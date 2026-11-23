Google elimina su botón clásico de búsqueda e integra una barra lateral de inteligencia artificial en su portada principal

Google ha iniciado el despliegue de un nuevo diseño para la versión de escritorio de su página principal en Google.com. La actualización, activada a finales de noviembre de 2026, prescinde del histórico botón de búsqueda para dar protagonismo a sus herramientas de inteligencia artificial.

Este movimiento altera de forma notable la manera en que las personas interactúan con el portal más visitado del buscador. El cambio acerca la interfaz clásica a la experiencia habitual de Gemini.

Durante años, el botón de búsqueda ha sido el elemento central bajo la caja de texto en la página de inicio. En la nueva versión de escritorio, ese espacio deja de estar ocupado por el comando clásico y pasa a mostrar 3 botones vinculados a Gemini.

Estos 3 accesos directos permiten iniciar tareas concretas de inteligencia artificial sin necesidad de abrir otra aplicación. Entre las opciones priorizadas en este espacio destacan funciones como la generación de imágenes y la lluvia de ideas para proyectos o consultas creativas.

Al situar estos controles justo en el lugar del botón original, la compañía facilita el acceso inmediato a sus herramientas generativas desde la propia página de búsqueda. Quienes utilizan el buscador en ordenador encuentran ahora un entorno orientado a iniciar interacciones conversacionales desde el instante inicial.

La sustitución del botón no es la única novedad visible en la portada de escritorio de Google.com. El rediseño incorpora también una barra lateral plegable dedicada específicamente al Modo IA del buscador, como ha contado el vicepresidente de Google Search, Robby Stein.

Dentro de este panel lateral, los usuarios pueden consultar su historial del Modo IA y retomar chats recientes mantenidos con el asistente. Esta estructura reproduce el formato habitual de los servicios conversacionales, donde las sesiones anteriores permanecen ordenadas a un costado de la pantalla.

New on the Google desktop homepage globally: we’re rolling out a collapsible sidebar to easily find & jump back into your recent AI searches. People are coming to Search with more questions that aren’t just one and done – and in testing, this sidebar made a big difference for making progress & continuing to explore the web. A much simpler way to pick up where you left off. — Robby Stein (@rmstein) November 19, 2026

Gracias a la posibilidad de plegar o desplegar la barra, la pantalla conserva cierto margen visual cuando no se requiere revisar conversaciones previas. Sin embargo, su presencia constante en la interfaz refuerza el peso del Modo IA como pieza central del motor de búsqueda.

La combinación de la barra lateral con los 3 botones de acceso rápido hace que la página principal se sienta muy similar a la interfaz propia de Gemini. De este modo, la frontera visual entre el buscador tradicional y el asistente conversacional de Google se vuelve cada vez más estrecha.

Elementos que durante mucho tiempo permanecieron intactos en Google.com están recibiendo ajustes profundos para adaptarse a las funciones de inteligencia artificial. El despliegue silencioso de esta interfaz confirma que la empresa busca integrar sus herramientas generativas en el núcleo diario de las búsquedas en escritorio.

El cambio en la portada no solo modifica la costumbre de pulsar el botón clásico, sino que también despierta interés por sus consecuencias en el tráfico hacia sitios externos. Cuando el punto de entrada dirige la atención hacia chats recientes y botones de Gemini, el recorrido habitual hacia enlaces tradicionales puede variar.