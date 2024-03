¿Se han caído Instagram y Facebook? Esto es todo lo que debes hacer cuando no funcionan

Instagram es una de las redes sociales con más usuarios en España y en todo el mundo, por lo que, cuando se cae, causa un gran revuelo y nervios entre los instagrammers. Desde aquellos que la utilizan como medio de vida hasta los que simplemente disfrutan viendo reels o stories: hay nervios.

Lo mismo sucede con Facebook. Entre sus usuarios es habitual refrescar y refrescar para ver si se soluciona. No son infalibles (ni mucho menos), de vez en cuando, estas plataformas sufre caídas o fallos que no dejar ver las publicaciones o dan problemas para publicar fotos y vídeos. Aquí surge la duda: ¿algo marcha mal en mi software o hay un problema con el servicio de la red social?

Para saber si el inconveniente proviene de un problema técnico en la red social de Meta o si es algo relacionado con tu proveedor de Internet, tus datos móviles o, incluso, un fallo en tu propio dispositivo, esto es lo que debes saber.

¿Cómo saber si Instagram o Facebook están caídos?

1) Busca mensajes en otras redes sociales como X, es habitual que casi de manera instantánea otras personas reporten el mismo problema. Puedes buscar términos como 'Instagram', 'Instagram caído' o 'Instagram down' para descubrir si hay hilos de personas en la misma situación. Esto significa que Instagram está caído para todo el mundo.

2) Utiliza páginas web especializadas que monitoricen el estado de las aplicaciones y servicios online. Una de las más conocidas es Downdetector, que muestra en tiempo real las incidencias reportadas por los usuarios de diferentes plataformas. Otras herramientas online que ofrecen la misma función son Outage.report o Its Down Right Now?.

¿Por qué puede dejar de funcionar Instagram?