Probamos el Honor Magic6 Lite: un móvil repleto de virtudes en el diseño, fotografía y autonomía

Honor ya dejó clara sus intenciones con el lanzamiento del Honor Magic5 Lite en febrero de este año, un móvil muy completo a un gran precio que ahora tiene a su sucesor, el Honor Magic6 Lite. Un nuevo smartphone que sigue la estela de su predecesor para centrarse en una pantalla de gran calidad, excepcionales dotes para la fotografía y un rendimiento exquisito para poder vanagloriarse de una gran autonomía.

Ahora su precio con el que llega a España: 399 euros. Lo mejor de todo, que hasta el 31 de enero se puede adquirir con una rebaja de 50 euros, el regalo de los auriculares HONOR Earbuds X5 y el cargador HONOR Super Charge. Se puede decir perfectamente que la compañía china empieza el año con gran fuerza con el nuevo Honor Magic 6Lite para poner los cimientos para un año 2024 que a bien seguro va a ser bien importante para sus intereses aquí en España y el resto de regiones.

Honor Magic6 Lite Manuel Ramírez El Androide Libre

En la fotografía, el sensor de 108 Mpx realiza un excepcional trabajo en las condiciones de poca luz para permitirse el lujo de realizar fotografías nocturnas en décimas de segundo. Es decir, que no hay que esperar para que tome una fotografía bajo ese entorno de luz, aunque también muestra un contador cuando necesita un poco más de tiempo.

Si se ha mencionado que es un móvil con un rendimiento excelente con gran fluidez y respuesta en todo momento, en la autonomía llega a los dos días. Así va a poder sobrepasar en esta experiencia a sus máximos competidores, como son la serie Pixel a de Google o el Galaxy A54.

También da la nota en el diseño con un módulo de cámaras trasero único que sigue el lenguaje de diseño del Honor Magic5 Lite, pero con un detalle excepcional en el aro circular con toque dorado en el acabado dentado que rodea la circunferencia del módulo. Un detalle de lujo para darle un toque bien especial a la estética del móvil; otro de los santos y seña que se está labrando Honor desde que desembarcó hace poco más de 2 años en España.

Diseño: excepcional

Como se ha mencionado en el anterior párrafo, Honor sigue lanzando móviles con un exquisito diseño y el Magic6 Lite no iba a ser menos. Se le puede conocer perfectamente por su gran hacer en el aspecto visual de sus smartphones y el Magic6 Lite lleva lo estético al máximo nivel.

Solamente hay que echar un vistazo al aro del módulo de cámaras para darse cuenta que la precisión en cada una de las piezas diminutas del dentado es simplemente ingeniería al máximo nivel. Es un detalle que también muestra las ganas que tiene la marca para demostrar su gran capacidad para lanzar dispositivos únicos al mercado español.

Otro de sus detalles es la trasera con cuero vegano que ofrece un tacto muy suave y delicado, casi como si se estuviera tocando la piel humana. Aquí lo mejor es pasarse por algún stand en un centro comercial para experimentarlo por uno mismo, ya que las palabras no alcanzan a expresar lo que se siente en este sentido (y no, no se está exagerando).

El peso y el tamaño también se han cuidado para ser un móvil que pesa 185 g y cuenta con una anchura de 7,98 mm para ofrecer un formato bien compacto alejado de otros móviles de mayor tamaño. En este caso, sigue a la serie Pixel a de Google para ser también smartphones compactos fáciles de llevar.

Pantalla

Uno de sus puntazos es la pantalla OLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y un pico de brillo de 1.200 nits para que ni la luz del día, incluso con los rayos de sol pegando de forma directa sobre el panel, complique la visión al usuario.

Cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, que se puede adaptar según el uso que se le dé al móvil y así no haga demasiada presión sobre la batería del terminal. Otros de los detalles de su pantalla son los 1,07 billones de colores y 100 % en gama de color DCI-P3. También, la pantalla es curva, por lo que en este sentido se accede a un terminal premium con uno de los elementos que suele estar vinculado a móviles que pasan los 600 euros.

Y para dejar claro que en la pantalla se han puesto todos los recursos posibles, es una bien resistente a las caídas que cuenta con certificación de resistencia de cinco estrellas de SGS. Se debe a que es capaz de soportar caídas de una altura de 1,5 metros y desde todos los ángulos posibles.

Potencia

Sin potencia no hay móvil que valga la pena, y aquí HONOR incluye el chip Snapdragon 6 Gen 1 que ofrece un rendimiento óptimo para la mayoría de situaciones, al igual que hace su labor para llevar la autonomía al día completo sin problemas.

