El accesorio definitivo para tu ordenador extiende los puertos con un sistema de módulos intercambiables con imanes

Pese a que en España y el resto de mercados los ordenadores han sido desplazados, al menos parcialmente, por los móviles, aún son muchos los que los usan a diario.

Y pese a propuestas muy potentes como el Mac Mini M4 de Apple, son los portátiles los que más se venden, por su versatilidad.

El problema es que esa versatilidad tiene una parte negativa, muchas veces relacionada con el número de puertos que hay disponibles en el dispositivo.

Para solucionar eso se pueden comprar hubs y conectores que amplían los puertos de los ordenadores, aunque se trata de dispositivos con cables y poca versatilidad.

Para intentar ofrecer algo diferente, un proyecto de Kickstarter llamado Tobenone busca reinventar los hubs de escritorio, de una manera similar a lo que proponía Xiaomi en las paredes de nuestras casas.

Los fabricantes de portátiles, en su afán por crear dispositivos cada vez más delgados y ligeros, han sacrificado una gran cantidad de puertos, dejando a los usuarios con una o dos conexiones USB-C para gestionar todo su flujo de trabajo.

Esto ha dado lugar a una industria de hubs y estaciones de acoplamiento que intentan solucionar el problema, pero que a menudo presentan sus propias limitaciones.

El proyecto TobenONE se centra en un concentrador ultraplano con un diseño modular, en lugar de ofrecer un bloque de puertos predefinido,

Una solución modular

TobenONE es un concentrador magnético ultraplano que redefine el concepto de hub. La palabra clave es modularidad.

TobenONE El Androide Libre

La idea es sencilla pero poderosa: en lugar de un bloque de puertos fijos, el sistema se compone de dos elementos principales.

El primero es una base de concentrador, disponible en dos tamaños diferentes para adaptarse a distintas necesidades. El segundo es una serie de módulos magnéticos intercambiables.

Cada módulo cumple una función específica, ya sea proporcionar un conjunto de puertos USB, ofrecer carga inalámbrica o incluso añadir controles físicos al escritorio.

El usuario puede elegir qué módulos necesita y acoplarlos magnéticamente a la base. Esto significa que el hub puede ser exactamente lo que el usuario necesita que sea, ni más ni menos.

Si un día se necesitan transferir fotos, se puede acoplar el módulo lector de tarjetas. Si al día siguiente se está en una llamada larga, se puede cambiarlo por el módulo de carga inalámbrica para tu teléfono.

El aspecto magnético del diseño es otro de sus grandes aciertos. En lugar de complicados mecanismos de anclaje o tornillos, los módulos simplemente encajan en su lugar con un satisfactorio clic magnético.

Esto hace que reconfigurar el hub sea una tarea de segundos. La conexión magnética asegura una alineación perfecta y una conexión de datos y energía fiable entre el módulo y la base.

Además, el diseño ultraplano de la base y los módulos asegura que el conjunto ocupe un espacio mínimo en el escritorio, contribuyendo a esa estética limpia y organizada que tantos usuarios buscan.

La base del sistema un núcleo personalizable

El corazón de este ecosistema es la base del concentrador. Esta base se ofrece en dos variantes principales: una versión compacta con tres ranuras modulares y una versión más expansiva con cuatro ranuras.

Esta elección inicial es fundamental, ya que define el nivel máximo de expansión simultánea que el usuario puede tener.

Usos El Androide Libre

La base de tres ranuras es ideal para usuarios que buscan portabilidad o tienen necesidades de conectividad más modestas. Podría ser la compañera perfecta para un portátil en un escritorio minimalista o para llevar de viaje.

La base de cuatro ranuras, por otro lado, está pensada para los usuarios más exigentes, aquellos que necesitan la máxima potencia y versatilidad en su estación de trabajo fija.

Esta base de cuatro ranuras permite combinaciones más complejas, como tener carga inalámbrica, expansión USB-A, expansión USB-C y control de volumen, todo conectado y funcionando al mismo tiempo.

Se conectan al ordenador anfitrión, ya sea un portátil o un ordenador de sobremesa, a través de un único cable USB-C, que proporciona tanto la alimentación como el canal de datos para todos los módulos conectados.

