Esto no es liderazgo, es dominación: en China el mercado de los plegables está controlado por una empresa

Mientras en mercados occidentales como España la competencia por el liderazgo en smartphones plegables se inclina para el lado de Samsung, en China las cosas son diferentes.

Un informe reciente de la consultora IDC revela una realidad que pocos esperaban. Huawei no solo lidera el mercado plegable chino, sino que lo domina con una mayoría aplastante.

En resumen, podemos decir que dos de cada tres plegables que se venden en ese enorme mercado son de esta marca.

Los datos, que cubren los tres primeros trimestres del año 2025, es decir, de enero a septiembre, son contundentes. Huawei ha acaparado un impresionante 68.9% del mercado de dispositivos plegables en China.

Esta cifra no solo subraya la lealtad y la fortaleza de la marca en su mercado natal, sino que también demuestra el éxito de su estrategia de producto, a pesar de las complejidades que enfrenta a nivel internacional.

HONOR; VIVO y OPPO

Muy por detrás del gigante de Shenzhen, en una distante segunda posición, se encuentra HONOR.

La compañía, que en su día fue una submarca de Huawei, ha logrado capturar el 11.2% del mercado.

Huawei Mate XT, el plegable triple de Huawei Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque ser el segundo en un mercado tan competitivo es un logro notable, la brecha de casi 60 puntos porcentuales con el líder evidencia el desafío monumental que enfrenta cualquier competidor que intente destronar a Huawei en este segmento.

El resto del Top 5 se reparte entre marcas como VIVO, se sitúa en tercer lugar con un 5% del pastel, seguida muy de cerca por OPPO, que ostenta un 4.9%.

Cuota de plegables en China El Androide Libre

Estas cifras, aunque modestas en comparación con el primero, son vitales en la batalla por la innovación y la relevancia en la gama alta.

Quizás uno de los datos más interesantes del informe es la aparición de Samsung en el quinto puesto, con una cuota de mercado del 4.3%.

Si bien este número puede parecer pequeño, es significativamente relevante en el contexto chino.

Samsung ha luchado durante años por mantener su presencia en el mercado general de smartphones en China, donde su cuota global es a menudo un error de redondeo.

Sin embargo, su presencia en el Top 5 de plegables sugiere que sus dispositivos premium, y específicamente el informe menciona la popularidad del Galaxy Z Fold 7, han encontrado un nicho de consumidores leales que valoran la propuesta de la compañía surcoreana.

Es un pequeño pero simbólico punto de apoyo en el mercado más grande y competitivo del mundo.

Un mercado en plena ebullición

El dominio de Huawei no es la única noticia. El mercado plegable chino en su conjunto está experimentando un crecimiento robusto.

Solo en el tercer trimestre de 2025, los envíos alcanzaron los 2.63 millones de unidades, lo que representa un sólido crecimiento interanual del 17.8% en comparación con el mismo período de 2024.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Si se mira el panorama completo de los primeros tres trimestres del año, los envíos totales llegaron a 7.62 millones de unidades, un aumento del 14.3% respecto al año anterior.

Con esta tendencia tan positiva, IDC predice que el mercado chino de plegables cerrará el año 2025 con casi 10 millones de unidades enviadas.

La conclusión de IDC es clara: los dispositivos plegables están en una trayectoria firme para dejar de ser considerados móviles de nicho.

Este cambio está siendo impulsado, en gran medida, por los avances tecnológicos de las últimas generaciones, que han permitido a los fabricantes ofrecer dispositivos significativamente más delgados y ligeros, mejorando enormemente la experiencia de usuario y la portabilidad.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Mientras el resto del mundo, incluyendo mercados maduros como España, sigue debatiendo la viabilidad y el precio de los plegables, China ya los está adoptando a un ritmo acelerado.

De hecho, es normal ver en los viajes a China muchos ciudadanos de ese país usando móviles plegables en los aviones, especialmente modelos de Huawei, como el Huawei Pura X.

Y en esa carrera, Huawei no solo va primero, sino que corre en una liga propia, demostrando una resiliencia y una capacidad de innovación que continúan redefiniendo su mercado local.