Es el encargado de que el rendimiento sea excelente con ningún tipo de lag para responder al momento a cualquier interacción del usuario. Se le acompaña con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno; más que suficiente para pasar de borrar fotos durante meses o no realizar ninguna tarea de optimización a apps tipo WhatsApp.

No tan relacionado con la potencia, pero por sus 399 euros incluye un sensor de huellas en pantalla para así desbloquear el móvil; incluso la huella se puede usar para entrar en Caja Fuerte, la propia alternativa de la marca a otras como la conocida Carpeta Segura de Samsung, con la que se puede guardar información sensible de todo tipo.

Rendimiento fotográfico

La fotografía es otra de las protagonistas de este móvil Android al contar en la trasera con una cámara principal de 108 Mpx, una ultra gran angular de 5 Mpx y una macro de 2 Mpx. La principal se vale de un sensor de gran tamaño de 1/1,67 pulgadas y una apertura de f/1,75 para así capturar toda la luz posible en esas fotografías con poca luz que siguen siendo el talón de Aquiles de la gran mayoría de móviles.

En las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre, la fotografía con poca luz destaca al respetar el color de la escena tal como se está tomando. No lo sobresatura o hace que casi parezca de día en vez de ese tono de color tan especial cuando atardece. Y es que esa luz a esas horas suele ser la clave para unas fotografías bien bonitas. En este caso, el del Honor Magic6 Lite, toma el color tal cual.

Lo que hace la cámara para conseguir esa luz es combinar 9 píxeles captadores de luz en uno más grande con un tamaño equivalente a 1,92μm. Otro de los detalles es su óptica con distancia focal de 3x y la capacidad de enfocar al sujeto en movimiento. La cámara ultra gran angular de 5 Mpx tiene un campo de visión de 110° para así recoger todos los detalles de estadios de fútbol, entornos o paisajes de gran belleza o una foto de esas en las que ha de aparecer toda la familia en una grupal.

Luego, en el frontal monta una cámara de 16 Mpx con apertura f/2,45 para la mayor nitidez del rostro del usuario en las fotos selfies; aunque, como no, cuenta con un modo belleza para limpiar un poco la cara y así salir de la mejor forma posible en esas selfies.

En nuestras pruebas destacamos la fotografía con poca luz y nocturna y la gran rapidez de la captura bajo estas circunstancias. Lógicamente, con la luz del día la rapidez en capturar fotografías es instantánea y muestra un gran equilibrio en el color para dejar constancia de que en esta materia Honor sabe que ha de acertar con cada una de las cámaras.

Donde más sufre es en el uso de la cámara ultra gran angular o el zoom 3x en entornos nocturnos. Sobre todo si el usuario no es capaz de sujetar bien firme el teléfono móvil, ya que de esta forma las fotos que se captan no tienen la suficiente nitidez, o aparecen un poco desenfocadas; sobre todo en los laterales de la fotografía de la cámara ultra gran angular.

Tendrá que luchar por precio con la renovación del próximo Galaxy A54 y Pixel 8a en la fotografía; con una mayor dificultad frente al móvil de Google que en la computacional está siendo el rey desde hace años. De todas formas, este móvil es exquisito en la experiencia fotográfica en su rango de precio; si ya tuviera un teleobjetivo con un zoom mayor, sería perfecto e ideal.

Capa personalizada

HONOR sabe bien que actualmente hace falta ofrecer una interfaz rápida, bonita y que sea bien productiva. Tiene a distintos competidores que están ofreciendo buenas experiencias en este sentido, ya sea Android puro a través de los Pixel o la interfaz misma que usan los móviles de OPPO.

MagicOS 7.2 hace presencia basado en Android 13 y con algunos aspectos bien interesantes para ser una interfaz bien moderna. El panel de acceso rápido sigue lo visto en otras capas personalizadas como la misma de Samsung. El centro de control está confeccionado con una serie de mosaicos de gran tamaño para así diferenciar las conexiones más usadas, como Bluetooth y WiFi, de otras como los datos móviles o el modo avión; igual que el reproductor de medios, el brillo y el sonido que cada uno tiene su propia barra para que sea bien fácil reproducir música, subir el pico de brillo o reducir el volumen.

Un punto que gusta es la barra situada justo en la parte inferior del centro de control para acceder rápidamente a punto WiFi, captura de pantalla, linterna, modo no molestar y giro automático de la pantalla.

