Este curioso móvil es como una 'blackberry' para productividad: tiene Android 14, teclado físico y pantalla en blanco y negro

Minimal Phone The Minimal Company

Ahora mismo el mercado de móviles Android es bastante variado, no solo por el número de opciones que existen, sino también por la variedad de conceptos que las marcas ofrecen a los usuarios con sus dispositivos. En España posible comprar móviles gaming, plegables, dispositivos compactos e incluso teléfono resistentes.

Esta variedad hace que existan una gran cantidad de opciones para poder elegir. Desde que BlackBerry dejara de fabricar smartphones, algunos fabricantes han apostado por emular su característico diseño con teclado físico, y lo cierto es que es una idea que apasiona a algunas personas.

Ahora, The Minimal Company, que es el nombre del fabricante, ha apostado por lanzar un dispositivo que lo combina con una pantalla de tinta electrónica que hará que los ojos experimenten menos cansancio al pasar largos periodos mirando el dispositivo. Su teclado físico puede ser de gran ayuda para ser más productivo, y desde luego es una opción a tener en cuenta en algunos casos.

Ideal para la productividad

Una de las primeras cosas que hay que aclarar sobre este teléfono es que cuenta con Android 14, por lo que va a ser posible instalar todas las aplicaciones que están disponibles en la tienda de Google. No es como otros dispositivos que cuentan con sistemas operativos alternativos, aquí lo único que cambia es el tipo de pantalla y el formato. Su precio es de unos 360 euros de forma temporal como parte de su financiación, ya que luego planean venderlo por alrededor de 475 euros.

Y es que, se trata de un panel que además de ser bastante pequeño, con 4,3 pulgadas de diagonal, tiene un formato más cuadrado y similar al de algunas tablets, de 4:3. Este es menos alargado, por lo que contenido como el de redes sociales o aplicaciones de streaming no se verá igual de bien. Algo que realmente no tiene mucha importancia, ya que debido a su pantalla no es demasiado recomendable para este tipo de contenido.

Minimal Phone The Minimal Company

Su punto fuerte, gracias a tener un panel de tinta electrónica, es que es ideal para largas jornadas en las que toca utilizar bastante el teléfono. No es un móvil dedicado al ocio, tiene una interfaz bastante básica y muy pocas posibilidades de personalización, al fin y al cabo, se centra en ofrecer otras cosas.

Es perfecto para leer, pero también para escribir, ya que el teclado mecánico es capaz de ofrecer un mayor feedback sobre la pulsación que el teclado virtual. Es algo que va por barrios, pero hay bastante gente a la que se le hace más cómoda este tipo de escritura. Cada tecla tiene un recorrido de 0,015 mm. Su batería es de 3.000 mAh, una cifra que no es demasiado alta, pero que ofrecerá un buen nivel de autonomía gracias a que su pantalla consume menos que una pantalla convencional.