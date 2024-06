Un cargador rápido, muy pequeño y que vale con cualquier móvil: el chollo de 9 euros de Lidl que se agotará

Uno de los pocos accesorios de los móviles que son obligatorios para el día a día de cualquier persona son los cargadores, más incluso que las fundas, y eso que la inmensa mayoría de españoles las usa. Muchos modelos incluyen el cargador en la caja, pero desde que Apple cambió esa tendencia y la Unión Europea la impulsó para disminuir la cantidad de elementos electrónicos a reciclar y que se duplicaban en las casas, son muchos los terminales que vienen sin cargador de serie.

Lo normal es que se tengan ya varios en casa, pero en ocasiones es necesario tener otros, porque se vaya a salir de viaje y se necesite uno compacto, porque se quiera dejar en la oficina, etc. Incluso en una misma casa se pueden necesitar varios cargadores a la vez, porque se necesitan cargar varios móviles, o la tablet a la vez que los auriculares, por ejemplo. Por eso no es raro ahora buscar cargadores para comprar de forma independiente.

Una de las mejores opciones, por relación calidad precio, es el modelo que Lidl tiene en oferta en su web por 8,99 euros. Se trata de un cargador muy compacto con puerto USB-C y carga rápida de hasta 20 W. Si hace falta cargar dos dispositivos a la vez hay una alternativa, de mayor tamaño, que cuenta con el mismo puerto USB-C pero también con un puerto USB-A y un precio ligeramente superior, de 9,99 euros.

Compacto y barato

Este cargador se caracteriza por tener un tamaño muy pequeño. Es perfecto para llevarlo en el bolso o en la mochila cuando se sale de viaje. Al incluir la tecnología Power Delivery (PD), permite cargar de forma rápida los móviles Android compatibles con dicha función, además de los iPhone.

Eso sí, se necesita un cable USB-C a USB-C para usar este cargador, ya que no tiene el típico puerto USB-A de otros modelos. Esto aumenta la velocidad de trasmisión en algunos casos, pero requiere de un cable de este tipo. En función de la batería que tenga nuestro modelo podemos llenar a cargar el 50% de la misma en una media hora.

Cargador de pared de Lidl El Androide Libre

Eso sí, en este caso el cargador no viene con un cable, por lo que si no tenemos ninguno habrá que comprar uno. El precio de los mismos no es especialmente alto; por 6,99 euros podemos comprar uno bastante largo, de nylon trenzado que es compatible con la carga máxima del cargador.