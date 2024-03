El curioso invento que amplía la pantalla de tu móvil para ver películas a lo grande

Los móviles se han convertido en sustitutos de multitud de dispositivos. El paso de los teléfonos a los smartphones ha sido muy rápido en países como España, sobre todo por el uso de aplicaciones como WhatsApp o por el creciente uso de los videojuegos. Sin embargo, hay otro tipo de acción muy común, el de ver películas.

Los teléfonos inteligentes cada vez son más usados para ver series y películas usando las múltiples plataformas de streaming que hay en cada país. Pese a que esas plataformas se consumen también en pantallas grandes, los móviles siguen siendo uno de los dispositivos desde donde más se accede.

Se hace por la comodidad, por tenerlos siempre encima y, muchas veces, por no poder disponer del televisor de la casa. Sin embargo, hay un accesorio que permite ampliar la pantalla del móvil para poder verla a mayor tamaño, haciendo que la experiencia de ver películas y series sea más cómoda.

Una lupa para el móvil

Este tipo de accesorios imitan el funcionamiento de una lupa, mediante un panel de metacrilato que se pone delante de la pantalla del smartphone. Esto crea una ampliación de entre 3 y 5 veces el tamaño de la pantalla. De esta forma, es posible ver el título que se haya elegido de manera mucho más cómoda.

En la parte trasera hay un pequeño soporte para poder apoyar el móvil y no tener que sostenerlo en la mano, lo que hace que sea más cómoda la experiencia de uso, por ejemplo cuando se está en la cama. Por supuesto, cuando no se está usando este soporte se puede plegar y guardar, no ocupando mucho espacio.

Soporte con efecto lupa

El móvil dispone de una ranura antideslizante para poder apoyarlo sin que se resbale. La lente se puede inclinar para ponerla en la posición más cómoda para el visionado. Obviamente, este tipo de lentes no son de alta calidad, y se ven bien sólo si se miran de frente.

Este tipo de accesorios se ha diseñado para el uso individual, aunque si se pone a cierta distancia también puede ser usado por un grupo de personas. Es cómodo para llevar de viaje, por ejemplo a un campamento, y para el uso de personas mayores, que no disponen de una tablet pero sí de un teléfono móvil.

Diferentes tipos de soporte

Hay varios modelos, con diferentes tamaños y sistemas de plegados, y algunos incluso tienen altavoces bluettooh incorporados. No se puede pensar en un accesorio así como en el sustituto de una tablet, pero para un uso puntual podría ser útil, sobre todo por su bajo coste. El precio no es alto, costando unos 20 euros de media.