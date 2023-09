Redmi Note 13 es oficial, los móviles baratos de gama media ahora son premium, hasta con pantalla curva

Para la mayoría de los compradores de un nuevo móvil, el modelo más interesante no es el más barato ni el más caro; es el punto intermedio, y los móviles Redmi Note han cubierto esa necesidad muy bien con sus dispositivos. Ahora, llega la gama Redmi Note 13 Pro, que supondrá un salto importante respecto a la pasada generación.

Y es que el modelo más puntero de los dos que componen la gama, el Redmi Note 13 Pro+, es pionero en muchos aspectos dentro de la marca Redmi. Por ejemplo, es el primer móvil Redmi con pantalla curva, un detalle que suele estar más asociado con móviles ‘premium’ y por lo tanto, más caros.

En concreto, se trata de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas y una frecuencia de refresco de 120 Hz, que destaca por su brillo máximo de 1800 nits y su resolución 1.5K. Además, no es sólo que la pantalla sea curva; eso también supone que este es el primer modelo de la marca con lector de huellas bajo la pantalla, ya que hasta ahora se encontraba siempre en el lateral, pero ahora no hay sitio con la pantalla curva.

Los Redmi Note dan un salto

El Redmi Note 13 Pro+ también es pionero en otros aspectos. Es el primer móvil del mundo basado en el nuevo procesador de MediaTek, el Dimensity 7200 Ultra. Basado en un proceso de fabricación de 4 nm de TSMC, este chip está preparado para todas las exigencias del usuario moderno, incluyendo compatibilidad con ‘hardware’ que normalmente está reservado a modelos más caros, incluyendo el procesamiento de imágenes de gran tamaño. También se espera un salto de rendimiento importante, por lo que este modelo podría ser el más recomendable si necesitamos un móvil preparado para el futuro.

En cambio, un aspecto en el que el Redmi note 13 Pro+ no se diferencia del modelo actual está en la cámara principal de 200 Mpx, con un sensor Samsung ISOCELL HP3; tiene estabilización óptica y el gran tamaño físico del sensor debería traducirse en fotos con una gran luminosidad en todo tipo de situaciones. Viene acompañada de una cámara gran angular de 8 Mpx y una cámara macro.

Redmi Note 13 Pro+ con pantalla curva

Evidentemente, el diseño es nuevo debido a las necesidades de la pantalla curva. Xiaomi ha aprovechado esto para hacer que el Redmi Note 13 Pro+ sea el primer Note con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo (aunque no es el primer Redmi que la tiene).

A su lado, el Redmi Note 13 Pro normal no es tan sorprendente, ya que continúa las líneas de la gama actual con una pantalla plana; pero eso no significa que sea peor, ni mucho menos. De hecho, en términos técnicos no hay ninguna diferencia entre los dos móviles ya que el panel sigue siendo AMOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz, con el mismo brilo máximo de 1800 nits. Aparte de en la pantalla plana, la otra gran diferencia la encontramos en el procesador; el modelo básico usa el Snapdragon 7s Gen 2, también fabricado en 4 nm. Por lo demás, el Redmi Note 13 Pro es muy parecido al modelo Pro+, incluyendo la cámara de 200 Mpx.

Redmi Note 13 Pro

Por último, el Redmi Note 13 5G es el modelo más barato, basado en un procesador MediaTek Dimensity 6080, aunque tiene la misma pantalla plana de 6,67 pulgadas y 120 Hz. El diseño también se ha simplificado, y no está tan protegido contra el agua y el polvo al obtener una certificación sólo de IP54. La cámara también ha recibido recortes respecto al modelo Pro, alcanzando en esta ocasión los 108 Mpx. La batería es de 5.000 mAh con carga rápida de 33 W.

El Redmi Note 13 5G partirá de los 1199 yuan (153 euros), mientras que el Redmi Note 13 Pro costará 1499 yuan (192 euros) y el Redmi Note 13 Pro+, 1999 yuan (256 euros). Los precios y la fecha de lanzamiento no ha sido confirmada aún para España.

