Huawei confirma que estará en el despliegue comercial de 5G de Vodafone España en verano

Huawei España ha puesto paños fríos a la crisis generada hace dos semanas por el veto de Estados Unidos a sus productos. En la presentación de su "encendido" 5G en nuestro país, el CEO de la compañía Tony Jin Yong, ha confirmado que no han tenido ninguna cancelación de sus contratos 5G -de suministro de redes- y que, por tanto, su despliegue de la nueva tecnología se mantiene inalterable en nuestro país.

Del mismo modo, ha confirmado que siguen siendo el principal proveedor de Vodafone España para el despliegue de 5G anunciado para verano y que nada ha cambiado en su relación con las operadoras de telecomunicaciones que operan en nuestro país. En la compañía han puntualizado que estos contratos se derivan del acuerdo alcanzado en julio de 2018 para el despliegue precomercial en siete ciudades en España. "Todo se mantiene sin cambios", ha confirmado Tony Jin Yong.

Vodafone es la única operadora española que ha anunciado un despliegue comercial de 5G para este verano y para ello, Huawei seguirá siendo uno de sus principales operadores. La semana pasada Vigo y A Coruña se sumaron a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga y Valencia en este despliegue programado.

En un encuentro con periodistas Tony Jin Yong apoyó la decisión de su matriz, anunciada este miércoles, de solicitar a la Justicia estadounidense que declare inconstitucional la prohibición de que las agencias gubernamentales de Estados Unidos adquieran sus productos. El CEO de Huawei España volvió a recordar que sus redes son seguras y que no ha ninguna prueba ni evidencia que diga lo contrario.

"No hay ningún impacto"

En este sentido, y volviendo al caso español, ha indicado que siguen siendo el mejor proveedor de redes de infraestructuras de comunicaciones del mundo y que cualquier cancelación de contratos en España o el mundo tendría que basarse solo en un decisión de negocios y no en un movimiento político.

"No hay ningún impacto, tenemos un gran diseño de nuestro despliegue 5G en redes y no hay ningún impacto en los suministros de componentes de nuestras redes, así como tampoco ningún impacto en los más de 40 contratos que existen en todo el mundo", ha dicho Tony Jin Yong. Lo que sí indicó es que "sin dudas nuestro producto es el mejor" y que no habría ninguna justificación comercial para que estos contratos se modificasen.

Por otro lado, Tony Jin Yong, ha indicado que mantiene un contacto regular con el gobierno de España y que nada ha cambiado tras la crisis. De hecho, ha defendido a Huawei España como uno de los actores fundamentales y más implicados en el despliegue de fibra óptica, 4G y en el futuro desarrollo de 5G en nuestro país.

Del mismo modo, el fabricante ha reconocido que entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, la crisis generó que sus ventas cayesen entre un 25% y un 30% en España, pero que a partir el jueves pasado ya han comenzado a remontar y a partir de esta semana ya han recuperado la cuota de mercado que ya tenían antes del anuncio del veto de EEUU y Google.