También queremos destacar el AOD (Always on Display) disponible para que incluso se pueda usar algunas de las imágenes preestablecidas y que le dan un toque bien especial para así acceder a la información más importante sin tener que desbloquear la pantalla. Es otro de los detalles que suman.

Tampoco está falto de apps propias para así dejar de lado a las típicas que se suelen usar de Google: reloj, alarma, calendario, calculadora y otras tantas. HONOR sigue trabajando para tener un ecosistema propio de aplicaciones y el HONOR Magic6 Lite muestra perfectamente la evolución que está consiguiendo la marca. Uno de esos ejemplos es Caja Fuerte, mencionada anteriormente, que permite guardar todos los archivos con información sensible. No ofrece mucho más que crear carpetas y gestionar los archivos, pero es más que suficiente para almacenar fotos, videos o archivos.

Finalmente, los gestos incluso son distintos para que pasar a los widgets o el cambio de fondo de pantalla se haga con un pellizco en vez del prolongado que se suele utilizar en otras capas personalizadas. Una forma de distinguirse y dejar caer la laboriosidad del trabajo que hace todo el equipo detrás de la ingeniería de sus móviles.

Dicho esto, la interfaz presenta tres gestos principales para lanzar el panel de notificaciones con un gesto hacia abajo desde el lateral superior izquierdo, otro igual desde el lateral opuesto y otro desde la parte central de la pantalla para iniciar la búsqueda; similar a otras capas como la propia MIUI de Xiaomi (aunque ahora ya es HyperOS).

Autonomía

Otro de sus puntazos es la batería de 5.300 mAh que gracias al chip Snapdragon 6 Gen 1 lleva la autonomía a los dos días completos; eso sí, dependiendo del uso que se le dé, ya que tirando de juegos esa autonomía puede quedarse en el día. Pero es verdad, que con el chip, la capa personalizada ligera y la capacidad de la batería, rinde de forma sobresaliente en este apartado.

Lo que desconocemos es la potencia de la carga rápida, aunque en este sentido Honor siempre ha destacado para ofrecer la suficiente para que en 15 minutos se pueda salir de nuevo con el móvil; no llega a otros competidores que llevan al máximo las cargas con opciones de 120 W o más.

Rendimiento en juegos

Para probar el rendimiento del Honor Magic6 Lite no hay mejor juego que Mighty Doom, un shooter con vista superior en el que el 3D hace su gran presencia para poner a prueba la capacidad del chip, la GPU y la RAM del sistema del móvil de Honor.

Se puede decir que es jugable, pero no tiene toda esa fluidez que se podría esperar. Hemos probado si incluso cambiando la tasa de refresco de la pantalla de variable a la máxima (la de 120 Hz) conseguía mejorar los frames o fotogramas por segundo, pero sigue igual. De todas formas, muestra que es un móvil que vale perfectamente para los juegos con mayor número de jugadores; esos Clash Royale, PUBG Mobile, Clash of Clans y otros tantos que, aunque fueron lanzados hace años en Android, siguen contando con cientos de miles de jugadores en todo el planeta.

¿Me lo compro?

Honor empieza 2024 de la mejor forma posible con el Honor Magic6 Lite a un precio de 399 euros. Y ya casi se pueden ir contando sus competidores, que a primeras serán en España: el Nothing Phone (2a), del que ya se ha filtrado su precio, la renovación del actual Galaxy A54 y el próximo Pixel 8a de Google. El primero llegaría sobre los 400 euros y el tercero iría por el mismo rango de precios, aunque tirando hacia arriba.

Aquí el Honor Magic6 Lite cuenta con la gran ventaja de ser producido por un fabricante que está ofreciendo una experiencia que podría asemejarse a la de un móvil que ande por los 600 euros: excepcional diseño, gran pantalla, una interfaz que se mueve de miedo con apps propias y un ecosistema bien completo, una fotografía sobresaliente en algunos vértices y una autonomía que con un uso normal permite llegar a los dos días.

Honor no juega a imitar a nadie y tiene su propio sello e identidad; que le beneficiará cuándo salgan al mercado los móviles mencionados, cada uno de ellos con su propia forma de entender lo que es un smartphone (Nothing con ese diseño tan especial en la trasera y el Pixel con la ventaja de tener las últimas actualizaciones a Android).

Y sí, es un móvil que recomendamos desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre porque a este precio no se puede pedir más. Tiene sus peros, pero desaparecen ante todas sus virtudes para ser uno de los mejores móviles Android que se van a lanzar en este año a este rango de precio.

