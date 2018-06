PP y Ciudadanos se unen para controlar la nueva RTVE con la intervención de Moncloa en el aire

Nuevo giro en la interminable discusión parlamentaria para elegir al nuevo consejo de administración y presidente de RTVE. Este martes el Partido Popular y Ciudadanos han aprobado formalmente el concurso público para seleccionar a los nuevos miembros de este órgano, pero sin la votación de PSOE y Podemos, que han rechazado el acuerdo por considerar que es radicalmente contrario al pacto alcanzado en marzo por todas las formaciones menos el PP.

Las informaciones confirmadas por EL ESPAÑOL indican que la Mesa del Congreso -con los votos de PP y Ciudadanos- ha aprobado el informe jurídico del Senado que modificó el pacto original reduciendo de 15 a 13 los expertos que elegirán los candidatos a consejeros y presidente de RTVE. Este informe establece además que el Senado tendrá poder de veto sobre los candidatos en una cámara en la que PP tiene mayoría absoluta.

Según este mismo documento, aprobado después de ocho meses de discusiones en el Congreso, de los 13 expertos seis serán elegidos por el PP haciendo valer su condición de mayoría parlamentaria, tres serán para el PSOE, dos de Podemos, uno de Ciudadanos y otro de un grupo minoritario, probablemente ERC. De esta manera, al PP solo le bastaría con el voto de Ciudadanos -que cambió su apoyo a PSOE y Podemos por una votación junto a PP en pocas horas- para imponer sus candidatos.

Se anticipa un nuevo bloqueo

El concurso público aprobado por la Mesa del Congreso deberá ser ratificado por el Senado donde el PP tiene mayoría. A partir de esa fecha pasarán dos meses para elegir, analizar y decidir sobre los candidatos. Luego de que los expertos decidan a sobre los elegidos, el Congreso deberá aprobarlos por dos tercios o el apoyo de cuatro grupos parlamentarios.

Esto podría abocar a un nuevo bloqueo ya que los 164 votos de Ciudadanos y PP no son suficientes para aprobar sus propios candidatos. Una situación que podría enquistarse meses en una RTVE que actualmente sigue controlando el PP con los cargos elegidos por el saliente José Antonio Sánchez.

Desde el Consejo de Informativos de TVE -que ha denunciado la manipulación informativa del actual equipo de la cadena pública- indican a EL ESPAÑOL que estamos ante un “nuevo concurso público que nace viciado” y que ya no cuenta con el apoyo de todos los partidos. “Hemos pasado de un concurso en el que solo bastaba el acuerdo del PP a uno que solo tiene el apoyo de dos partidos, una muy mala noticia”, han indicado.

PSOE y Podemos podrían recurrir el acuerdo

Desde el PSOE han dicho que el nuevo texto cuenta ahora con "pocas garantías", tiene "poco recorrido" y "es fácilmente impugnable". Desde Unidos Podemos ya anuncian que estudiarán la posibilidad de recurrir, mientras que el partido de gobierno no descarta estudiar algún tipo de actuación tras hablar con su grupo parlamentario.

Frente a esta situación queda en el aire la intervención de Moncloa para acelerar el proceso, tal y como prometió este lunes el presidente de Gobierno Pedro Sánchez en una entrevista en RTVE. El objetivo era desbloquear el concurso, pero ahora con el proceso en marcha aunque -aunque sin el consenso de todos los grupos políticos- se abre la puerta a otro tipo de movimientos.

Las fuentes consultadas indican que una de las posibilidades es que el Gobierno intente pilotar mediante un decretazo, la transición de RTVE hacia su nuevo presidente, tras la salida este viernes de José Antonio Sánchez que pasará solo a ser consejero de la corporación pública.

¿Intervención de Moncloa?

En el PSOE son conscientes de que la actual situación se podría alargar meses y no están dispuestos a tolerar una RTVE controlada por los altos cargos nombrados por la administración del Partido Popular.

No obstante, desde el Consejo de Informativos creen que una intervención del PSOE no es la mejor solución ya que atacaría el espíritu democrático y plural que piden para RTVE. “Intervenir RTVE no es la mejor de las soluciones aunque sea para desalojar al PP”, han indicado. Pese a ello, creen que el sistema de votación aprobado hoy tampoco reúne estas garantías mínimas de pluralidad.