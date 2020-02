El Mobile, en peligro por el coronavirus: grandes 'telecos' podrían borrarse al igual que LG y ZTE

El Mobile World Congress de Barcelona (MWC) vive momentos de alta tensión a solo 19 días del comienzo de su edición 2020. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con algunos gigantes del sector, la amenaza del coronavirus preocupa a las grandes telecos y tecnológicas hasta el punto de tener sobre la mesa la posibilidad real de cancelar su participación si no se dan las garantías sanitarias necesarias.

De esta manera, importantes operadoras de telecomunicaciones podrían sumarse a la coreana LG y a la china ZTE, que la noche del martes confirmaron que renunciaban a asistir al MWC. La primera tomó la decisión para velar por la seguridad sanitaria de sus trabajadores y evitar contagios y la segunda alegó problemas de visados.

Las fuentes consultadas por este diario consideran que las administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona y la GSMA -el organizador del evento- no están sopesando el verdadero impacto de los riesgos inherentes a una emergencia pública de interés internacional y que sus recientes declaraciones relativizando el riesgo y pidiendo que no se genere alarma pública, no ayudan a tomar las precauciones necesarias. Hasta el momento se han detectado 20.400 casos y 400 muertes por el virus.

El Mobile World Congress de Barcelona recibió en 2019 unos 109.000 asistentes de los cuales al menos un 6% (más de seis mil personas) fueron de nacionalidad china. Una cifra que al menos se duplicaría ya que de los 13.600 empleos temporales que genera el evento, al menos la mitad corresponden a personas que vienen de China y que realizan el montaje de las instalaciones y los stand.

Estos operarios llegarán a Barcelona en una semana para comenzar a montar todo el aparato logístico del Mobile, que en principio se desarrollará entre el 24 y el 27 de febrero. Del mismo modo, buena parte de la representación asiática corre por parte de multinacionales chinas como Huawei, ZTE o Xiaomi, grandes fabricantes que recurren a plantilla de su matriz para engrosar sus representaciones en el Mobile.

Shenzhen Goodix Technology y ZTE tienen sus sedes en la provincia de Guangdong donde hasta la fecha se han detectado más de 800 casos de coronavirus. Las dos tienen reservados importantes espacios en el MWC, aunque la segunda canceló su participación el martes por el impacto del virus.

Suspensión del MWC

Estamos así ante un explosivo cóctel en el que las grandes telecos y tecnológicas piden más seguridad. "Si más de 5.000 ciudadanos vienen desde China y conviven en un entorno cerrado durante cinco días en pleno estallido del coronavirus y sin que esté controlado, tenemos una situación muy peligrosa", dice un directivo de una de estas compañías.

Frente a esta situación las empresas con las que ha hablado EL ESPAÑOL indican que el objetivo es que las autoridades puedan darle seguridad absoluta de que no se producirán contagios durante la 'megaferia' anual de los móviles.

Si esto no es posible, no verían con malos ojos su postergación para fechas próximas o la suspensión del evento para evitar así "males mayores". Otras fuentes han indicado que operativamente hablando es casi imposible buscar otra fecha en Barcelona para cambiar el Mobile, por lo que la única opción viable sería la suspensión.

Por otro lado, las informaciones recopiladas por este periódico indican que empleados de estas compañías están empezando a negarse a desplazarse al Mobile World Congress por el riesgo al contagio, lo que está dejando a estas multinacionales con recursos muy escasos para afrontar el MWC.

De hecho, una de estas empresas con empleados fuera de España ha reconocido a EL ESPAÑOL que en estos momentos su representación está reducida a mínimos para evitar riesgos mayores. "Si un empleado extranjero viene a Barcelona, se contagia y luego lleva el virus a un familiar, estaríamos ante una situación muy grave", indica.

Respuesta de la GSMA

Del mismo modo, las fuentes consultadas por este periódico indican que se están produciendo contactos a todos los niveles entre las principales operadoras donde se ha hablado del tema. Incluso se podrían explorar acciones conjuntas para plantear una postura común.

Ahora la pelota está en el tejado de la GSMA, el organismo que se encarga del montaje y de la organización del MWC. Es además la patronal mundial de las operadoras de telecomunicaciones, que son en definitiva las que financian la organización de este evento. Deutche Telecom, Telecom Italia, At&T, Verizon, Vodafone, Telefónica y Orange son solo algunos miembros de la GSMA.

