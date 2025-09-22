Todo lo que sabemos de móvil más ambicioso de la historia de Samsung: el Galaxy Z Trifold, su primer plegable triple

Los móviles plegables llevan ya seis años en España, y en ese tiempo no han logrado hacerse un hueco representativo entre el usuario medio.

Pero 2025 parece que ha sido un punto de inflexión, como en otros países, y Samsung tiene mucho que ver. En Estados Unidos incluso parece que Apple empieza a tener problemas.

Los usuarios empiezan a valorar lo que implica tener un móvil plegable, sobre todo tras el cambio radical que Samsung ha realizado en el Samsung Galaxy Z Fold 7. Otras marcas, por desgracia, se bajan del barco.

Hablamos de un móvil que puede usarse cerrado sin compromisos y que, cuando está abierto, ofrece cosas que el resto de marcas no puede plantear.

Y esto parece que no es lo único que la empresa coreana está preparando para este mismo año, porque su primer plegable triple estaría a la vuelta de la esquina.

Un móvil ¿único?

Este plegable, que se espera se denomine Samsung Galaxy Z TriFold, se postula como una opción aún más ambiciosa que los plegables actuales.

Ejecutivos de Samsung ya confirmaron a EL ESPAÑOL - El Androide Libre que no se trataba de un reemplazo de los Fold, sino de una adición al catálogo.

En el mercado actual sólo hay una marca que ofrece algo similar, y es Huawei, como el Huawei Mate XT que pudimos probar hace unos meses y que ahora ha tenido su primera evolución.

Pero este nuevo modelo no sería exactamente un clon del terminal de Huawei, entre otros motivos por su sistema de apertura de doble bisagra.

Dos pantallas

El terminal de Huawei dispone de una única pantalla que se dobla en tres partes usando dos bisagras.

De esta manera, cuando está cerrado lo que se puede usar es un tercio de la pantalla principal. Eso hace que se ahorre en otra pantalla, como pasa en el Fold normal.

Imagen de la animación filtrada del primer plegable triple de Samsung 9to5Google

El modelo de Samsung no sería así. Samsung apostaría por un móvil con una pantalla triple que se pliega hacia adentro, para protegerla al máximo.

Y fuera tendría otra pantalla, de tamaño y resolución similar a la del resto de móviles. Es decir, en vez de plegarse en forma de Z, como el de Huawei, lo haría en forma de U.

Plegable triple de Samsung Alvarez del Vayo

Se trata de una apuesta extraña, pero seguro que Samsung la ha tomado por motivos prácticos.

Recordemos que el primer plegable de Huawei también mantenía la pantalla hacia afuera y en sucesivas iteraciones cambiaron al diseño de Samsung.

Especificaciones técnicas

De forma sorprendente, Samsung no ha visto filtradas todas las características de este modelo. Es posible que sea porque la producción es limitada y se ha controlado mejor la cadena de suministro.

Con todo, es casi seguro que tendrá un chip de última generación, suponemos que el Snapdragon 8 Elite, aunque podría dar la sorpresa y anunciar que estrena el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La batería es de suponer que sea mayor que la del Samsung Galaxy Z Fold 7, por una cuestión de espacio, y eso es muy buena noticia, aunque no tengamos cargas rápidas o tecnología de silicio carbono.

Samsung está priorizando la longevidad de las baterías para que los compradores puedan estar muchos años con el mismo móvil.

La pantalla interior llegaría a las 10 pulgadas desplegada, y la exterior se quedaría en unas 6,5 pulgadas.

El sistema de cámaras, por lo visto en las imágenes de manuales y guías, sería idéntico al del Z Fold 7, aunque podría haber cambios en los sensores.

Fecha de lanzamiento

La compañía no ha anunciado la fecha de presentación ni un evento en el que podría anunciar nuevos productos.

Con todo, se sabe que se está en las últimas fases del desarrollo del mismo, y algunas fuentes apuntaban a que sería en pocas semanas cuando se anunciara.

Visor de realidad aumentada XR Project Moohan de Samsung Chema Flores El Androide Libre

Pero pese a que los primeros rumores indicaban que se anunciaría junto con la propuesta comercial de Project Moohan, el casco de realidad virtual de Samsung diseñado junto con Google, información reciente indica que no, que tendría su propio evento semanas más tarde.

Así pues, aunque la primera fecha filtrada septiembre, cobran fuerza los indicios que apuntan a un evento en Corea del Sur en noviembre.

Unidades limitadas

Otro aspecto clave de este lanzamiento es que no sería global. De hecho, se espera que sólo se ponga a la venta en Corea del Sur, el mercado natal de Samsung, y en Estados Unidos.

El motivo es doble. Por un lado, se trata de un producto con un precio muy elevado, lo que limitaría su venta en mercados como el español. Se especula con una etiqueta de entre 3.000 y 3.500 euros al cambio.

Samsung Display ETNEWS El Androide Libre

Por otro, al usar un sistema de fabricación nuevo, con doble bisagra, es posible que Samsung quiera limitar los posibles inconvenientes que puedan surgir. La tirada inicial sería de unas 50.000 unidades.

No es la primera vez que vemos un lanzamiento así. Con el anillo inteligente, el Galaxy Ring, vimos algo similar, siendo vendido primero en unos pocos países y luego en el resto del mundo.

Más plegables

La puesta de Samsung por los plegables no ha bajado desde el lanzamiento del primer modelo, y parece que para 2026 aumentará el número de dispositivos.

Además, al contrario de lo esperado, lo hará en la parte de plegables tipo libro, no tipo concha, porque son capaces de ofrecer una experiencia diferenciada.

Habrá dos modelos de Galaxy Z Fold, no se sabe si dos Fold similares al Z Fold 7 o bien uno doble y uno triple.