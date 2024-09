Este sencillo kit es todo lo que necesitas para limpiar el puerto USB de tu móvil y que vuelva a cargar bien

Los móviles Android son capaces de llevar a cabo un enorme número de tareas, incluso algunas relacionadas con la edición de fotos con IA. En España, se trata de dispositivos que todo el mundo se ha acostumbrado a utilizar de manera recurrente y a diario, tanto que para mucha gente podría ser extraño pasar un día o dos sin utilizar su smartphone.

Sin embargo, este dispositivo no está libre de problemas, puesto que existen ocasiones en las que pueden dar algún tipo de fallo o simplemente no funcionar como debería. Una vez de los fallos más comunes en este sentido es el que provoca que el dispositivo no cargue correctamente.

Hay ocasiones en las que esto puede deberse al propio cable de carga que se utiliza, ya que este debe ser compatible y estar certificado. Sin embargo, también hay ocasiones en las que este problema puede deberse a un exceso de suciedad acumulado en el puerto USB. Por suerte, aparatos en Amazon ideales para limpiarlo correctamente.

Limpia el USB de tu móvil

El puerto USB del móvil es una conexión de gran importancia, puesto que en muchos casos es el único método para cargar el dispositivo, aunque hay otros smartphones que son compatibles con la carga inalámbrica Qi. Por ello, es importante mantenerlo lo más limpio que sea posible para que su funcionamiento sea el correcto. Y es que, se acumula demasiado polvo y su ciudad en este puerto, el cable podría no conectar correctamente.

Este dispositivo que vende Amazon sirve precisamente para dejar esta conexión lo más limpia posible y que su funcionamiento sea siempre el correcto. Su precio es de 7,48. Básicamente, se trata de una herramienta de limpieza que contiene todo lo necesario para poder quitar la suciedad sin dañar los componentes.

Limpiador móvil Cobee Amazon

Este kit cuenta en total con cinco limpiadores de punta fina, cinco de punta redonda y tres cepillos de nailon, gracias a los cuales se va a poder extraer el polvo una vez esta se haya desincrustado del propio puerto. Además de estas herramientas, se incluyen cuatro tapones con forma de USB Tipo C que evitarán que le entre más suciedad al dispositivo.

Y es que, es de vital importancia limpiar correctamente el móvil, pues todo que si se hace con demasiada búsqueda o utilizando un objeto metálico en lugar de estas herramientas de plástico, es posible dañar el móvil de forma irreversible. Por ello, lo mejor es tener cuidado y utilizar este tipo de herramientas, que están diseñadas para no dañar el móvil o la tablet.