde siempre es en la realización de el MAPA médico completo del paciente.

El sistema que se usa normalmente para realizar el MAPA (monitoreo ambulatorio de la presión arterial) es preciso, pero para el paciente puede llegar a ser bastante pesado monitorizar la presión arterial durante días. Es aquí donde entra en juego el Huawei Watch D2 que permite medir esta constante vital durante toda una semana, al igual que por la noche con mediciones automáticas. Gracias al ser un reloj de poco peso, similar al Pixel Watch 3, no genera ningún tipo de carga para que el usuario pueda dormirse tranquilamente y se realicen las mediciones cada 30 minutos.

El Huawei Watch D2 Manuel Ramírez El Androide Libre

Y en juego porque permite realizar la medición las 24 horas de los 7 días para unos valores que suele dar que son bastante irregulares, ya que pueden ser altos a ciertas horas del día mientras a otras la tensión pueda disminuir por distintos factores. Con esto en mente, se puede entender mejor el valor que aporta el reloj inteligente de Huawei que ayuda a dibujar de mejor forma el MAPA durante días.

En mi caso particular, el año pasado mi doctora me aconsejó que estuviera al tanto, ya que en una medición me dio un valor bastante alto de la tensión. Tampoco es que pasara nada importante, pero sí que me recomendó que la midiera de vez en cuando. Y aquí es donde ha entrado el Huawei Watch D2 para medir la semana pasada que tenía la tensión alta en ciertos momentos del día.

Huawei El Androide Libre La revolucionaria tecnología de Huawei que permite compartir imágenes con tu mano: pasarlas entre móviles es pura magia

Refuerza mi interés por estar al tanto de esta medición y mi decisión de realizar algunos cambios alimenticios para reducir la ingesta de sal. No es en días cuando se producen esos cambios a mejor en la tensión, pero este reloj permite llevar al día a través de sus gráficas las mejoras que se vayan produciendo.

La medición de la presión arterial

El Huawei Watch D2 permite la medición de la presión arterial de una forma eficaz partiendo de la base de realizar una medida exacta de la muñeca con la pulsera que se incluye con el reloj y así adaptar la correa del reloj perfectamente para realizar la monitorización adecuadamente.

Así se mide la muñeca para realizar una medición correcta con el Huawei Watch D2 El Androide Libre

En mi caso fue 17 de cm para ajustar la correa y así dejar que la bolsa de aire se hinche para realizar la medición. Hay que dejar claro que hay poca holgura, y aunque se puede ajustar el sistema de acoplamiento para sentir que la correa apriete menos.

Y es que debido al sistema de acoplamiento, para hacerlo más holgado habría que quitarse el reloj y desplazar un poco la horquilla de ajuste, y esta acción hacerla todos los días, si simplemente se quisiese medir la presión arterial una o dos veces al día, puede ser bastante pesada.

La postura de pie o sentado para realizar una medición correcta de la presión arterial El Androide Libre

Ya ajustado bien el reloj, se puede pasar a realizar la medición, que se puede hacer de pie, sentado o acostado. Por la noche también permite realizar la monitorización mientras se duerme, ya que al estar en una posición horizontal, el reloj está a la misma altura que el corazón.

Si se está sentado o de pie, simplemente se lleva la mano donde esté puesto el reloj al pecho opuesto, para que el brazo quede en diagonal y el otro se utilice para sujetar el codo durante todo el tiempo que dura la prueba. Lo importante es que el reloj esté a la misma altura que el corazón.

Se puede ver la bolsa infladora que está justamente pegada a la correa del Huawei Watch D2 Manuel Ramírez El Androide Libre

Pulsado el botón de inicio, la bolsa de aire que recorre la correa del reloj por el interior empezará a inflarse con un proceso que lleva un minuto más o menos. Se notará como se va inflando para realizar la presión que va en aumento según va terminando la prueba; es similar a la que se hace con el esfigmomanómetro manual.

Los resultados y las gráficas

Una vez acabada, da la puntuación PAS (Presión Arterial Sistólica) como el número más alto de la lectura de la presión arterial y representa la presión en las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre al resto del cuerpo, y el PAD (Presión Arterial Diastólica), el más bajo de la lectura de la presión arterial y representa la presión en las arterias cuando el corazón está en reposo entre latidos (se suele llamar la diástole).

Las gráficas desde Huawei Salud El Androide Libre

A Huawei no se le ha olvidado nada y ha incluido un aviso de que la medición de la presión arterial no se hizo correctamente cuando nos vayamos al historial de mediciones. Es importante este dato para saber que la monitorización se hizo adecuadamente.

También tiene otro puntazo este reloj y es que tiene un modo de invitado que permite a un amigo o familiar tomar una medida puntual para que pueda saber si tiene la tensión alta.

MAPA El Androide Libre

Hasta aquí todo lo que representa la medición de la presión arterial, pero donde también lo borda el reloj de Huawei es en todos los datos que recoge con las últimas mediciones, gráficas y esa experiencia de valor para dibujar un reloj ideal para la medición de la presión arterial, que más bien es único actualmente para ubicar a Huawei en una posición bien especial frente a la competencia como puede ser Apple o Samsung.

Desde la app de Salud se puede acceder a MAPA (monitoreo ambulatorio de la presión arterial) durante un periodo de 24 horas a intervalos preestablecidos para que se hagan monitorizaciones cada 30 minutos por el día al igual que por la noche. Es una monitorización avanzada para situar directamente el estado de la presión arterial.

Huawei El Androide Libre Huawei presenta los móviles con los que se separa de Android: nuevos Mate 70, Mate 70 Pro y Mate X6 Fold

Hay otro método más de control rutinario: el plan de mediciones con recordatorios basados según la frecuencia de medición diaria y a las horas que se concrete (una vez por la mañana y otra antes de acostarse). De esta forma, al activar los recordatorios, se alertará con una notificación el momento justo en el que se ha de realizar una medición.

Al igual que me sucedió con el análisis y después de usarlo una semana más, la sensación que deja es la de ser un smartwatch que se convierte en la mejor herramienta para medir las constantes vitales en todo momento.

Huawei Watch D2 Manuel Ramírez El Androide Libre

Un gran valor el que aporta para que los 399 euros casi queden en algo anecdótico cuando no solamente puede medir la presión arterial de uno mismo, sino la de cualquier amigo o familiar en todo momento. De nuevo Huawei demuestra estar a la altura de los días que tocan con un accesorio útil, preciso y diseñado al milímetro para aportar una experiencia única en el mercado español de wearables.