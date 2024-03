Simple y muy potente: esta es mi esfera perfecta para relojes con WearOS

Los relojes y pulseras inteligentes han sido probablemente los accesorios más populares en España en los últimos años. Marcas como Xiaomi y Amazfit han permitido el acceso a estos productos a usuarios que no querían gastar mucho dinero. Pero cada vez más personas empiezan a optar por relojes con funciones avanzadas, normalmente, con WearOS como sistema operativo.

Google entró en este sector con el Pixel Watch y OnePlus también ha anunciado su primer reloj con este sistema operativo, el OnePlus Watch 2, que usa Wear OS 4. Todos estos relojes disponen de Google Play Store, lo que permite descargar miles de diseños diferentes para la pantalla principal del reloj, la esfera.

Llevo usando este sistema de forma diaria desde hace un año aproximadamente, y tras mucho buscar he encontrado una esfera que me ha permitido conjugar la información relevante a golpe de vista con los accesos directos necesarios para no tener que buscar entre las diferentes aplicaciones instaladas. Se llama Pixel OLED y cuesta 1.49 euros.

Simple y potente

Esta esfera para los relojes con Wear OS se inspira claramente en el diseño del Pixel Watch, permitiendo cambiar no sólo el color del texto, sino también muchos otros parámetros, como el indicador del segundero, que ilumina el borde de la esfera, la pantalla activa e incluso la textura de fondo.

Pero el elemento más importante son las complicaciones, es decir, los accesos directos que hay en la pantalla con los que abrir aplicaciones directamente con una pulsación. Tenemos nada menos que ocho atajos a funciones varias, desde aplicaciones instaladas a datos del reloj, como la batería o los pasos que hemos dado.

Complicaciones de la esfera Pixel OLED

Esta enorme personalización hace que no sea necesario en la mayoría de ocasiones ni entrar en la zona de aplicaciones para buscar una en concreto. Además, si no se quieren usar todas obviamente se pueden dejar en blanco para tener una interfaz más minimalista. En mi caso he usado las dos complicaciones superiores para los pasos y la batería, las laterales para abrir el garaje y controlar la música y las inferiores para el clima y Google Wallet.

Las otras dos las he dejado como vienen por defecto, una de texto para mostrar la próxima cita del calendario, que obviamente se sincroniza con la aplicación de Google y la última, que se abre si se pulsa en los dos dígitos de la hora, para abrir la alarma. Se puede elegir cualquier aplicación y muchas funciones del propio reloj, pero quizás haya algún uso limitado, aunque será por el propio sistema, no por la esfera.

Capturas de pantalla de la esfera

Esta esfera es de pago, como se ha mencionado antes, pero los 1,49 euros que cuesta son una de las mejores inversiones que he realizado en la Google Play Store. Merece mucho la pena su compra, sobre todo porque es algo que se usa a diario, varias veces cada día de hecho.

