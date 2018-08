Roures negocia con Telefónica emitir la Champions League en Bein Connect

Cambio radical en los derechos del fútbol. Si hace dos meses era Telefónica la que negociaba con Mediapro para quedarse con la Champions League, ahora es la compañía de Jaume Roures la que busca un acuerdo con la operadora para poder emitir el campeonato más importante de clubes en Europa en su plataforma de internet, Bein Connect.

El propio Roures confirmó esta semana en una entrevista en Cadena Cope que trabajan para tener en su catálogo digital la Champions League. No obstante, estas negociaciones se están tomando con calma ya que el objetivo es tener el torneo en septiembre, por lo que es probable que no emitan la Supercopa de Europa el próximo 15 de agosto, lo que no significa que se queden sin los derechos.

Mediapro cedió los derechos de emisión de la Champions League durante las próximas tres temporadas a Telefónica por 1.080 millones de euros, tras adjudicárselos en el verano pasado por una cifra cercana a los 1.100 millones. No obstante, tras meses de negociaciones los cedió a la operadora de telecomunicaciones, que desde septiembre se encargará de la explotación mediante un nuevo canal Movistar+ Liga de Campeones.

Producción el canal por Mediapro

En el acuerdo se contemplaba además que la producción de este canal lo realizaría Mediapro y que esta productora se quedaba con la emisión en bares de la competición. En el aire quedaron los derechos para emisión en plataformas digitales, los que finalmente también se ha quedado Telefónica.

Precisamente, Movistar+ Liga de Campeones es la cadena que Movistar debe ceder a otras operadoras “a precios competitivos” según el dictamen de Competencia. De momento, Orange ya ha anunciado que emitirá el canal desde este mismo jueves y que lo hará durante los próximos tres años. Por el contrario, Vodafone ha desistido a emitir estos partidos después de tres años con el anterior contrato de la Champions.

En principio, la emisión de la Champions League en Bein Connect no afectará de manera directa al mercado debido a que la penetración de la plataforma digital de Mediapro no es demasiado alta. Sin embargo, puede ser un elemento que pueda jugar un papel decisivo en la guerra comercial que libran las 'telecos' para arrebatarse clientes.

Guerra de las 'telecos'

Vodafone ha decidido no emitir esta temporada la Champions y El Partidazo, a diferencia de Orange y Movistar que han anunciado que “emitirán todo el fútbol”. Una exclusividad que podrían compartir con Bein que en estos momentos ofrece todas las competiciones, menos los torneos europeos.

Si llegase a un acuerdo con Movistar, Bein Connect se convertiría en un inesperado aliado de Vodafone ya que sus abonados podrían complementar su oferta de televisión con los contenidos de Bein a un coste no demasiado elevado: diez euros según los precios actuales.