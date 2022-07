Pixel Buds Pro, análisis: Google ha corregido los dos fallos de sus antecesores

Este año Google anunció en el Google I/O numerosos productos, algunos de ellos se ponían a la venta de forma casi inmediata, como el Pixel 6a que hemos probado hace poco, otros llegarán a final de año, como los Pixel 7 y 7 Pro y otros aparecerán el año que viene, como la Pixel Tablet.

En el primer grupo estaban, además del Pixel 6a, los nuevos auriculares de gama alta de Google, los Pixel Buds Pro, que mantienen la esencia de sus antecesores pero corrigen el que era, de forma casi unánime, su único fallo importante. Y también corrigen una ausencia.

Nosotros hemos estado usando a diario estos auriculares y os contamos cuál ha sido nuestra experiencia.

Características Pixel Buds Pro

Colores Negro, celeste, rojo, verde.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Pulsación sencilla.

Ir a la próxima canción.

Pulsación prolongada en un lateral.

Rechazar llamada.

Pulsación prolongada en ambos laterales.

Llamadas Cancelación de ruido para el micrófono.

Tecnología Cancelación de ruido activa.

Sello de silencio.

Conectividad Bluetooth 5.0.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

60,35 x 44,61 x 32,54 mm.

Peso: 39 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,1 gramos 1 bud.

Carga USB-C.

Carga inalámbrica

Autonomía 13 horas para los buds sin ANC / 7 horas con ANC.

31 horas con funda de carga.

Mismo diseño exterior, diferente interior

Pixel Buds, Pixel Buds a y Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta es la tercera generación de los Pixel Buds TWS y tanto los originales como los Pixel Buds a se caracterizaban, entre otras cosas, por un diseño que incluía una protuberancia diseñada para que el anclaje de los auriculares en las orejas fuera mayor.

El problema es que a muchas personas, entre ellas yo, este saliente hacía que el uso prolongado de los auriculares fuera muy incómodo, y al final optáramos por usarlo poco tiempo.

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En esta ocasión Google ha cambiado el diseño de los auriculares, eliminando ese saliente y cambiando la silueta de los mismos, que ahora recuerdan mucho más a los Samsung Galaxy Buds Pro que a los anteriores Buds de Google.

Los Pixel Buds Pro son muy cómodos pero siguen creando un sellado en el oído que puede que no guste a muchas personas. Esto no es per se un problema, y lo vemos en casi todos los auriculares con almohadillas, pero es algo que se nota. Lo que también se nota es el trabajo de Google para evitar esto con una configuración automática del sellado por parte de los auriculares. En ocasiones notamos una presión ligeramente elevada pero a los pocos segundos desaparece como por arte de magia.

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La caja es idéntica a la que teníamos en los Pixel Buds, y tanto los materiales como el cierre y la apertura nos dejan claro que no estamos ante unos auriculares de gama media o baja.

Sonido estable y buena cancelación de ruido

La calidad de sonido de estos auriculares es muy buena, a la altura de los anteriores que probé y que me encantaron, los Honor EarBuds 3 Pro. Al máximo de volumen no encontramos distorsión y la calidad de los bajos es mejor que en anteriores modelos.

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, ahora tenemos cancelación de ruido activa, algo que no hemos visto hasta el momento en los auriculares de Google. Se puede configurar desde los auriculares o desde la aplicación Pixel Buds que permite realizar muchas más acciones.

No es la cancelación más potente que hemos visto (eso sigue siendo cosa de OPPO) ni la más inteligente (cosa de Samsung), pero funciona como se espera, y el modo transparencia también.

La conexión bluetooth es tremendamente estable

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero no ha sido el sonido o la cancelación de ruido lo que más me ha llamado la atención de estos auriculares, sino el alcance del bluetooth.

Como siempre, he probado estos auriculares en multitud de situaciones, y una de las más complejas es el uso en casa. El motivo es que mi casa tiene tres plantas, y cuando uso los auriculares no suelo llevar el móvil cerca, cosa que sí pasa cuando estoy en la calle.

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto hace que si tengo el móvil en la planta baja y subo a la primera, en ocasiones se entrecorte, pero con estos auriculares no me ha pasado ni una vez. Ni una. Son los primeros con los que no tengo problemas en este sentido. Solo en una ocasión la conexión empeoró, pero estaba con la cabeza metida casi debajo de un mueble conectando un cable, así que no vamos a tomar eso como una prueba normal del día a día.

Obviamente la calidad de la conexión no es algo que mucha gente valore especialmente, pero si este aspecto es relevante para ti en estos auriculares tendrás una de las mejores opciones.

Una aplicación sencilla pero que cumple

Los Pixel Buds Pro siguen echando mano de Pixel Buds, la aplicación disponible en la Play Store que permite configurar los auriculares.

Para empezar, podemos cambiar el comportamiento de los toques, que tienen confirmación sonora:

Toque sencillo: reproducir o pausar la música / responder llamada.

Doble toque: siguiente canción / colgar llamada.

Triple toque: anterior canción.

Pulsación prolongada: activa el asistente de Google / cambia modos de sonido.

Deslizar hacia adelante o detrás: subir o bajar el volumen.

Como veis, se mantiene el toque sencillo, algo que para mi es algo realmente útil, pese a que en ocasiones haya falsos positivos por rozarnos la oreja. Me ha pasado, pero aún así creo que el tener esta opción aporta más que quita.

En la aplicación también podemos comprobar el sellado de sonido de los auriculares, así como la batería de los mismos. Podemos activar, porque por defecto está apagada, la configuración multipunto, que permite tener dos dispositivos conectados a la vez.

Funciones avanzadas

La diferencia de los auriculares de Google con su competencia no radica tanto en el hardware, sino en el software. Vamos, lo mismo que pasa con sus móviles.

Podemos hacer que los auriculares nos lean las notificaciones del móvil, activar el asistente inteligente con un comando de voz...

Con todo, la mayor novedad es el cambio automático entre dispositivos que realizan los auriculares cuando detectan, por ejemplo, una llamada en el móvil aunque estemos usándolos para ver una película en el televisor.

En autonomía, brillan

La autonomía de estos auriculares está muy por encima de la media de sus rivales. Según la marca tendremos hasta 11 horas de reproducción con una carga de los auriculares y más de 30 horas contando lo que aporta el estuche.

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, disponemos de carga inalámbrica, aunque necesitaremos un cargador Qi para ello claro. Por descontado, ni este ni el cargador de pared vienen en la caja de venta, como es lógico.

Google ha bordado los Pixel Buds Pro

Ya el año pasado los Pixel Buds me parecieron unos de los mejores auriculares del mercado, con dos problemas. El primero era que no tenían cancelación de ruido. El segundo era más grave: llegaban a ser incómodos.

Pixel Buds Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ambas cosas han sido corregidas por Google en esta generación, una en la que además plantean casi el único producto que permite usar el toque sencillo, junto a funciones únicas como el cambio automático de dispositivo.

Su precio no es bajo, 219 euros, pero está en la línea de lo que piden otras marcas por sus nuevas propuestas. Otra cuestión es si, para un usuario medio, los modelos de 99 euros que tienen otros fabricantes pueden ser suficiente.