Este único cable es la clave para reducir el desorden, reemplazando la maraña de cables que normalmente saldrían del portátil. El diseño de la base es elegante y moderno, construido con materiales como el aluminio.

Seis módulos para una personalización total

La verdadera magia del sistema TobenONE reside en su colección de módulos intercambiables. Por el momento son seis, pero si el proyecto tiene éxito quizás se creen otros nuevos.

El módulo de carga inalámbrica

Uno de los módulos más atractivos y modernos es, sin duda, el de carga inalámbrica. Este módulo transforma una parte de la base del concentrador en una plataforma de carga por inducción.

En lugar de tener un cable de carga separado para el teléfono ocupando otro enchufe y otro puerto USB, o un cargador inalámbrico independiente que añade otro objeto al escritorio, esta función se integra perfectamente en el hub.

TobenONE El Androide Libre

El usuario puede simplemente colocar su teléfono compatible sobre el módulo mientras trabaja. El dispositivo se cargará de forma eficiente y silenciosa, manteniéndose a la vista y accesible para notificaciones o llamadas.

Dada la naturaleza magnética del sistema, este módulo ofrece una alineación magnética compatible con tecnologías como MagSafe.

El módulo de expansión USB 3.0

A pesar de la creciente adopción del USB-C, la gran mayoría de periféricos en el mundo todavía utilizan la conexión USB-A.

Teclados, ratones, impresoras, escáneres, cámaras web, micrófonos, llaves de seguridad y una infinidad de discos duros externos y memorias USB dependen de este puerto.

El módulo de expansión USB 3.0 aborda esta necesidad de compatibilidad con el legado tecnológico. La campaña especifica un módulo que ofrece tres puertos USB 3.0.

Esto es significativo. No solo añade un puerto, sino que triplica la capacidad de conexión de dispositivos tradicionales. Al ser USB 3.0, estos puertos ofrecen velocidades de transferencia de datos de alta velocidad, generalmente de hasta 5 Gbps.

TobenONE El Androide Libre

Esto es crucial para tareas como la transferencia de archivos pesados desde un disco duro externo o la conexión de periféricos de alto rendimiento que requieren un gran ancho de banda.

El módulo de conectividad tipo C

El módulo de conectividad Tipo-C es igualmente importante. El USB-C es el nuevo estándar universal. El módulo que se ofrece en la campaña de Tobenone proporciona tres puertos Tipo-C.

Permite conectar múltiples discos SSD externos de alta velocidad para la edición de vídeo o la gestión de grandes bibliotecas de fotos.

Facilita la conexión de teléfonos inteligentes para la transferencia de datos y la carga rápida y abre la puerta a la conexión de otros hubs secundarios o dispositivos que ya han adoptado el estándar USB-C por completo.

El módulo de control de volumen

Quizás el módulo más singular e inesperado es el de control de volumen. Se trata de un módulo que añade un control físico al escritorio.

Ofrece una inmediatez y una precisión que el software rara vez puede igualar. En lugar de tener que buscar el icono de volumen en la pantalla, hacer clic en él y arrastrar un pequeño deslizador, el usuario puede simplemente estirar la mano y girar la perilla.

TobenONE en uso El Androide Libre

Para los creadores de contenido, editores de vídeo o músicos, ofrece un control de nivel de audio fino y táctil. Para los jugadores, permite ajustar el equilibrio entre el audio del juego y el chat de voz sobre la marcha.

Es un módulo que no se centra en la transferencia de datos, sino en la mejora de la experiencia del usuario y la ergonomía del flujo de trabajo.

El módulo macro

Otro de los módulos incluye cuatro botones, configurables mediante el software del dispositivo. Permite asignar tareas a esos botones.

De esta forma, tendremos a nuestra disposición accesos directos para las funciones que más usemos.

Los precios de los diferentes paquetes parten de los 39 dólares, aunque ahí sólo se incluye la base pequeña, sin ningún módulo. Por 75 dólares tendremos la base con los tres módulos más populares. Y hay opciones de más coste, con la base de cuatro ranuras y con cuatro módulos.