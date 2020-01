Lidl se sube al carro de la comida para llevar y lanza un 'test' con 14 platos

"Nuestro objetivo es ser los más baratos sin perder la relación calidad-precio". Con esta declaración de intenciones ha presentado David Doménech, responsable del desarrollo de Listo para Comer, la apuesta de Lidl en el segmento de comida para llevar.

Y es que el precio es uno de los puntos fuertes de la gama de productos que ha presentado este jueves la cadena de supermercados. 14 platos que van desde los 1,19 euros (hamburguesas) a los 2,29 (paella o croquetas de jamón ibérico).

Una presentación en la que tanto Doménech como Arancha Conde, responsable de Relaciones Públicas de Lidl, han insistido en que se trata de un test. De momento, los platos para llevar están disponibles en cuatro establecimientos madrileños y llegarán a las nuevas tiendas progresivamente.

En las tiendas ubicadas en Pavones (Moratalaz), García Noblejas (Madrid), Avenida San Pablo (Coslada) y en Alcorcón-Rivota, ya están disponibles los lineales de Listo para comer.

Lidl ha instalado unas planchas calientes en la sección de bollería donde dos veces al día estarán a la venta hamburguesas, nuggets de pollo, wraps, alitas y medio pollo asado. Aquí termina la oferta de platos calientes de la cadena. El resto (paella, rissotto, croquetas, ensaladilla, macarrones y albóndigas) se vende en frío.

La comida caliente se podrá adquirir a partir de las 12.30 horas y a partir de las 18 horas. La cadena asegura que los platos no estarán a la venta más de cuatro horas, lo que no se haya vendido en las dos reposiciones, se deshecha. Un aspecto que no convence a la cadena, pero justifican con ofrecer el producto de mayor calidad.

De momento, la cadena de supermercados no ha instalado microondas ni zonas con mesas o sillas para degustar los platos, aunque aseguran que "lo están estudiando".

Sushi Corner

Al tratarse de un test, Lidl irá introduciendo novedades y cambios. De hecho, en la tienda de Alcorcón-Rivota ya se ha instalado un sushi corner, para ampliar las posibilidades de la comida para llevar.

La cadena de supermercados no quiere perder la ola de la comida para llevar. De hecho, Lidl se apoya en los datos: 8 de cada 10 españoles afirma que no tiene tiempo para cocinar y el consumo fuera del hogar ha crecido un 10%.