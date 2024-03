Esta inteligencia artificial convierte los dibujos a lápiz de tus hijos en animaciones casi por arte de magia

Entretener a los más pequeños de la casa no siempre es fácil, sobre todo si se quiere hacer alejados de las pantallas o si el tiempo no permite salir al parque. Pero en ocasiones no es mala idea usar los ordenadores o las tablets estando con ellos, para acciones que no sean un mero entretenimiento. Esto es lo que propone una web que permite animar dibujos hechos por toda la familia.

Animated Drawings es un servicio gratuito que nos deja crear animaciones de todo tipo a partir de los diseños que se hayan subido a su web. Lo mejor de todo es que es un servicio sin publicidad, que no requiere registro y que permite exportar los resultados de forma sencilla para poder compartirlos.

Para poder hacer uso de esta herramienta simplemente hay que dibujar un monigote, con la estética que se prefiera, para luego hacer una foto al diseño, si se ha hecho en papel, o una captura de pantalla si se ha hecho en digital. Con esa imagen vamos a la web y subimos el archivo.

Es importante recalcar que hay algunos consejos de dibujo a considerar antes de pintar. Para empezar, es bueno que el papel sea liso, sin líneas o cuadrados, para que la IA tenga más fácil extraer el contorno del diseño. También es buena idea hacer una foto sin que se generen sombras, para lo cual puede ser de ayuda usar el zoom de la cámara.

El primero de los cuatro pasos es subir el dibujo, habiendo seguido los consejos mencionados. Luego hay que seleccionar la parte del dibujo en la que aparece el monigote. Es importante mover los límites si la IA no ha encuadrado bien el recorte. Cuando se pasa al tercer paso hay que confirmar que el recorte es correcto, aunque hay herramientas de dibujo para añadir o restar zonas, si creemos que hay errores.

Estructura de la animación

El último punto es crítico, porque es donde se seleccionan las articulaciones del muñeco, y esos puntos son los que permitirán que la animación sea mejor. Si se ponen donde no es la calidad de la animación dejará mucho que desear. Una vez seleccionados hay que pulsar en el botón Next por última vez, y aparecerán todas las animaciones disponibles.

Estas animaciones están categorizadas en función del movimiento. Hay secciones para Bailar, otras que tienen animaciones Divertidas y luego dos más clásicas, Saltar y Caminar. Todas estas animaciones preconfiguradas son las mismas para todos los dibujos, pero al tener diferentes estructuras de movimiento, según los diseños, no son exactas.

Monigote animado por IA Alvarez del Vayo

En los dibujos que se coloreen es posible que algunos tonos, como los rosas, no se entiendan bien a la hora de procesar el dibujo, y haya que perfilar el contorno mediante las herramientas que da la propia página web. Es más fácil hacerlo en una pantalla táctil que con teclado y ratón.

Para poder compartir las animaciones simplemente hay que pulsar en el botón de Share y seleccionar la aplicación correspondiente. Se puede compartir por mail, Twitter, WhatsApp o Facebook, pero quizás lo mejor es usar el primer botón, que descarga la animación en un vídeo mp4 compatible con cualquiera reproductor multimedia, de ordenador o de móvil.

Monigote dibujado por un niño animado por IA Alvarez del Vayo

Al no estar limitado el número de vídeos que se pueden descargar, se pueden compartir muchos, aunque en ocasiones la web puede saturarse y no funcionar. En ese caso lo único que hay que hacer es esperar unos minutos y volver a intentarlo.