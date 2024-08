He probado los Galaxy Buds 3 Pro: Samsung se pone a la altura de los mejores y amplía el potencial de su ecosistema

Hacía mucho tiempo que Samsung no presentaba tantos dispositivos diferentes como en el evento del mes pasado en París. La empresa no sólo se lanzó a por el Apple Watch Ultra con el Samsung Galaxy Ultra, sino que anunció otro reloj, el Samsung Galaxy Watch 7 en dos tamaños diferentes y dos móviles, el Samsung Galaxy Z Flip 6 y el Samsung Galaxy Z Fold 6.

El último integrante de la presentación fueron dos auriculares distiintos, los Samsung Galaxy Buds 3 y los Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Ambos comparten una nueva estética que se aleja de los anteriores modelos, abandonando el diseño de botón y apostando por uno más clásico, con el típico bastón que sobresale de la oreja.

Hemos estado probando unos días los Samsung Galaxy Buds 3 Pro, la propuesta más potente de Samsung en el ámbito del sonido personal, con multitud de opciones y con un diseño que está a medio camino entre lo minimalista y lo futurista. Son auriculares de gama alta y eso se nota en todos los aspectos.

Un nuevo diseño

Lo primero que llama la atención de los auriculares es su caja de carga. Tenemos dos colores, blanco y gris, y la caja es de esos tonos, pero sólo en su parte inferior. La tapa que se abre para dar acceso a los auriculares es transparente, recordando a los modelos de Nothing. Eso sí, el tamaño es algo menor, aunque no tanto como las de los auriculares de Google, que es de las más cómodas de llevar encima. En la parte inferior tienen un botón de emparejamiento, del que carecían los modelos anteriores.

Este modelo, pero no su hermano pequeño, dispone de unos LEDs que sirven tanto para llamar la atención como para intentar localizarlos cuando se nos pierden por el salón, o debajo de la cama. Los LEDs se pueden personalizar y son, obviamente, una forma para distinguir estos modelos de los de la competencia. También emiten un sonido cuando los buscamos.

Análisis de los Samsung Galaxy Buds 3 Pro Alvarez del Vayo

Los auriculares tienen almohadillas, y son bastante cómodos. Llama la atención que pese a que la caja y la zona de los auriculares que se pone en la oreja son redondeados, con curvas, el bastoncillo que sobresale es de líneas rectas. Eso ayuda mucho a controlar los gestos, algo que en otros auriculares no es tan sencillo.

Además, dispone de dos tonos de color, celeste y naranja, para saber en qué hueco de la caja de carga va cada uno. Esos colores también los vemos en el Samsung Galaxy Watch 7 y parece que Samsung ha querido unificar diseño en sus accesorios. Por último, hay que destacar que son resistentes gracias a la certificación IP57, pensada sobre todo para aguantar el sudor cuando hagamos deporte con ellos.

Un sonido genial

El apartado más importante de cualquier par de auriculares es el sonido. De nada vale un gran diseño o una buena autonomía si luego no estamos satisfechos con cómo suenan. Pero eso no es lo que pasa aquí. El sonido de estos auriculares es uno de los más precisos y afinados que hemos podido probar en un dispositivo que, recordemos, no están pensados para profesionales.

Los Galaxy Buds 3 Pro disponen de un altavoz de dos vías y un amplificador dual con graves y agudos separados y un twetter. Todo esto permite que las canciones se escuchen de manera fiel, con una separación entre instrumentos y sonidos graves y agudos que no habíamos notado hasta ahora.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y a esto se suma la tecnología de Samsung para aislarnos cuando sea necesario, con una buena cancelación de ruido activa y una cancelación automática en función del ruido ambiente mediante IA para aislarnos pero, además, poder escuchar alarmas o sirenas. Y es que la inteligencia artificial también se usa en estos auriculares, con la inclusión de un sistema de mejora de sonido en cualquier aplicación con un códec que usa IA.

También dispone de un ecualizador adaptativo y un sistema de Audio 360 que no sólo permite escuchar de esa forma, sino también grabar el sonido así si usamos un móvil Samsung compatible y llevamos los auriculares puestos. Además, el modo intérprete de audio se puede usar de forma automática sin sacar el móvil, aunque, de nuevo, solo con móviles Samsung.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el apartado de las funciones novedosas Smsung tiene cierta ventaja con respecto a otras marcas que son conocidas por su diseño de sonido, como Bose o Sony. La cuestión es que muchas de estas funciones sólo están disponibles en los mejores móviles de Samsung. Así se refuerza el ecosistema, pero también se deja fuera a mchos potenciales compradores.

Gestos y voz

Samsung abandona el control por toques que tenía en modelos anteriores y a que actualmente sólo mantiene Google en sus Pixel Buds y opta por gestos con presión. Para ello hay que pulsar una o dos veces en el palito que sobresale de la oreja aunque sí que mantiene el gesto de deslizar arriba y abajo en la parte posterior del saliente para controlar el volumen.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Todo esto es configurable mediante la aplicación Galaxy Wereable, que es la misma que controla los relojes inteligentes y otros accesorios de Samsung. Dispone de controles por voz, pero para ello deberemos usar el asistente de Samsung, Bixby. Tiene detección de uso, pero viene desactivada de serie, algo extraño.

Autonomía

La autonomía de estos auriculares varía, como pasa siempre, en función de si se usan con cancelación de ruido o no, de si se habla por teléfono o se está escuchando música, del volumen al que los usemos, etc. Con todo, disponen de unas cifras medias correctas, ni espectaculares ni preocupantes.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin ANC tendremos unas 7 horas según la marca con una sola carga y con ANC unas 5 horas y media. Además, disponen de carga inalámbrica y carga por USB-C, aunque obviamente el cargador no viene en la caja.

¿Me los compro?

Samsung ha dado un giro completo a la hora de diseñar estos auriculares, con nuevas funciones, un nuevo diseño y, sobre todo, potenciando su uso con smartphones de su propia marca. El precio, de 249 euros, está en la línea de lo que cuestan los modelos de otras marcas, como Google o Apple. La calidad también.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El principal público objetivo de estos auriculares son los compradores de los plegables de la marca, de los Galaxy S. Son móviles de gama alta, y estos auriculares también. ¿Hay opciones más económicas? Por supuesto. Ya queda a criterio de cada uno decidir qué tipo de auriculares quiere pero, si se decanta por estos, no va a quedar defraudado.