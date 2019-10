Invierte 33 euros y gana 1.881: una estafa piramidal en nombre de la "economía solidaria"

La promesa es clara: "Inviertes 33 euros, en siete días ganas 1.881". Con ese gancho, se expande por WhatsApp estos días la que es una nueva versión de una estafa piramidal. Una versión que, a pesar de estar menos elaborada que otras, ha conseguido sumar adeptos que buscan insistentemente más personas que se sumen al juego.

Pero empecemos por el principio. De pronto, un vídeo en WhatsApp: "Lo primero que hay que saber es que esto es un movimiento de economía solidaria, lo que significa que nos ayudamos unos a otros haciéndonos regalos, para que tengamos la vida que queramos sin tener que trabajar por dinero o pegarte un capricho, o lo que quieras", explica una joven, que trata de convencer a más gente para que se sume al movimiento.

En su explicación, la joven insiste una y otra vez en que no es una estafa, a pesar de que en pocos segundos se puede detectar que sigue el esquema de las estafas piramidales con exactitud. "Es un sistema que no es piramidal, que es lo que te va a decir todo el mundo, es circular... entonces, todo el mundo entra con las mismas condiciones. Pone un regalo de 33 euros, invita a dos personas, en tu día cuatro los recuperas y en tu día 8 tienes un regalo de 1.848 euros", resume.

Con fases divididas en los 8 días que en teoría dura el proceso, quien pone el dinero va pasando por diferentes posiciones: aportador financiero, aportador solidario, tesorero o secretario, y dueño de la billetera.

Mediante la difusión de un PDF, los creadores de este "movimiento de economía solidaria" detallan qué tiene que hacer el participante en cada momento. Al final del proceso, como se puede observar en la imagen inferior, tiene que haber siempre 56 personas nuevas que hayan hecho posible que el que invirtió los 33 euros se lleve los más de 1.800 euros. Y aquí es donde radica el problema.

Parte del PDF que explica cómo funciona el sistema. E.E.

Una estafa piramidal de libro

Esta nueva estafa, no obstante, no utiliza ningún sistema desconocido. Antes de ella, en internet se han viralizado otras como la Mandala de la Abundancia o el Telar de los Sueños, todas con un esquema exactamente igual que solo varía en la cantidad de dinero que se invierte y en la terminología que se utiliza.

Así, si el inversor no consigue a gente suficiente, se rompe la cadena y, en lugar de cobrar lo prometido, cobra menos -dependiendo de la parte del proceso en la que se rompa- o, habitualmente, no cobra nada y pierde lo invertido. Quienes ganan son siempre quienes inician la cadena o los primeros que entran; pierden los que están debajo. De ahí que quede dibujada una pirámide y no un círculo, como transmiten sus creadores.

Una estafa que se está expandiendo como la pólvora sobre todo por colegios mayores de toda España, como ha podido comprobar Maldita.es, y que ya ha puesto en alerta a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

En un comunicado hecho público, desde la Oficina avisan: "Si recibes un mensaje, por cualquier vía, de las características descritas en este aviso de seguridad, te recomendamos que no le hagas caso y bajo ningún concepto lo reenvíes entre tus contactos. Así evitarás que se siga difundiendo por la Red", apuntan desde la OSI, que recomienda además poner una denuncia ante la policía si se ha sido víctima de fraude.

"No es la primera vez que se detectan por la Red mensajes que invitan a los usuarios a participar en este tipo de movimientos. Por este motivo, no se descarta tampoco que puedan seguir utilizándose bajo estos mismos pretextos u otros similares en el futuro", pone en alerta la OSI.