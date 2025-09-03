Así he instalado en mi móvil la nueva app exclusiva de los Google Pixel 10: "Es una de las mejores de su tipo"

Google, además de encargarse del desarrollo del sistema operativo Android en general, es uno de los mejores desarrolladores de aplicaciones.

La compañía cuenta con muchas apps de gran nivel, como son Google Keep, Gmail o Google Calendar, de las mejores que existen en sus respectivos campos.

No hay ningún secreto con el buen hacer que tiene Google en materia de software y es algo que demuestra con muchos de los proyectos que lanza.

La compañía lanzó al mercado el pasado mes de agosto los Google Pixel 10, su nueva generación de smartphones, que llegan con novedades en cuanto a sus componentes internos, pero también en materia de software.

Además de contar de forma nativa con Android 16, estos nuevos móviles de Google han llegado con algunas nuevas aplicaciones.

Una de ellas es Google Journal, una aplicación que funciona como un diario y, aunque es exclusiva de los Google Pixel, se puede instalar en otros dispositivos.

Cómo funciona

Como hemos dicho, se trata de una aplicación pensada para que los usuarios plasmen sus pensamientos, recuerdos e inquietudes, tal como se haría en un diario escrito en papel.

Igual que sucede con otras aplicaciones del estilo, Google Journal cuenta con una interfaz muy simple que ayuda a concentrarse únicamente en escribir.

No hay mucho adorno ni ningún elemento que distraiga de esta tarea, aunque no por ello deja de tener añadidos muy interesantes.

Nada más entrar en la aplicación se puede empezar a escribir, puesto que de forma predeterminada crea una entrada sin título y con la fecha del día actual para que no sea necesario ir creando una cada día.

A efectos prácticos es como una aplicación de notas, pues es posible añadir imágenes y vídeos para complementar lo que se cuente de forma escrita.

No solo eso, sino que también permite añadir informes de la actividad física de Google Fit e incluso mapas y ubicaciones. Por desgracia, aún no se pueden añadir archivos de audio.

Además, si se adjuntan archivos, hay que tener en cuenta que estos se quedarán en portada y no se pueden intercalar con el texto.

Funcionamiento de Google Journal

Es una app ideal para aquellos días en los que se busque hacer introspección, para bien o para mal, y dejar reflejados y escritos los pensamientos que se tengan; es una de las mejores de su tipo y es muy recomendable instalarla.

Por ejemplo, si se ha pasado un día especial del que se quieran recordar todo lujo de detalles, se podrá relatar en Google Journal, añadiendo alguna imagen e incluso un mapa con la localización.

Dentro de cada entrada es posible cambiar algunas cosas como la fuente y el color del texto, y también será posible proteger la aplicación utilizando el bloqueo con huella dactilar, de manera que únicamente las personas que tengan la huella registrada puedan acceder a la app.

Existe un apartado en el que también se pueden establecer objetivos, de forma que la app vaya recordando la asiduidad con la que el usuario ha accedido para escribir qué tal su día.

En este sentido, hay que puntualizar que, al no haberla instalado en un Google Pixel, pierde algunas funciones relacionadas con la inteligencia artificial, como la posibilidad de escribir automáticamente entradas en el diario utilizando de inspiración entradas anteriores.

Sin embargo, se puede utilizar la app para todo lo demás, e incluso puede ser aún más recomendable para aquellos usuarios que no quieren emplear esta tecnología para reflejar sus pensamientos diarios.

Seguridad y cómo instalar

Google es consciente de que los usuarios cada vez están más concienciados con la seguridad en las aplicaciones, y en general en Internet. Por eso ha procurado que Journal sea una aplicación en la que se pueda confiar.

De forma predeterminada, las entradas se guardan de forma local en el dispositivo, y solo si el usuario quiere, se puede activar una copia de seguridad en la nube.

Esto hará que estén disponibles en otros dispositivos, pero también de forma segura. Además, la compañía asegura que no vende datos relacionados con las entradas de Journal a otras empresas.

Tampoco los utiliza para segmentar publicidad o para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Estos datos pertenecen únicamente al usuario y no se usan para otros fines.

Opciones de Google Journal

Si se tiene un Google Pixel anterior a los Pixel 10, se espera que Journal esté disponible en breve en la tienda de aplicaciones de Android. En caso contrario, será necesario recurrir a métodos de instalación alternativos.

Por una parte, es posible descargarla directamente desde Aurora Store, una de las mejores y más sencillas tiendas alternativas que existen en Android.

Otro método de instalación puede ser descargarla desde su ficha en APKMirror. En primer lugar, descargando el archivo de instalación desde su página web y luego utilizando su instalador, que se puede descargar desde Google Play.

Una vez hecho esto será necesario abrir el instalador y buscar el archivo descargado. Tras esto se podrá acceder a la aplicación, que ya estará instalada en el móvil o en la tablet.