Ante las preguntas de este periódico sobre la posibilidad de reforzar la seguridad sanitaria, la cancelación de alguna gran empresa o la posibilidad de suspender el evento, en la GSMA declinaron hacer comentarios y remitieron al comunicado publicado el pasado 31 de enero y actualizado este martes.

En él la GSMA vuelve a confirmar que no ha habido cancelaciones en el MWC y que "el próximo evento se llevará a cabo según lo planeado, en todos los lugares en Fira Gran Via Fira Montjuïc y La Farga L’Hospitalet". No obstante, la noche del martes se confirmó la primera baja oficial: la coreana LG renunció a ir al Mobile para preservar la seguridad de sus trabajadores ante el virus.

"La GSMA continúa monitoreando y evaluando el impacto potencial del coronavirus en sus eventos". Y recuerdan que en estos momentos la OMS "no recomienda ninguna restricción de viajes o comercio en función de la información actual disponible". Ante esta afirmación las empresas consultadas dudan de que finalmente se mantengan los niveles de asistencia del MWC y, de hecho, ya han visto cómo una parte importante de sus clientes han cancelado su asistencia.

Mayor énfasis en la limpieza

En cualquier caso, desde la GSMA advierten que pondrá mayor énfasis en la limpieza, la desinfección en todos los puntos de contacto de alto volumen, la asistencia médica, fomentará campañas de sensibilización y reforzará la disponibilidad de materiales de desinfección para uso público.

También aumentará la conciencia y capacitación para todo el personal y los asociados sobre medidas preventivas personales, asesorará a los expositores sobre la implementación efectiva de la limpieza y desinfección de stands e implementará directrices de salud pública y comunicación de asesoramiento a hoteles de Barcelona, transporte público y privado, restaurantes, tiendas, etc.

Finalmente instará "encarecidamente" a los expositores y asistentes a implementar pautas y protocolos apropiados según lo sugerido por la OMS y otras autoridades de salud para contener y mitigar cualquier propagación del virus.

Por otro lado, para asumir la organización y promoción de este evento, se creó hace más de una década la Mobile World Capital de Barcelona, una entidad público-privada con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y empresas de telecomunicaciones.

En el caso de Mobile World Capital limitan su acción a la promoción del evento y asumen como propias las declaraciones de la GSMA. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona -y ante las preguntas de EL ESPAÑOL- se han remitido a las declaraciones del conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró y del primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del pasado 3 de febrero.

"Calma y tranquilidad"

Los representantes del Ayuntamiento y la Generalitat hicieron un llamamiento a la calma y a la tranquilidad ante el riesgo que pueda existir de propagación del coronavirus. "Las autoridades están siguiendo este asunto. Hay que hacer un llamamiento a la calma y la tranquilidad. No hay instrucciones precisas y de momento estamos a la espera de los acontecimientos", apuntó Collboni.

Por su parte, Puigneró llamó también a "no generar un alarmismo innecesario" y advirtió que "los protocolos están preparados por si hay que actuar". "El Mobile se desarrollará con toda normalidad y esperamos que vuelva a ser otro éxito", dijo el conseller.

Unas declaraciones que no sorprenden ya que en juego hay un impacto económico de 473 millones de euros al año. Los últimos datos oficiales indican que el Mobile de 2019 contó con 2.400 empresas expositoras, 160 delegaciones gubernamentales y 200 países y regiones. Todo ello en solo cuatro días. No obstante, desde las empresas se pide que se privilegie el impacto social y sanitario por encima del económico.

Ministerio de Sanidad

En cuanto a la administración central, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, ha afirmado que las medidas tomadas hasta ahora, que están sujetas al control de posibles personas infectadas, son suficientes.

Con todo, no descarta que España aplique medidas adicionales como alguna acción de Sanidad exterior para ampliar la información para personas que vayan a volar a China o que vuelvan de allí.

Por lo pronto, un comité de evaluación y seguimiento del coronavirus del Ministerio de Sanidad se reúne a diario y ayer el Consejo de Ministros aprobó la creación del Comité de Coordinación Interministerial contra el coronavirus, que habilitará políticas transversales contra las consecuencias de la epidemia.