Nubia RedMagic 8 Pro y 8 Pro+: nuevos monstruos con chip gaming y cámara bajo la pantalla

Los RedMagic de Nubia son móviles muy especiales, dirigidos a unos usuarios que no se conforman con cualquier cosa; eso no los hace recomendables para todo el mundo, sólo para los que buscan algo más en cuestión de rendimiento y funciones.

[RedMagic 6, análisis: potente, barato y pensado para jugar]

Los nuevos RedMagic 8 Pro y 8 Pro+ demuestran muy bien esta filosofía. Tras su agresivo diseño se encuentran algunos de los componentes más avanzados que hemos visto hasta ahora.

Características RedMagic 8 Pro y 8 Pro+

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Memoria RAM: 8 / 12 / 16 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 / 1024 GB.

Pantalla Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2480 x 116 píxeles).

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Tasa de muestreo táctil: 960 Hz.

Color: 10 bits 100% DCI-P3.

Brillo: Hasta 1300 nits.

Camara trasera Principal: 50 Mpx Samsung GN5.

Gran Angular: 8 Mpx de 120 grados.

Macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx bajo la pantalla.

Conectividad 5G.

4G

Dual SIM.

Bluetooth.

WiFi 6.

Autonomía RedMagic 8 Pro

Batería: 6.000 mAh.

Carga rápida: 80 W.

RedMagic 8 Pro+

Batería: 5.000 mAh

Carga rápida: 165 W.

Otros Puerto USB-C.

Puerto jack de audio de 3,5 mm.

Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: - x - x - mm.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: RedMagicOS 6.0 .

Los móviles más extremos

Una cosa está clara con los RedMagic: están diseñados por y para jugadores. Todas las características técnicas están pensadas para mejorar la experiencia en videojuegos, nada más, y eso es lo que los hace tan chocantes comparados con otros móviles de gama alta.

Como no podía ser de otra manera, están basados en el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2 y por lo tanto, los dos suben a lo más alto en la lista de móviles más potentes del mercado. Además, son los primeros móviles gaming del mercado en montar este chip, aunque esperamos muchos más en el futuro.

RedMagic 8 Pro+

Para aprovechar la potencia del procesador de Qualcomm, ambos RedMagic estrenan el primer sistema de refrigeración líquida 3D, con ventilador integrado y conductos de expulsión de aire; eso, junto con el uso de grafeno bajo la pantalla, promete reducir las temperaturas en nada menos que 16 grados, lo que debería evitar que el procesador se sobrecaliente incluso en juegos exigentes.

Pero un móvil gaming debe diferenciarse por algo más que un procesador potente. Los nuevos RedMagic destacan por tener un chip especial dedicado en exclusiva a funciones gaming, que descarga de trabajo al procesador principal para que se pueda dedicar a otras tareas. Se llama RedMagic R2, y se centra en mejorar aspectos como el sonido, los colores y la sensibilidad de la pantalla, la vibración mejorada y otros efectos, así como el sonido Snapdragon Sound con salida inalámbrica de baja latencia (aunque tenemos un jack de audio de 3,5 mm tradicional, sorprendetemente).

La pantalla de los RedMagic 8 Pro registra los toques más rápidamente

Hablando de la pantalla, es un panel AMOLED de 6,8 pulgadas que, por supuesto, tiene una frecuencia de refresco de 120 Hz; aunque más importante para los jugadores es la frecuencia de muestreo táctil, es decir, la cantidad de veces por segundo que el panel táctil detecta nuestros toques, que es de nada menos que 960 Hz. Además, contamos con dos botones táctiles en el lateral del móvil, con una frecuencia de muestreo de 520 Hz controlados directamente por el chip RedMagic R2.

En cuanto a cámaras, no destacan mucho, con un sensor principal de 50 Mpx; más llamativa es la cámara frontal, no por su resolución de 16 Mpx, sino porque está oculta bajo la pantalla. De esta manera, no nos molestará el agujero en la pantalla mientras estamos jugando.

RedMagic 8 Pro+

Las dos únicas diferencias entre el RedMagic 8 Pro y el RedMagic 8 Pro+ están en el diseño de la cubierta trasera y en la batería; la del modelo Pro es de 6.000 mAh con carga de 80 W, mientras que en el Pro+ es de 5.000 mAh pero a cambio, la carga es de 165 W y recarga la batería completamente en 14 minutos.

En China, el RedMagic 8 Pro cuesta 3.999 yuan, aproximadamente 539 euros, mientras que el Pro+ cuesta 5199 yuan, 700 euros, con precios y lanzamiento por confirmar en España.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan