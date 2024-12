La tienda de juegos de Epic Games vendrá preinstalada en los móviles que venda Movistar en España y otros mercados

Epic Games, la popular desarrolladora de títulos como Fortnite, demandó a Google hace unos años acusándola de ejercer monopolio en Android al obligar a usar los métodos de pago en su Play Store. Esto implicaba una comisión de hasta el 30% sobre cualquier venta que se realizara. En una sentencia estadounidense pero que afecta a otros países, como España, el juez responsable ha dictaminado a favor de la compañía de videojuegos, pese a que hay otras demandas en curso.

Esto explica el movimiento anunciado hoy por el cual Telefónica se ha asociado con Epic Games para preinstalar la tienda de la compañía en todos los móviles que venda en los países en los que está presente, bajo una marca u otra. No olvidemos que en España por ejemplo es Movistar la operadora que vende móviles, pero en otros mercados como Reino Unido la compañía española está presente mediante su filial O2.

Esta no es la primera asociación de ambas empresas porque ya en 2020 Movistar permitía el pago de compras dentro de Fortnite usando la factura mensual de la operadora. Con el nuevo acuerdo la tienda de Epic Games estará disponible en España, Reino Unido, Alemania y países hispano hablantes de Latinoamérica. Además, a partir de 2025 se aumentará la colaboración entre ambas empresas, aunque no se ha especificado de qué modo.

Este acuerdo es beneficioso para ambas compañías. Por una parte, Epic Games consigue un escaparate enorme para sus títulos actuales y futuros, al estar preinstalando su tienda de apps en millones de dispositivos Android. Por su parte la operadora se asegura unos ingresos sin tener que realizar grandes inversiones.

Lorena Senador-Gómez, Directora de Alianzas y Dispositivos en Telefónica, indicaba que con esta colaboración daban "un paso más para ofrecer experiencias digitales de alta calidad, accesibles e innovadoras a nuestros clientes”. Michael Modon, Director Senior de Alianzas para el Crecimiento de Epic Games, apuntaba en la misma dirección, indicando que estaban "deseando ampliar nuestra colaboración con Telefónica para ofrecer aún más ventajas a los jugadores”.

Este movimiento recuerda a una primera época de Android cuando las operadoras podían personalizar sus dispositivos de manera muy agresiva, no sólo con decenas de aplicaciones preinstaladas, sino con diferentes limitaciones, cambios en la estética, etc. No sabemos si esa tendencia volverá a sr algo común o si acuerdos como el firmado hoy se quedarán en una anécdota para los usuarios de Android.