Más barata que un Airtag de Apple, integrada con el nuevo ecosistema de Google y fiable, esta SmartTag es un chollo

Es común perder objetos en nuestro día a día, en España y en el resto de países, más por no saber dónde los hemos puesto que porque los hayan robado. Para evitarlo hay accesorios que se usan con el móvil.

Las SmartTags o etiquetas de localización, permiten rastrear distintos dispositivos que tengamos cerca. Podemos localizar las llaves, la mochila, etc.

Este tipo de dispositivos nos ayudan a encontrar rápidamente objetos, además de no costar mucho dinero. Esta LocaTag se puede comprar por menos de 9 euros en Aliexpress.

Se trata de un dispositivo de pequeño tamaño que funciona con una pila de botón que le da autonomía para varios meses. Y se puede reemplazar de forma rápida y sencilla.

Para emparejarse con nuestra cuenta de Google se usa la aplicación Localizador, que ha recibido un cambio de nombre recientemente. Es la app que antes se llamaba Encontrar Mi dispositivo.

Locatag El Androide Libre

Esta aplicación permite no sólo conectar estas etiquetas, sino también localizar nuestra tablet, el móvil... e incluso personas si nos dan los permisos necesarios.

Dado que el precio es tan bajo merece la pena su uso para cosas como las llaves de casa, el mando a distancia de la puerta del garaje, las llaves del coche, etc.

Esta LocaTag nos permite encontrar dispositivos usando la red UWB que tienen algunos móviles como los Galaxy S+ y S Ultra de Samsung, lo que nos orienta en casa para localizar estos aparatos.

Podemos hacerlas sonar para que sea más fácil encontrarlas, e incluso compartir su localización con otras personas, por si queremos que sean capaces de buscar esos elementos también.

Locatag El Androide Libre

Eso sí, no es perfecta, pero no por culpa de la etiqueta. La red de Google aún no es tan fiable como la de Apple o la de Samsung, que funcionan infinitamente mejor.

También dispone de la opción de que avise si nos alejamos del dispositivo, perfecto para no dejarnos atrás la maleta o las llaves en un bar.

La parte positiva es que Google ha empezado a tomarse en serio esta aplicación e incluso marcas como Motorola han lanzado dispositivos similares, aunque a un precio cuatro veces mayor.

Si el precio no es un problema, quizás la Galaxy SmartTag de Samsung sea mejor opción, aunque por desgracia está diseñada para integrarse con los móviles de esta marca.